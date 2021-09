La Fundación El Libro lanza una ronda de negocios online para activar el alicaído sector editorial

Para que la falta de una Feria Internacional del Libro de Buenos Aires presencial -por segundo año consecutivo y a causa de la pandemia- no detenga la compra y venta de derechos y la exportación de libros, del 13 al 15 se realiza en forma virtual la ronda de negocios de la Fundación El Libro (FEL). Desde la institución que preside el editor Ariel Granica anuncian que ya han confirmado su participación más de trescientos editores, libreros, distribuidores, encargados de adquisiciones y mayoristas de veinticuatro países. Además, en el marco de la ronda se ofrecerá un programa de actividades en que diversos agentes del mundo del libro compartirán experiencias y reflexiones sobre la actualidad del sector.

El editor Ariel Granica preside la Fundación El Libro

“Serán tres días intensos de encuentros y negocios impulsados por un equipo de profesionales de la FEL que elevan la virtualidad a su mejor expresión, con el espíritu intacto de excelencia e innovación que nos guía hace más de treinta años en las Jornadas Profesionales de la Feria”, dice Granica, que confía en que esta iniciativa represente un estímulo para el alicaído sector editorial. “También durante estas jornadas, ofreceremos capacitación y formación profesional de alta calidad, centrándonos sobre todo en los desafíos que provocó la pandemia, haciendo foco en experiencias concretas que resultan inspiradoras”, agrega.

¿Le gustaría que sus libros lleguen a España, Suiza o Panamá? Como se dijo, ya se inscribieron cientos de profesionales de editoriales, librerías y distribuidoras de más de veinte países. Además de los mencionados (y de la Argentina), habrá participantes de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Francia, Guatemala, Honduras, Italia, Kenia, México, Paraguay, Perú, Reino Unido, República Dominicana y Uruguay.

Desde la FEL indicaron que muchos de estos profesionales son compradores que han agendado unas 1500 reuniones de negocios y que la institución, junto con los editores locales, hizo un esfuerzo para mantener el servicio gratuito de logística nacional (envíos de ejemplares a localidades del país) y el programa Librero Amigo. “Estos diferenciales, que no brinda ninguna otra Feria del Libro del mundo, se tornan imprescindibles para atravesar la que, sin duda, ha sido la mayor dificultad que se encontró el sector del libro en años”, señala Jorge Gutiérrez Brianza, director comercial de la FEL. La ronda de negocios cuenta con el apoyo de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, Argentina Key Titles, el Banco Nación, Interbook, Impulso Cultural y Livriz de Docuprint.

El programa de actividades gratuitas, que se desarrollará de manera virtual, está destinado a los interesados en conocer la actualidad del mundo del libro. Para participar no es necesario inscribirse en la ronda de negocios, aunque sí se debe reservar la vacante en el link de cada actividad (los cupos son limitados).

El lunes de 17 a 18:30, se hará la mesa redonda “El difícil arte de sostener una editorial”, con Julia Ariza, del sello Fiordo; Adela Basch, de Abran Cancha, y Leandro Donozo, de Gourmet Musical. “La mesa está pensada como una conversación -dice Ariza a LA NACION-. Hablaremos sobre las dificultades evidentes del contexto, las que conocemos todos, pero creo que lo más interesante sería que habláramos sobre los cambios que impuso la pandemia, cómo se aceleraron algunas transformaciones que antes no se veían necesarias, eran marginales o pasivamente resistidas, como el e-commerce, la edición electrónica, la impresión por demanda, la alianza con actores como los clubes y las suscripciones. Personalmente, me gustaría más hablar de cómo vamos a repensar el negocio editorial de cara a las dificultades que se profundizaron con la pandemia que insistir con la letanía de la inviabilidad económica endémica de los proyectos culturales. ¿Qué vamos a hacer para que los libros atraigan lectores, qué vamos a hacer para que existan lectores en primer lugar, cómo vamos a lograr que la llegada a esos lectores sea más eficiente y no dependa de imprimir miles y miles de ejemplares a la espera de que alguien los encuentre en un espacio físico?”. Clic aquí para inscribirse.

El martes de 12 a 13:30 se hará la presentación “Enlazadas por un planeta sostenible: Diálogos y propuestas desde la edición universitaria”, con María Fernanda López Sandoval (Flacso), María Gabriela Merlinsky (UBA), León Enrique Ávila Romero (Unich) y Alberto César Moreira, de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Organiza la Asociación de Editoriales Universitarias de América Latina y el Caribe (Eulac). De 17 a 18, se hará la conferencia “¡Seguimos vivas! ¿Cómo resistieron las librerías independientes a una pandemia global?”, con la librera Julia Bustos. de Musaraña Libros. Clic aquí para inscribirse.

Y el miércoles, de 17 a 18:30, tendrá lugar la mesa redonda “Lo que la pandemia nos dejó. Nuevas formas de vinculación con el libro y los lectores”, con Carolina Aliberti (Atlántica Libros y Café), Gretel Nájera (Pantuflas Libros), Florencia Pescetto (Qué Libro Leo) y Gabriela Pintos, de Saber Libros. Clic en este enlace para inscribirse y más información en la página web de la FEL.

