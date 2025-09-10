Cuál es el cuadro de Rubens que encontraron en París y estaba perdido desde 1613
Una obra del maestro flamenco reapareció en una casona de la capital francesa; expertos en arte validaron su autenticidad; se subastará en noviembre
- 3 minutos de lectura'
Un óleo de Peter Paul Rubens, el renombrado artista flamenco, fue descubierto en París, Francia. La obra se creía perdida desde el año 1613. El hallazgo ocurrió en septiembre de 2024, durante un inventario en una mansión del distrito seis de la ciudad, cuando un perito subastador encontró la pintura. La casa de subastas Osenat anunció la venta para el próximo 30 de noviembre.
¿Qué cuadro de Rubens fue hallado en París?
El cuadro de Rubens encontrado en París es Cristo en la cruz. Jean Pierre Osenat, presidente de la casa de remates, declaró a la agencia AFP que el hallazgo no tiene precedentes. Nils Büttner, especialista en arte alemán, flamenco y holandés de los siglos XV y XVI y presidente del Rubenianum en Amberes, autenticó el lienzo. El Rubenianum es una organización dedicada al estudio de la obra de Rubens.
El óleo mide 105,5 por 72,5 centímetros. Representa a Cristo crucificado, aislado, luminoso, sobresaliendo con fuerza entre un cielo oscuro y amenazante. Detrás del fondo rocoso y verde del Gólgota, aparece una vista que muestra Jerusalén iluminada, pero aparentemente bajo una tormenta, según Osenat. Este cuadro marca el comienzo de la pintura barroca. La obra se encuentra en “muy buen estado” de conservación.
Aunque Rubens produjo muchas obras para iglesias, se cree que esta pintura fue creada para un coleccionista privado. Con el tiempo, la obra pasó a manos del pintor francés William Bouguereau en el siglo XIX. Después, permaneció en la residencia parisina donde fue redescubierta.
Osenat relató el momento del reconocimiento: “Yo estaba en el jardín de Rubens, dando vueltas mientras el comité de expertos deliberaba sobre la autenticidad del cuadro, cuando me llamó para decirme: ‘¡Jean-Pierre, tenemos un nuevo Rubens!’”. El rematador explicó que, al principio, nadie creyó que la obra pudiera ser de Rubens.
Büttner encontró una estampa hecha a partir de la pintura. El comité internacional de Amberes, compuesto por cinco expertos, reconoció oficialmente la pieza. “Es una obra inédita, que nadie conocía y que nunca se había presentado en venta pública. Es un hallazgo excepcional para el mundo del arte”, añadió Osenat.
Subasta y valor estimado del cuadro
La casa de subastas Osenat estimó el valor del cuadro entre 1,5 y 2 millones de euros. Y admitió que es difícil predecir el precio final en la subasta del treinta de noviembre debido a la rareza de la pieza.
Muchos museos podrían estar interesados en adquirirla. Hasta el momento, ningún coleccionista ni institución tuvo acceso a la pintura. La noticia del hallazgo se conoció recientemente. La obra será presentada a la prensa la próxima semana y se exhibirá al público antes de su subasta.
Peter Paul Rubens (1577-1640) fue el gran maestro flamenco del barroco. Se le considera la figura más célebre de la pintura europea en la primera mitad del siglo XVII. Su producción fue vasta y diversa. Se calcula que dejó alrededor de 1500 obras. Este volumen se explica en gran medida por el trabajo de su taller, donde discípulos y colaboradores ejecutaban encargos junto a él.
Sus lienzos abarcan temáticas religiosas, relatos históricos, escenas mitológicas, paisajes vibrantes y representaciones de caza. Todas sus obras están marcadas por el dramatismo y la energía que definieron su estilo.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
Otras noticias de Audiencia
Video. El momento en el que le disparan a Charlie Kirk en un acto en Estados Unidos
1,9%. Inflación de agosto: cuál es el IPC acumulado y qué proyectan las consultoras para el 2025
Repercusión. Qué dijo Marcos Galperín sobre la retención de Ingresos Brutos a billeteras virtuales en la provincia de Buenos Aires
- 1
Renacimiento: los desafíos de la megapresa que Etiopía inaugura en el Nilo y que la enfrenta a Egipto
- 2
Nicolás Maduro volvió a adelantar el inicio de la Navidad en Venezuela
- 3
Israel ataca Qatar: qué se sabe de las explosiones en Doha y las últimas noticias
- 4
La fuerte reacción de Qatar tras el ataque de Israel en Doha y otras repercusiones internacionales