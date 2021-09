Polémica en la Feria del Libro de Madrid: Colombia excluyó autores que no fueran políticamente “neutrales”

MADRID.– Tras una edición virtual en 2020 a causa de la pandemia, este viernes regresa al Parque del Retiro la Feria del Libro de Madrid. Sobrarían los motivos para que el clima sea de celebración, pero la participación de Colombia, país invitado de honor, generó un escándalo porque el gobierno vetó de su delegación oficial a escritores prestigiosos y premiados por su posición contraria al presidente Iván Duque. El embajador reconoció que se buscaron autores “neutrales” para integrar esta comitiva. Pilar Quintana, Santiago Gamboa, Laura Restrepo, Margarita García Robayo, Fernando Vallejo, entre otros, no formarán parte de este encuentro. Tampoco lo hará Héctor Abad Faciolince, aunque estará en España, para la presentación en los Premios Platino del film El olvido que seremos, basado en su novela, que ya ganó un Goya, y para el evento de clausura del Hay Festival Segovia.

Más de 200 actividades se darán cita con acceso gratuito, al aire libre. Bajo el lema #laferiadelreencuentro vuelve este espacio de diálogo entre autores y lectores, y también de ventas, ya que librerías, editoriales y distribuidoras tienen su lugar reservado. Habrá una restricción de acceso: el 75% de aforo se controlará a través de dos accesos, para asegurar la distancia social. También se mantiene la posibilidad de acercarse a los autores, en las tradicionales firmas de libros –en esta edición se calcula que habrá alrededor de mil– en las 320 casetas del predio. Algunos nombres que confirmaron su presencia son Rosa Montero, Javier Sierra, Almudena Grandes, Julia Navarro, Fernando Aramburu, Irene Vallejo, Elvira Sastre, Eduardo Mendoza, Ana Iris Simón, Lorenzo Silva y Luis Alberto de Cuenca.

Pero además de los españoles, la presencia internacional, que tan limitada se ha visto por las restricciones de la movilidad que impuso la pandemia, iba ser notable en la Feria a través Colombia, nombrado este año como invitado. En la presentación del encuentro, el viernes pasado, ante el presidente de la Feria y del Gremio de Librerías de Madrid, Enrique Pascual Pons, y el director de la Feria, Manuel Gil, el embajador de la República de Colombia ante el Reino de España, Luis Guillermo Plata, agradeció a los organizadores y recalcó la “alegría y gran honor de participar como país invitado con una selección de autores que da cuenta de la gran diversidad de nuestra tierra: escritores, cineastas, académicos e ilustradores, entre otros, estarán compartiendo sus ideas en torno a la pluralidad de una Colombia vibrante en constante cambio”. Sin embargo, la diversidad estética y expresiva no se extendería al campo político o ideológico.

La postal de la presentación de la Feria del Libro de Madrid, donde el embajador colombiano (segundo desde la izquierda) realizó polémicas declaraciones sobre la lista de autores invitados SERGIO CADIERNO

“Uno no quisiera que una feria literaria se convierta en una feria política. Ni para un lado, ni para el otro. Se ha tratado de tener cosas neutras donde prime el lado literario de la obra”, había dicho el embajador colombiano en España. Ni Pilar Quintana, Piedad Bonnett, Laura Restrepo, William Ospina, Héctor Abad Faciolince, Pablo Montoya, Fernando Vallejo o Santiago Gamboa acudirán a la cita. Quintana, ganadora del último premio Alfaguara, se refirió a esta polémica hoy a través de su cuenta de Twitter.

“A propósito de Colombia en la Feria del Libro de Madrid, la querida Rosario Caicedo me recuerda que su hermano Andrés decía que en este país la consigna no era “Prohibido prohibir” sino “Prohibido disentir”, escribió la autora de Los abismos y La perra en la red social, agitada de comentarios respecto de esta lista repleta de ausencias.

Consultado por LA NACION, Santiago Gamboa, autor de El síndrome de Ulises y Perder es cuestión de método, entre otros, destacó que no existe la neutralidad en la literatura: “El escritor ha sido siempre una persona incómoda, que invita a reflexionar sobre los aspectos más complicados de la sociedad”. El escritor también expresó su respaldo a los autores que sí acudirán a la cita: “Tienen obviamente todo nuestro apoyo. No se trata de hacer un enfrentamiento entre escritores, porque además ellos no tienen la culpa que además a otros no nos hayan invitado. El gobierno manejó con mucha torpeza esto”.

¿Quiénes representarán entonces a Colombia? Los organizadores anunciaron que durante los 17 días que dure la feria, no solo en el Parque del Retiro, sino en otros espacios, bajo el lema de “Colombia, Diversa y Vital”, serán de la partida Ángela Becerra, Beatriz Helena Robledo, Dasso Saldívar -biógrafo de Gabriel García Márquez-, Enrique Serrano, Jorge Franco -autor de Rosario Tijeras-, Juan Esteban Constaín, Juan Luis Mejía y María Mercedes González. Además, el poeta y periodista Darío Jaramillo Agudelo brindará una conferencia de inauguración.

Afiche de la Feria del Libro de Madrid 2021: "Colombia diversa y vital" Gentileza: Feria del Libro de Madrid

Abad Faciolince estará en España, donde asistirá al Hay Festival Segovia, dirigido por la argentina Sheila Cremaschi. Será quien junto a Fernando Trueba cierre esta edición con la proyección y posterior diálogo sobre El olvido que seremos, la novela adaptada a la pantalla por el cineasta. Abad Faciolince es también uno de los grandes invitados a los Premios Platino, el próximo 3 de octubre, donde esta producción es la favorita del público y la crítica, y una gran representante de la mejor expresión colombiana, donde el autor narra la historia de su padre, de modo valiente, quien fue asesinado por enfrentarse a grupos paramilitares.