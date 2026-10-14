La BBC prepara una miniserie sobre J. K. Rowling como “una de las figuras más polarizantes de Gran Bretaña”

La BBC tiene previsto emitir una miniserie documental de dos capítulos de una hora cada uno sobre la escritora y activista británica J. K. Rowling, creadora de Harry Potter, publicó la revista Variety. Con producción de Rogan Scotland (conocido por el documental Convertirse en Frida Kahlo), la docuserie narrará “su ascenso espectacular, su influencia cultural y su legado controvertido, utilizando su vida como lente a través de la cual explorar tres décadas de profundos cambios sociales, políticos y tecnológicos”, según el comunicado de prensa.

Se sabe que Rowling, de 61 años, escribió Harry Potter en un café de Edimburgo, cuando era una madre soltera con dificultades económicas, que no había permitido que su expareja estuviera al tanto del proyecto (por temor a que quemara las páginas o las destruyera), sin sospechar que la serie de siete libros, iniciada en junio de 1997 con Harry Potter y la piedra filosofal, se volvería una de las historias más exitosas del mundo. El niño mago generó parques temáticos, películas, series de televisión, videojuegos y un imperio de merchandising.

Por otro lado, el comunicado de prensa resalta que la docuserie explorará el modo en que se convirtió en “una de las figuras públicas más polarizantes de Gran Bretaña”. Se emitiría en 2027, en ocasión del 30° aniversario de la publicación del primer libro de Harry Potter.

Desde la segunda década del siglo XXI, Rowling se ha convertido en una defensora a ultranza de los derechos de las mujeres biológicas o “cis”, en diferenciación de las mujeres trans, a quienes considera hombres vestidos de mujeres, lo que le ganó rechazos y adhesiones. También batalla contra el uso de bloqueadores de la pubertad y tratamientos médicos para el cambio de sexo en menores de edad y se opone a que las mujeres trans usen baños y vestuarios de mujeres. Festejó con un trago y un habano, en su yate, cuando la Corte Suprema del Reino Unido estableció que la ley británica considera que una mujer es alguien que nació con el sexo femenino.

En el episodio 2, el documental seguirá a Rowling “mientras se desvincula de su creación y se convierte en una voz política cada vez más influyente”. No obstante, la autora sigue escribiendo y publicando libros firmados con su seudónimo masculino Robert Galbraith.

Este año, Rowling le torció el brazo a la sede británica de Amnistía Internacional, que había difundido una insólita “lista negra” de organizaciones feministas y de gays y lesbianas tildadas de “antiderechos”, entre las que figuraba Beira’s Place, creada en 2022, para brindar apoyo a mujeres víctimas de violencia sexual en Escocia. Amnistía Internacional debió disculparse públicamente y eliminar la lista de su plataforma.

“Admirada por sus seguidores como una defensora intrépida de los derechos de las mujeres y condenada por los críticos que la tachan de opositora a la igualdad trans, se encuentra ahora dividida entre algunos de los actores y fans que en su día apoyaron su trabajo”, sostiene el comunicado.

La escritora no participará en el documental, que utilizará material de archivo, sus escritos y entrevistas con algunas de las personas que han trabajado con ella.

“Treinta años después de la publicación del primer libro de Harry Potter, no hay mejor momento para que la BBC explore a una de las figuras más importantes de la literatura británica –declaró Simon Young, director de programación de la BBC–. Ninguna historia cultural de Gran Bretaña en el siglo XXI estaría completa sin la historia del joven mago que creó J.K. Rowling, el fenómeno editorial y cinematográfico que generó, o la figura pública tan controvertida en la que se ha convertido”.

Hasta ahora, la autora no hizo ningún posteo al respecto en sus cuenta de X, donde habitualmente expresa sus opiniones. El más reciente ironiza sobre el uso de la inteligencia artificial para escribir ficción. “Dado que tus últimos dos cambios sugeridos fueron ‘Sí, dijo Strike’ [el personaje del detective privado Cormoran Strike] y ‘su naranja brillante, bronceado’, no, Copilot, no requeriré tu asistencia para redactar este párrafo”, bromeó.

Given that your last two suggested changes were ‘“Yeah,” Said Strike’ and ‘her bright orange, tan’, no, Copilot, I will not require your assistance to draft this paragraph. — J.K. Rowling (@jk_rowling) October 14, 2026

La docuserie, cuyo título provisional es JK Rowling, se emitirá en BBC Two, BBC Scotland e iPlayer. BBC Studios se encarga de la distribución mundial. El anuncio llega antes del próximo estreno en HBO de la serie de Harry Potter, con dirección y producción de Mark Mylod, cuyo estreno está previsto para Navidad.