La Embajada de Francia condecoró a la mecenas y artista Amalia Amoedo

La Embajada de Francia condecoró con la insignia de Caballero de la Orden de las Artes y las Letras a Amalia Amoedo, misma condecoración que recibió su abuela Amalia Lacroze de Fortabat, o Amalita, como reza el museo que lleva su nombre, Colección Amalita. Su nieta, Ama, no solo es artista, coleccionista y mecenas de amplio espectro (colabora con instituciones tan disímiles como los envíos oficiales a la Bienal de Venecia y el Hospital Churruca). Desde la Fundación Ama Amoedo, impulsa la carrera de artistas de todo América Latina. Y, también, es una de las personalidades más queridas del arte local.

En la ceremonia en el Palacio Ortiz Basualdo estaban todos: Andrés Duprat, director del Museo Nacional de Bellas Artes; Sergio Baur, director de la Academia Nacional de Bellas Artes; Victoria Noorthoorn, directora del Museo Moderno; Andrés Buhar, director de Arthaus; Gabriela Ricardes, ministra de cultura porteña; Tulio Andreussi, director del Fondo Nacional de las Artes, y figuras del arte y la cultura como Luis Ovsejevich, el diseñador Gino Bogani, la actriz Graciela Borges, el coleccionista Esteban Tedesco, los artistas Marcelo Pombo, Delia Cancela y Paola Vega, Laetitia Princesa d’Arenberg, Martín Cabrales, y Nunzia y Marcos Bulgheroni.

La condecoración llega por decisión de la ministra de Cultura de Francia, Catherine Pégard, en reconocimiento a su aporte a los lazos culturales entre Francia y Argentina, y fue entregada por el embajador Romain Nadal. En su discurso destacó la participación de Amoedo en el Comité de Arte Latinoamericano del Centro Pompidou, cargo por el que suele abrir su colección a los curadores y artistas, y su respaldo continuo a la Alianza Francesa, Sede Fortabat, que prolonga el legado de su abuela y de su madre, Inés de Lafuente. Además de becar estudiantes para que viajen a perfeccionarse en París, Ama donó una pequeña Torre Eiffel que preside la sede.

“Esta distinción reconoce tu compromiso excepcional con el arte contemporáneo, tu apoyo a los artistas y tu contribución a la vida cultural argentina y latinoamericana, pero también algo que me parece esencial, tu convicción de que la cultura no es un lujo reservado a unos pocos, sino una fuerza viva que transforma las sociedades, amplía nuestros horizontes y nos ayuda a comprender mejor a los demás”, dijo el embajador, antes de ponerle en el pecho la cucarda verde rematada con una cruz doble de ocho puntas.

“Recibo esta distinción como un honor y también como un compromiso: seguir trabajando por el arte y por la amistad entre Argentina y Francia, dos países unidos por la historia, por la cultura y por la libertad de crear”, dijo Amoedo. Al hablar de su historia familiar, subrayó el lugar especial de Francia, empezando por su abuelo Hernán de Lafuente, nacido en Niza en 1913, de quien heredó el amor por la lengua y la cultura francesa. De su abuela recordó los paseos por museos en la Ciudad Luz. A ella y a su madre, dedicó el reconocimiento, porque de ellas aprendió la importancia de crear y de acompañar instituciones.

Amoedo tiene en exposición su última serie de pinturas, poemas y videos en Entre Dos Lunas, muestra individual en Ungallery (Ministro Brin 1335, la Boca). Como coleccionsita, celebra los 30 años con la adquisición de Monitor Yin Yang, instalación de Matías Duville en la Bienal de Venecia. Desde su Fundación, que cumple cinco años, apoya la obra monumental de Tomás Saraceno en Salinas Grandes, Salta y celebra la edición aniversario de la Residencia FAARA 2026, en la casa Neptuna de Jose Ignacio, Uruguay, con artistas de México, Argentina, Brasil, República Dominicana, Nicaragua y Colombia. En noviembre se anuncian los diez ganadores de las Becas Fundación Ama Amoedo, que recibió un total de 3306 aplicaciones, de 73 países.

“En esta capacidad de mirar hacia el futuro, de dar oportunidades y de sostener la libertad creadora, encuentro una de las dimensiones más significativas de tu compromiso”, dijo el embajador, en una de las partes más sensibles de largo discurso. Y continuó: “Amalia, a través de tu mecenazgo y de tu creatividad, contribuyes a defender una concepción abierta de la cultura. Tu compromiso demuestra que existe otra manera de responder a las tensiones de nuestro tiempo, no alimentando la confrontación, sino multiplicando las oportunidades de creación; no levantando fronteras entre sensibilidades, sino haciendo posible que se encuentren; no imponiendo una visión única del mundo, sino permitiendo que muchas visiones puedan expresarse; no fomentando el choque de civilizaciones, sino favoreciendo el diálogo de civilizaciones. Esta es una contribución particularmente valiosa en una época en la que necesitamos preservar espacios de libertad, imaginación y diálogo”.