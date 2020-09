La historia de una joven futbolista rosarina "golea" en Estados Unidos

Yamile Saied Méndez, que escribe libros escolares para chicos, acaba de publicar su primera novela juvenil y la recomiendan hasta en Hollywood Crédito: yamilesmendez.com

Una escritora argentino-estadounidense radicada en Utah, Yamile Saied Méndez, que hasta este año solo había publicado libros escolares para niños, se ha vuelto el foco de atención de los lectores del género Young Adults, obras de ficción no solo protagonizadas sino también destinadas a adolescentes y jóvenes. Este tipo de novelas, que cautivan a miles de lectores, pueden ser de ciencia ficción, fantasía o realistas y abordan problemáticas e intereses comunes de la edad. Los personajes femeninos suelen ser chicas decididas y seguras de sí mismas, como Katniss Everdeen en Los juegos del hambre o Bella Swan en Crepúsculo. Es el caso de Camila, la heroína de Furia la historia de Saied Méndez publicada por Algonquin Young Readers, ambientada en la ciudad de Rosario. El libro aún está inédito en español.

En Amazon, Furia ya aparece como el libro más vendido en la categoría de ficciones de fútbol para jóvenes y la actriz Reese Whiterspoon, que recomienda libros en su cuenta de Instagram (@reesewitherspoon), se refirió a la novela de esta joven autora nacida en Rosario como "la apasionante historia de una chica en la Argentina que pone todo en juego para seguir sus sueños". Whiterspoon, que posa en la foto con un ejemplar de Furia, acaba de iniciar un club de lectura (@reesesbookclub) y la novela de Saied Méndez es el segundo título elegido por la estrella de Legalmente rubia. Las casi doscientas reseñas de Goodreads que recibió hasta ahora la novela de Saied Méndez son positivas.

Furia reúne varios elementos atractivos para la audiencia juvenil. Narra una historia de empoderamiento femenino que transcurre en un "país exótico" y su protagonista quiere emigrar de Sudamérica a Estados Unidos para abrirse camino en la vida haciendo lo que ama. Camila Hassan es una hija cariñosa, que vive dentro de las estrechas expectativas de su madre y a la sombra de su hermano, futbolista en ascenso. Su padre tiene mal carácter y es violento. Pero Camila tiene un secreto: en la tierra de Lionel Messi es conocida como la "Furia", una jugadora talentosa. Cuando su equipo de fútbol femenino se clasifica para un torneo sudamericano, ella tiene la oportunidad de ver hasta dónde pueden llevarla los mágicos pases con los que deslumbra a la tribuna. Entre sus sueños, está el de emigrar a Estados Unidos, por medio de una beca deportiva de una universidad norteamericana. Primero deberá enfrentar a sus padres, que ignoran que juega al fútbol. Y además, Diego, su exnovio, está de vuelta en Rosario. Él es una estrella internacional del fútbol, juega para la Juventus y quiere recuperar a su amada. Sin embargo, como la ficción está ambientada en el siglo XXI y no en el XIX, es probable que las decisiones de Camilla no queden sujetas a los mandatos familiares ni a los ideales del amor romántico.

Portada de "Furia" Crédito: yamilesmendez.com

La novela de Saied Méndez también apareció en un listado de veinte títulos de autores de ascendencia hispana recomendados por la revista Parade, en ocasión del Mes Nacional de la Herencia Hispana que se celebra en Estados Unidos entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre. Entre esos libros también figura Cometierra, de Dolores Reyes (Earth-eater).

Según la información que aparece en la página web de la autora, Saied Méndez nació y creció en Rosario. Es fanática del fútbol y adora las lluvias de meteoritos, el verano, la astrología y la pizza. Está casada con un puertorriqueño y tiene cinco hijos. Ganó la Beca Walter Dean Myers y se graduó en el programa Voices of Our Nations, que fundó el escritor Junot Diaz en 1999 junto con la poeta Elmaz Abinader, el escritor Víctor Díaz y el artista multimedia Diem Jones con el fin de promocionar a escritores de color. Además, participó del programa de escritura para niños y jóvenes adultos del Vermont College of Fine Arts y publicó relatos en las antologías Rural Voices y Take the Mic. Es autora del libro para niños ¿De dónde eres?, con ilustraciones de Jaime Kim, e integra Las Musas, el primer colectivo de mujeres y autoras latinas no binarias. La escritora argentino-estadounidense tiene previstas varias presentaciones virtuales de su primera novela en ciudades como Texas, Dallas, San Francisco, Los Ángeles y Houston. Resta develar la incógnita de cuál será la editorial que publicará Furia en español.

