Leonardo Cifelli: “Volvería a la Feria del Libro, que me sigan insultando y me sigan chiflando; la cultura es de todos”

Tras las repercusiones por los abucheos y silbidos al discurso del secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, en el acto de apertura de la 49ª edición de la Feria del Libro porteña, el funcionario conversó con el periodista Esteban Trebucq en el programa +Verdad, de La Nación+. “Volvería a la Feria del Libro, que me sigan insultando y me sigan chiflando”, dijo Cifelli.

Este jueves al atardecer, cuando el funcionario leía su discurso, fue interrumpido en varias ocasiones por silbidos y gritos en el Salón Central de La Rural. Al final del discurso, que recibió tibios aplausos y frases de aliento de funcionarios del Gobierno, un grupo de personas que habían abucheado al secretario se retiró del acto. Consultados por LA NACION, dijeron que se iban porque era tarde -alrededor de las 20- y tenían que “volver a casa”.

Abucheos y una protesta en la Feria del Libro: Trebucq mano a mano con el secretario de Cultura

Al final del acto, escritores y editores alzaron pancartas con la imagen de Osvaldo Bayer, en repudio por el derribo del monumento al autor de La Patagonia rebelde en Santa Cruz, por decisión de Vialidad Nacional. “Se equivocaron de Secretaría”, ironizó una fuente de Cultura sobre la protesta.

“Estoy un poco nervioso porque estoy debutando con vos”, le dijo Cifelli al conductor que había criticado a los que protestaron contra el secretario en La Rural. “Son autoritarios y de intelectuales tienen nada, no aceptan que pueda haber intelectuales de derecha”, dijo en su editorial.

Leonardo Cifelli en La Nación+

En la emisión se recordó el episodio que había protagonizado Pablo Avelluto en La Rural, cuando debió interrumpir su discurso en abril de 2019, y el intento de algunos intelectuales de “vetar” a Mario Vargas Llosa, cuando ya era Nobel de Literatura, en 2011, por sus críticas a Cristina Kirchner.

En la Feria nunca fue abucheado un funcionario de Cultura de los gobiernos kirchneristas. Algunos escritores y editores justificaron los gritos y silbidos de este jueves como una “reacción” a los dichos de Cifelli con los que, según ellos, se “buscaba reprobación”.

Protestas de escritores y editores durante la inauguración de la Feria del Libro Hernán Zenteno - LA NACION

“Son los mismos de siempre, los que se subieron al escenario cuando hablaba Avelluto”, dijo Cifelli sobre los que protestaron. “Esto pasa en la Feria del Libro cuando hay un gobierno que no es peronista, pasó con Macri y pasa con Milei -agregó-. A Avelluto le quisieron pegar y el otro año lo silbaron un montón”.

“A mí me silban siempre, porque les molestó que este año demos 1500 millones de pesos para compras de libros a la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares”, sostuvo Cifelli que dijo que el Incaa estaba funcionando. “Carlos Pirovano está haciendo una excelente gestión -aseguró-. En lugar de darle subsidios a todo el mundo, se elige la película; por un tema administrativo, se tarda un poco más. Estamos cortando los curros del Estado, estamos cuidando la plata de los argentinos”.

Sobre sus críticos, dijo que eran intolerantes. “Piensan que lo que dicen ellos está bien, y que nosotros somos unos brutos”. Ante una pregunta del conductor, respondió que las alusiones del Presidente a los “mandriles”, así como las de la oposición a los “gorilas”, era parte de la cultura popular. “Cada uno se puede expresar como quiera”, remarcó el secretario de Cultura.

“El año pasado el Presidente no fue porque lo trató muy mal el presidente anterior [de la Fundación El Libro]; ahora hay una nueva gestión que es dialoguista y su discurso estuvo muy bien. No sé si el Presidente va a ir este año”. Días atrás, LA NACION consultó al primer mandatario al respecto, pero no obtuvo respuesta.

Los abucheos son siempre molestos y lo digo con experiencia. Pero la pobreza intelectual y conceptual del señor que ocupa la secretaría de cultura es mucho más preocupante y peligrosa. — Pablo Avelluto (@pabloavelluto) April 25, 2025

“Le tengo que agradecer al presidente nuevo de la Fundación, Christian Rainone, que desde que asumió se acercó para dialogar, cosa que el anterior [Alejandro Vaccaro] a mí me recomendó que no vaya. No fui el año pasado por eso, me dijo: ‘No vengas’”.

Para el funcionario, algunas personas de la Feria son “intolerantes de izquierda”. “Chiflaban todo el tiempo, más allá del Presidente o de la secretaria general [Karina Milei]”, como cuando hizo los anuncios sobre la Conabip, ilustró. Y dijo que el Presidente no era “un bruto”. “Sabe de ópera, sabe de teatro, hablé de todo con él como con Karina. Es un tipo culto”, señaló.

“Dimos la batalla cultural desde el primer día”, y recordó que del ex-CCK, hoy Palacio Libertad, había hecho retirar un busto de Hebe de Bonafini, presidenta de Madres de Plaza de Mayo, un ploteo con la marcha peronista. “¿A vos te parece que en un centro cultural tiene que haber un busto de Hebe de Boanfini y un ploteo de la marcha peronista?“, preguntó retóricamente. ”Nada de nadie, es un centro cultural, por suerte se llevaron la estatua de Néstor, se la llevó Cristina, y me parece bien. Sacamos el mármol con los nombres de Cristina, De Vido, López [el de los bolsos]“.

“¿Me vas a invitar otro día?“, le preguntó al conductor antes de despedirse. ”Volvería a la Feria, que me sigan insultando y me sigan chiflando; la cultura es de todos, no es de un sector, no es de derecha ni de izquierda”, concluyó Cifelli.

Daniel Gigena Por