La secuela de El cuento de la criada está nominada al premio Booker

Los escritores Salman Rushdie y Margaret Atwood, entre los trece nominados para el premio británico a obras escritas en inglés.

Margaret Atwood está nuevamente nominada al premio Booker, lauro que ya recibió en 2000, por El asesino ciego. A la intriga que genera la carrera por ese prestigioso premio británico, destinado a obras escritas originalmente en inglés y dotado de un premio de 62.500 dólares, se suma la curiosidad por la trama de Los testamentos, el libro aún inédito por el que Atwood está nominado, que continúa su exitosa novela El cuento de la criada (1985).

Al anunciarse hoy los trece finalistas se informó también que los organizadores del premio firmaron un acuerdo de no divulgación del argumento de Los testamentos, a unque trascendió que se sitúa quince años después del original y es narrado por tres personajes femeninos. La novela se publicará en septiembre próximo en los Estados Unidos.

La escritora canadiense competirá por el Booker contra Salman Rushdie, que ya ganó el premio en 1981 con Hijos de la medianoche, y esta vez se postula con Quichotte, sobre un vendedor ambulante en los Estados Unidos.

También figuran entre los nominados John Lanchester, con su novela El muro, que transcurre en una isla encerrada por muros de hormigón; Valeria Luiselli, con Archivo de Niños Perdidos, sobre migrantes en los Estados Unidos, Jeanette Winterson con Frankissstein, una mezcla del clásico de Mary Shelley y la tecnología de punta; Deborah Levy se enfoca en el cruce entre totalitarismo y deseo por The Man Who Saw Everything, y Elif Shafak, con 10 minutos 38 segundos en este mundo extraño, sobre una prostituta en Estambul. La única norteamericana en la lista (Luiselli nació en México) es Lucy Ellmann, cuyo Ducks, Newburyport, cuenta en un único monólogo de mil páginas la vida interior de un ama de casa. Chigozie Obioma ( An Orchestra of Minorities), Oyinkan Braithwaite ( My Sister, the Serial Killer), Kevin Barry ( Night Boat to Tangier), Bernardine Evaristo ( Girl, Woman, Other), Max Porter (Lanny)

"Estos escritores ofrecen alegría y esperanza", dijo Peter Florence, presidente del jurado, al referirse a los trece autores entre los que el 3 de septiembre se seleccionarán los seis finalistas. El ganador será dado a conocer el próximo 14 de octubre.