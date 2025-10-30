Qué se sabe del triple crimen de Florencio Varela y cómo sigue la investigación hoy, jueves 30 de octubre

Brenda del Castillo y Morena Verdi, de 20 años, y Lara Gutiérrez, de 15, fueron víctimas de un triple asesinato en Florencia Varela. Sus cuerpos fueron hallados descuartizados en una casa situada en Jáchal y Chañar, en la misma zona donde se registró la última señal del celular de una de las chicas.

Según la hipótesis oficial, se trató de un ajuste de cuentas ordenado por un traficante peruano, alias “Pequeño J”, en el marco de una venganza narco que incluso habría sido transmitida en vivo por redes sociales para un grupo reducido de cómplices.

El caso -que sumó la detención de “Señor J”, acusado de ser el autor intelectual del crimen y quien se jacta de haber cometido 62 homicidios más que nunca le probaron- registra un saldo de nueve detenidos en la Argentina y a Pequeño J en Perú. La policía busca a sietes prófugos, tres de ellos con alerta de Interpol.

La Justicia de Garantías de La Matanza dictó prisión preventiva para los ocho detenidos y avaló que la causa pase al fuero federal lo antes posible “atento a la gravedad del caso”.

La Justicia de Garantías de La Matanza dictó este miércoles prisión preventiva para los ocho detenidos y avaló que la causa pase al fuero federal lo antes posible “atento a la gravedad del caso”.

El juez de Garantías Fernando Pinos Guevara hizo lugar al pedido del fiscal de Homicidios del mismo departamento judicial, Adrián Arribas, quien consideró que el expediente debe cambiar de fuero por estar vinculados los homicidios al narcotráfico.

La causa irá al Juzgado Federal de turno en Morón, que deberá aceptar la competencia.

“La casa del horror”, por dentro

Indagan a “Señor J”, el presunto autor intelectual

Joseph Freyser Cubas Zavaleta, un supuesto narco peruano que está alojado en una dependencia de la Policía Federal Argentina (PFA) a la espera de su extradición a su país de origen, quedó detenido por su presunta vinculación con el triple crimen.

Cubas Zavaleta, de 31 años y apodado "Señor J", fue detenido por orden del juez de Garantías de La Matanza Fernando Pinos Guevara tras una solicitud hecha por el fiscal Arribas, a cargo de la investigación. En tanto, esta martes será indagado tras ser apuntado por una testigo con identidad reservada como autor intelectual del crimen.

El triple crimen fue para vengar un robo de droga

Nuevos prófugos

Javier Baños, abogado de las familias de Brenda y Morena reveló que hay nuevos prófugos en el caso. En diálogo con LN+, el letrado indicó que son siete los acusados que escaparon de la Justicia.

Tras precisar que hasta entonces se hablaba de tres prófugos porque son los que tienen alerta roja de Interpol, Baños proporcionó las identidades de las personas que ahora buscan los fiscales a cargo del caso: “‘Nero’, ‘Paco’, un menor y un canoso”.

Identidades de los acusados por el triple crimen

A partir de las declaraciones indagatorias de Celeste Magalí González Guerrero y de Víctor Sotacuro Lázaro, dos de los nueve detenidos por su presunta responsabilidad en los femicidios, hubo nueve asesinos en la casa de Florencio Varela, donde mataron a las tres jóvenes, entre el 19 y el 20 de septiembre pasado.

Hasta la indagatoria de Víctor Sotacuro Lázaro, los investigadores judiciales y policiales tenían elementos que indicaban que Miguel Ángel Villanueva Silva, Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, Matías Ozorio y David Gustavo Morales Huamaní, alias Tarta o el Loco David, habrían estado en la casa de Chañar y Río Jáchal cuando Morena, Brenda y Lara fueron asesinadas.

Qué pasó antes de la llegada de “Pequeño J”

Durante su declaración, González Guerrero brindó detalles acerca d elo que sucedió en los minutos previos a la llegada de Pequeño J. “Antes de que llegue Julio, en la casa estaban Matías Ozorio -ladero de ‘Pequeño J’-, ‘Paco’ y ‘Nero’: ellos fueron quienes se encargaron de cavar el pozo para enterrar a las chicas”.

Según la mujer, removieron la tierra escuchando música a todo volumen. Recién apagaron el parlante cuando llegaron las tres víctimas.

Quiénes vieron en vivo la filmación de las torturas

En la ampliación de su declaración indagatoria, Celeste Magalí González Guerrero, no solo afirmó que el móvil del triple crimen fue una venganza por el robo de 30 kilos de cocaína, sino que contó quiénes fueron los destinatarios de la transmisión de las torturas a las que fueron sometidas las víctimas antes de ser asesinadas.

“Me dijo [Miguel Ángel Villanueva Silva] que estaban haciendo una videollamada con quiénes le dicen Papá y Lima, que estaban en José C. Paz”, dijo la imputada.

El video completo que muestra a Pequeño J y Lara Gutiérrez juntos

Lara, la víctima de 15 años del triple crimen, y “Pequeño J”, como se conoce a Tony Janzen Valverde Victoriano, ya se conocían, según una imagen que se viralizó durante las últimas horas.

Se trata de un video que fue captado por una cámara de seguridad cuando caminaban por el barrio de Flores dos semanas antes de los brutales asesinatos.

La imagen de la víctima y el, por ahora, coautor del crimen pertenecen a una cámara de seguridad de un local de comidas rápidas que los filmó cuando el 6 de septiembre pasado circulaban por la avenida Rivadavia al 7100.

Quiénes son los tres prófugos con alerta roja de Interpol

En un informe de LN+ se dieron a conocer los tres individuos que la justicia considera prófugos y sobre los que recae una alerta roja dee Interpol por la causa del triple crimen de Florencio Varela. Todos tienen ciudadanía peruana. A esta lista se sumaría un cuarto integrante: el “Gordo” Dylan, pareja de Lara Gutiérrez, una de las víctimas.

Prófugo 1

“El loco David” o “El Tarta”. Tine 45 años y nació en Trujillo, Perú. Primo de “Pequeño J”, potencial autor intelectual del crimen, es uno de los sicarios que estuvo presente en la casa del horror. Durante la noche del crimen, Víctor Sotacuro, el conductor de la Volkswagen Fox blanca sindicada como uno de los vehículos de soporte, fue quien lo buscó en la Villa 1-11-14.

En su declaración indagatoria, Sotacuro manifestó que, luego de perpetrar los asesinatos, al volver a subir al vehículo, le llamó la atención la cantidad de barro que tenía la ropa de “El Tarta”. “Qué mirás?”, fue su respuesta. Más tarde, de vuelta hacia la 1-11-14, el sicario le pidió a Sotacuro que frenara. Detenido el auto, bajó y descartó todas las prendas embarradas en un contenedor de basura, apostado sobre la avenida Amancio Acosta.

La principal duda que recae sobre la figura de “El Tarta” es si, además de familiar de “Pequeño J”, fue contratado o si es el verdadero líder de la banda narco.

Prófugo 2

“Papá”. Tiene 39 años y nació en Trujillo, Perú. Llegó al país el 30 de agosto pasado y, entre 2011 y 2025, contabiliza ocho ingresos a la Argentina. Al igual que con “El Tarta”, se cree que, por una cuestión etaria, podría ser el líder de la organización.

Prófugo 3

“Alex”. La única información que tienen las autoridades es que sería el verdadero propietario del Volkswagen Fox blanco que conducía Sotacuro la noche del crimen. Tanto para “El Tarta”, “Papá” y “Alex”, se cree que abandonaron el país el mismo momento en el que lo hicieron “Pequeño J” y su ladero, Matías Ozorio.