Con sus preciadas joyas del impresionismo francés de fines del siglo XIX, la pequeña sala Mercedes Santamarina es un museo dentro del Museo Nacional de Bellas Artes. Un museo boutique por el que en esta tarde de noviembre deambulan tres o cuatro personas que se desvían del pasillo central que lleva a la sala Guerrico, en el extremo que da al Río de la Plata, y a la biblioteca, en el otro, el que se proyecta al corazón de la pampa, por ponerlo en los términos fundacionales de nuestra topografía. Quienes más tiempo pasan junto a estas obras son los guardias de sala y los empleados de seguridad. Por eso no extraña el celo de una de ellas cuando le exigen que acomode su mochila por delante o al turista (bermudas y sandalias lo venden) que no se acerque tanto al Renoir. No es para menos.

"Retrato de mujer", de Renoir Museo Nacional de Bellas Artes

Tete de jeune fille au ruban bleu (Retrato de mujer) entró en el Bellas Artes en 1972 y fue robada en la Navidad de 1980 dentro de un conjunto de 21 obras de esta misma colección que había salido de una estancia en Tandil para volver al museo recién en noviembre de 2005, tras un thriller en el que se mezclaron traficantes de armas taiwaneses, mano de obra desocupada criolla, un coronel británico del M15 devenido baqueano del robo de arte, una galería parisina, Interpol y hasta Malvinas.

Pero lo que acaso haya activado la sensibilidad de la custodia sea la convivencia en este presente fractal del Renoir con Gordon, la serie estrenada por Netflix basada en una investigación novelada de Marcelo Larraquy (Gordon, el aniquilador). No porque en los decorados de la trepidante (casi) ficción de Pablo Trapero se vean “santamarinas” sino porque la banda de Aníbal Gordon aparece implicada con el robo de los cuadros de Cézanne, Gauguin, Matisse y Degas, entre otros maestros del botín. Y es en la misma biblioteca del Bellas Artes donde hay que ir a buscar la conexión.

La cineasta Patricia Martín García investigó el asalto al Bellas Artes en el libro "Pasaporte al olvido" gentileza

La cineasta Patricia Martín García (1956-2018) editó de su bolsillo 300 copias del libro Pasaporte al olvido: el caso del robo del Bellas Artes en abril de 2013. Lo que empezó como una investigación para un documental terminó en las 225 páginas de este libro rojo donde Martín García volcó sus entrevistas y revisión de un expediente huidizo en un pormenorizado relato sobre la trama del robo. La primera investigación en donde el nefasto Gordon apareció mencionado en relación con el museo y en la que se revelaron episodios de persecución, torturas y una caza de brujas interna que no había salido de estas salas hasta que Pasaporte al olvido lo dejó expuesto.

Patricia Martín García (1956-2018) editó de su bolsillo 300 copias de "Pasaporte al olvido: el caso del robo del Bellas Artes" archivo

Claro que, al ser una edición de autor, solo se vendía en kioscos de la zona de Balvanera y no tuvo ninguna repercusión mediática sino hasta 2020 cuando la exposición Lo que pasó en la Navidad de 1980, curada por Santiago Villanueva y Paula Castro, lo puso en foco en la galería Isla Flotante. Algo de aquella noche maldita quedó flotando ya que la inauguración coincidió con el ASPO de la pandemia y fue cancelada. LA NACION dio cuenta entonces de una muestra virtual hecha con las noticias, el archivo y Pasaporte redescubierto.

Más aún, entre las obras nunca recuperadas hay un boceto de Un episodio de la fiebre amarilla en Buenos Aires, de Juan Manuel Blanes, que a la luz del coronavirus se volvió profética. Si entonces era la pandemia lo que podía llevar al Blanes ausente como imagen cristalizada de una cuarentena rioplatense ahora es la serie de Netflix lo que redirige la atención, una vez más, sobre el robo (¿Un Gordon de Navidad?) y su desapercibido libro de tapa roja.

Durante la dictadura y en el momento del robo, Patricia Martín García se encontraba fuera de Buenos Aires y estudiaba cine en Londres. Entre 2000 y 2009 dirigió tres películas: ¿Quién está matando a los gorriones? (2000), El jardín de las Hespérides (2003) y Campo Cerezo (2009). Como ella misma lo dejó escrito en el prólogo, el proyecto sobre el robo de 1980 tenía también destino de película. Pero, se sabe, los tiempos del cine son largos y la urgencia de comunicarlo la llevó a dejarlo antes por escrito.

Del prólogo, entonces: “(…) Sin mayores esperanzas, debo confesarlo, puse manos a la obra de buscar a los protagonistas de esta historia. Sus testimonios aportaron detalles fundamentales para comprender lo que se presentaba como un misterio imposible de resolver (…) Una de las cosas que más me conmovió fue enterarme de la enorme cantidad de gente que había salido lastimada como consecuencia de este suceso. Entonces, lo que había comenzado como la investigación para hacer una película se transformó de pronto en la urgente necesidad de escribir este libro. Alrededor del mayor robo de obras de artes del país (…) se había tejido una cerrada trama de verdades a medias, mentiras y ocultamientos, que llegaba hasta nuestros días. Había llegado el momento de develarlos”.

Pasaporte empieza y termina alumbrando el detalle. Sabemos, al principio, que el jueves 25 de diciembre de 1980 el Servicio Meteorológico había anunciado “tormenta eléctrica” y llovieron 9 milímetros y se sucedieron chaparrones hasta la madrugada del 26. Y, al final, que los expedientes 3080/2002 y 558/2004 correspondientes al intento de rescate de todas las obras de Bellas Artes habían sido “enfardados” sin clasificar. Como colofón, Patricia confiesa que durante 2011 pasó varias semanas sobresaltada leyendo y tomando notas sobre la causa del robo. “Lo que leía era tan dramático que prácticamente saltaba de la silla y debía salir al pasillo del juzgado a tomar aire para poder retomar la tarea”.

El robo al Bellas Artes en 1980 fue el más importante del país en el campo de obras de arte CARLOS LARES

Para tomarle el peso a los sucesos que la pusieron en shock alcanzaría con referir el martirio de Samuel Paz Pearson, el mismo que había secundado a Romero Brest en el Di Tella y que se había integrado a Bellas Artes como director ejecutivo tras rechazar una oferta del Guggenheim. Como reconstruye Pasaporte fue a través de Paz Pearson que la colección de Mercedes Santamarina fue legada al museo. Pero si bien el curador dandy sentía el peso de la responsabilidad por el cuidado de ese patrimonio, ni en la peor pesadilla hubiera podido imaginar lo que le esperaba. A fines de febrero de 1981, Samuel Paz fue levantado en la calle y encapuchado, lo trasladaron a un lugar no identificado donde sufrió el mismo tipo de torturas que los serenos y el fotógrafo de Bellas Artes. Lo liberaron en Plaza Francia.

Todo el personal de Bellas Artes, incluidos quienes trabajan en la ampliación del edificio, quedaron bajo sospecha y fueron perseguidos durante los meses que siguieron al robo. Pero en el caso de Samuel Paz las motivaciones iban todavía más lejos. En la burocracia del gobierno militar, la institución había quedado en la órbita de Horacio Rey, Director del Complejo de Museos, Artes y Ciencias con sede en el Palacio Errázuriz. Patricia Martín García consiguió entrevistarlo treinta años después. Rey casi no se refirió al robo y le explicó que él mismo había decidido intervenir el museo porque “la policía había descubierto rápido que había un problema de homosexualismo”.

No es difícil relacionar este tipo de escenas con las que se atribuyen en los expedientes y en la pantalla a la banda de Gordon. Pero la mención al agente parapolicial en Pasaporte no es especulativa. Como consigna la autora en su libro, en julio de 1980 ingresó al museo personal de la agencia Magister Seguridad Integral SA, contratada de forma directa por Nelly Arrieta de Blaquier, presidenta de la Asociación de Amigos del museo desde 1977, para custodiar la exposición El Oro de Colombia. Magister se había formado alrededor del general Otto Paladino, exjefe de la SIDE, y de estrecha vinculación con los Gordon.

La forma en que se ejecutó el robo, el tormento sufrido por el personal del museo y que la investigación prescindiera de echar luz sobre el paso de estos custodios por el museo es concluyente. En 1983, una publicación anónima publicada por La Prensa vinculaba a Magister con el robo. La había distribuido el polifacético Guillermo Patricio Kelly quien luego fue secuestrado por Gordon en Rosario.

Rodrigo de la Serna como Gordon, en la exitosa serie de Netflix MARCOS LUDEVID 2025

En 2026, con Gordon como tema de conversación y polémica, la contemplación del Renoir en Bellas Artes lleva a Elsa Ramos, “hermana de la vida” de Patricia Martín García, guionista de sus películas y estrecha colaboradora en Pasaporte al olvido. Cansadas de los vaivenes de la industria, las dos decidieron trabajar en un documental sobre arte. Ramos recuerda que surgió la idea de trabajar sobre la historia del Bellas Artes y que luego de pasar horas en la Hemeroteca del Congreso todo conducía al robo de 1980. Patricia y Elsa consiguieron que el juez Norberto Oyarbide, quien había tomado el caso a partir de la aparición de las obras en París, les cediera un espacio para revisar el expediente. Juntas, salieron a buscar a quienes habían padecido los meses siguientes al asalto. Escuchar los testimonios de forma directa les hizo sentir que había pendiente una demanda por crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, la conclusión que sacaron de las entrevistas fue que la mayoría había preferido olvidar.

Elsa convenció a Patricia de que en lugar de trabajar en un documental se concentrara en escribirlo. Una vez terminado se lo ofrecieron a un grupo editorial que devolvió el manuscrito con el argumento de que “el tema no tenía interés”. Así fue como lo editaron de su bolsillo y, a través de Margarita Stolbizer, consiguieron presentarlo en la Feria del Libro en 2013. Muchos de los personajes invisibles de la historia del arte argentino que se hicieron presentes ese día tuvieron acaso la única reparación al daño sufrido en la Navidad de 1980.