Joyce Carol Oates, año a año candidata al Nobel de Literatura, ganó el Premio Pepe Carvalho Fuente: Archivo

Daniel Gigena Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de noviembre de 2020 • 19:12

No será el Nobel de Literatura que muchos le adjudican año a año, y que en 2020 obtuvo su compatriota Louise Glück, pero la escritora estadounidense Joyce Carol Oates (Nueva York, 1938) es la ganadora del XVI Premio Pepe Carvalho, que concede el Ayuntamiento de Barcelona y que recibirá, si la pandemia lo permite, en el marco del festival literario BCNegra, que tendrá lugar en Barcelona entre el 21 y el 31 de enero de 2021. La autora de La hija del sepulturero y Mamá manifestó esta mañana su agradecimiento por el premio establecido "en memoria del gran Manuel Vázquez Montalbán y de su famoso detective, que ocupa un lugar tan especial en la historia de la novela negra del siglo XX", dijo. "Es un honor todavía más significativo por el hecho de que el mundo actual está tan impregnado de misterio y crimen que necesita de verdad una literatura que exponga las maquinaciones del mal para que se pueda alcanzar la justicia: el idealismo paradójico del noir, que ilumina y a la vez explora sin miedo 'lo oscuro' a través de personajes ficticios con los que podemos identificarnos y empatizar".

En esta edición, el jurado del Pepe Carvalho valoró la producción policial y del género negro de la escritora neoyorquina. "Desde sus inicios como escritora representa lo mejor de la narrativa estadounidense", se destaca en el fallo, además del "personal tratamiento que Joyce Carol Oates realiza, desde diferentes ópticas, del fenómeno de la violencia y su trascendencia psicológica y social, su personal inmersión en el género para expandirlo y abrirlo a lo contemporáneo, exposición y mirada del violento y la víctima, idea de culpa y redención, venganza, olvido y, acaso, perdón". El acta del jurado se dará a conocer en forma completa en el momento de la entrega del premio. Oates ha publicado novelas, cuentos, obras de teatro, poesía, ensayo y cientos de tuits en contra de las políticas del gobierno del (dentro de poco) expresidente Donald Trump.

El escritor Carlos Zanón, en su rol de presidente y director de BCNegra, y los escritores Rosa Ribas, Anna Abella, Núria Cadenes, Daniel Vázquez Sallés y Sergio Vila-Sanjuán integraron el jurado. "Es un orgullo que este año el premio recaiga sobre una escritora de la talla de Joyce Carol Oates y va en la línea del Festival BCNegra de expandir las miradas sobre el género de una manera amplia -dijo Zanón a LA NACION-. Nos interesa cómo a través de la literatura negra se designen los mecanismos de poder de nuestras comunidades y cómo la violencia de cualquier tipo (física, social, económica) nos condiciona e impregna. En los últimos años han sido Premio Carvalho Denis Lehane, James Ellroy, Claudia Piñeiro, Juan Madrid y ahora Joyce Carol Oates. Un lujo".

Carlos Zanón, escritor y presidente del festival literario BCNegra

El Premio Pepe Carvalho, que otorga el Ayuntamiento de Barcelona, tiene por objeto reconocer la trayectoria literaria de escritoras y escritores de novela negra. El nombre del galardón rinde homenaje al escritor Manuel Vázquez Montalbán y a su detective Pepe Carvalho. Los anteriores galardonados fueron Juan Madrid (2020), Claudia Piñeiro (2019), James Ellroy (2018), Dennis Lehane (2017), Donna Leon (2016), Alicia Giménez Bartlett (2015), Andrea Camilleri (2014), Maj Sjöwall (2013), Petros Markaris (2012), Andreu Martín (2011), Ian Rankin (2010), Michael Connelly (2009), PD James (2008), Henning Mankell (2007) y Francisco González Ledesma (2006).

Oates es una de las grandes escritoras estadounidenses. Es autora de más de cincuenta novelas (no todas traducidas al español), centenares de relatos breves y varios libros de no ficción, poesía y teatro. Entre otros reconocimientos, ha recibido el National Book Award, el PEN/Malamud Award y el Prix Fémina Étranger. En 2011, se le otorgó la National Humanities Medal por su labor en el campo de las humanidades en Estados Unidos, y en 2012, el Premio Stone de la Oregon State University por su carrera literaria. En mayo de 2020, ganó el premio Cino del Duca (que concede 200.000 euros) y, en octubre, brindó el discurso de apertura del Festival Internacional de Literatura de Buenos Aires (Filba), que se hizo en modo virtual. En 2021, la editorial Alfaguara lanzará en español su novela Delatora, de 2019, donde la protagonista evoca el asesinato de un niño negro a manos de sus hermanos mayores y con un bate de béisbol cuando ella solo tenía once años.

Conforme a los criterios de Más información