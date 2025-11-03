La vida de los otros

Vista en los escasos segundos que solemos conceder a un scrolleo en Instagram, esta foto podría llamar a engaño y asomar como el simple registro de un grupo de personas almorzando cerca de un lago. Pero, si se mira bien, se verá que en realidad lo que hay allí es una intervención escultórica. Everyday people se llama la obra y sus creadoras, las suizas Laura y Christel Lechner, no solo son madre e hija, sino también unas decididas defensoras del encanto que asoma en las personas comunes y sus gestos cotidianos. “Para mí, una vida siendo vivida es la más humana forma de belleza”, afirma Christel en su página web. “Me interesa lo que conecta a la gente -explica, por su parte, Laura-. El arte de la gente común genera un cambio de perspectiva”. Cuerpos plácidos, el placer de la sobremesa, tiempo a disposición: las Lechner recrean un mundo que para buena parte de este planeta, más que cotidiano es utópico.