La agenda de la Feria del Libro: los elegidos del domingo 27, con románticos, homenajes y el cierre con Sacheri

Comenzar el día con un romántico. A las 14.30, la escritora Graciela Ramos conversará sobre su novela de épica La cocinera de la mansión (VR Editoras), donde el romance, la gastronomía, el drama y la comedia hacen la trama. En la sala Rodolfo Walsh, Pabellón Amarillo.

“El Aleph” cumple 80 años. Los números no dan redondos si no se tiene en cuenta que la efeméride corresponde al cuento, publicado en 1945 en la Revista Sur, y no el libro, que salió en 1949. Hecha la salvedad, presentado por Lucas Adur, Carlos Gamerro conversará sobre la obra de Borges con Alan Pauls en la sala Julio Cortázar, Pabellón Amarillo.

La Tribuna Juvenil celebra a un ídolo del terror. A las 18, Cris Alemany moderará la charla “Stephen King para degustar”, en el Pabellón Azul.

Día de Uruguay. A las 19, se desplegará una cartografía de la novela uruguaya: desde la fundamental La vida breve de Onetti hasta la nueva generación de escritores que conquistan territorios para los mapas de la imaginación. Con la participación de Eugenia Ladra y Diego Recoba, en la sala Ernesto Sabato del Pabellón Azul.

Sacheri y Fernández Díaz. A las 19, el autor de Demasiado lejos, sobre la Guerra de Malvinas, conversará con el periodista en la sala José Hernández del Pabellón Rojo. Al término de la presentación, Eduardo Sacheri firmará ejemplares en el stand de Penguin Random House.

Homenaje a Cozarinsky. También en la hora pico de las 19, para el final del primer fin de semana de Feria el Grupo Planeta organiza un encuentro que recuerda al autor de Lejos de dónde, del que se cumplirá un año de su muerte el 2 de junio. Participan Rafael Ferro, Ernesto Montequin, Andrés Di Tella, Vivi Tella y Matías Capelli. En la sala Alejandra Pizarnik, Pabellón Amarillo.

LA NACION