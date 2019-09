LA NACION obtuvo el Online Journalism Award por los cuadernos de las coimas

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de septiembre de 2019 • 23:20

Esta noche, LA NACION obtuvo el premio Al Neuharth de Innovación en Periodismo de Investigación del Online Journalism Award (OJA) por "Los cuadernos de las coimas. El mayor escándalo de corrupción de la historia de Argentina: 10 años y millones de sobornos en efectivo". Además, ganó en la categoría Deportes por su cobertura del Mundial de 2018 que se disputó en Rusia.

La cobertura del Mundial de Rusia estuvo encabezada por Pablo Loscri y Florencia Fernández Blanco. También participaron LN Data, liderado por Momi Peralta Ramos, y la sección de Deportes. La periodista Bianca Pallaro, parte del equipo, fue la encargada de recibir el galardón en nombre del diario. "Es un honor recibir un premio tan importante. El fútbol no es solo un deporte para nosotros, es parte de nuestra vida, está en nuestras raíces y es parte de nuestra cultura", dijo. Y añadió: "Para la Copa Mundial de la FIFA 2018 en Rusia, se planeó una cobertura completa que incluyó más de 20 visualizaciones interactivas. Después de meses de esfuerzo y trabajo duro, estamos muy felices y agradecidos por este reconocimiento. Gracias".

En la terna deportiva, el diario argentino competía con: The New York Times por su trabajo "Nike Told Me to Dream Crazy, Until I Wanted a Baby" ("Nike me dijo que sueñe alocadamente, hasta que quisiera un bebe"); y con The Seattle Times por "Paddling for Gold" ("Remando por el oro"). El año pasado, el ganador había sido The New York Times quien obtuvo el premio por su cobertura de los Juegos Olímpicos de Invierno.

Esta categoría gira en torno a la cobertura de eventos e historias del mundo del deporte. Aquí no solo se evalúa la calidad periodística, sino también la producción digital, el diseño y la forma en que se utilizan las distintas plataformas para alcanzar, informar e interactuar con la audiencia.

El trabajo que hizo el diario para esta ocasión estuvo dividido en dos etapas. La primera consistió en una serie de visualizaciones previas al inicio de la Copa del Mundo pensadas estratégicamente en función de una agenda de acontecimientos vinculados al evento. De esta manera, el medio argentino realizó un interactivo con las posibles combinaciones que se podían producir en el sorteo de las zonas; otro para que los usuarios elijan los 23 jugadores que formarían el plantel; otro para que seleccionen el equipo titular para los distintos encuentros y puedan acceder al ranking de los futbolistas más o menos elegidos; y otro con una base de datos de todos los jugadores que participarían del campeonato. Además, LA NACION lanzó una app para que los usuarios pronostiquen los resultados.

Las visualizaciones de la segunda etapa estuvieron más enfocadas en el real time. Durante el Mundial, una app del diario mostraba el calendario, los grupos, los resultados de todos los partidos y una calculadora para especular sobre cómo finalizaría cada encuentro y cuál era la chance de clasificación de cada equipo. Esta fue la pieza más exitosa de todas, con récord de usuarios únicos 3.376.065 y un tiempo de permanencia promedio de casi 10 minutos.

Con la app, el usuario también podía armar la conformación de la llave del torneo. LA NACION también compartió un interactivo para que los usuarios punten a los jugadores después de cada encuentro y visualizaciones con estadísticas de los distintos partidos y con el rendimiento de cada integrante del equipo argentino en la primera ronda en base a variables como tiros al arco, distancia recorrida y velocidad. Además, en la fase eliminatoria y previo al partido de Argentina y Francia, se desarrolló una visualización que analizaba pormenorizadamente a los dos seleccionados en sus definiciones por penales.