Las hijas de Osvaldo Sivak y Marta Oyhanarte también inician acciones legales contra los productores de “El salto de papá”

Un día después de que el hermano menor del periodista y escritor Martín Sivak, el compositor y pianista Gabriel Sivak, anunciara que había iniciado acciones legales contra los productores de la adaptación cinematográfica de El salto de papá (2017), donde se reconstruye la vida del empresario y financista Jorge Sivak, las cuatro hijas del empresario Osvaldo Sivak (secuestrado y asesinado por una banda de exmilitares y policías) y la abogada y exlegisladora Marta Oyhanarte -que también aparecen mencionados en el libro- anunciaron que no prestaron su consentimiento para el uso de los nombres de sus padres ni el de su abuelo paterno (Samuel Sivak) en la película que dirige Daniela Goggi.

Collage de Camila Sivak con la imagen de su padre, el empresario Osvaldo Sivak. secuestrado y asesinado por exmilitares y policías en la década de 1980

Gabriel y Camila, Analía, Malena y María Sivak se quejaron además de la falta de respuesta de los productores, la directora y la coguionista a su reiterados pedidos del guion de la película. “Es una crueldad”, dijo Gabriel Sivak este martes; “un atropello total”, lo definió Camila Sivak en diálogo con LA NACION. El caso abre un debate sobre la libertad de expresión y los límites éticos que pueden establecerse al usufructo comercial por parte de la industria del entretenimiento de las historias basadas en hechos reales.

Osvaldo Sivak fue secuestrado y asesinado por una banda integrada por exmilitares y policías el 29 de julio de 1985

“Nos resulta obsceno y doloroso tener que pasar por esta situación y por esta exposición pública -se lee en el comunicado que ayer difundieron las cuatro hermanas-. Sin embargo, tal como lo hicimos en el momento de la publicación del libro El salto de papá, defenderemos nuestra historia y nuestros derechos, todas las veces que sea necesario, esta vez atribuyendo las responsabilidades civiles y penales que correspondan a todos los que, con pleno conocimiento y de manera intencional, desoyen los reclamos que hemos realizado hasta la fecha y omiten comportarse dentro del marco de la ley”.

También indican que el autor del libro, luego de varias comunicaciones, se había desentendido del reclamo, “argumentando que había vendido los derechos”. Y agregan que “la productora Infinity Hill, la directora (Daniela Goggi) y las guionistas (Goggi y Andrea Garrote) evadieron los mensajes y llamados o se comprometieron a comunicarse más adelante, cosa que aún no han hecho”. Solo la productora Rei Cine respondió la carta documento de los representantes de las hermanas Sivak. Ante las consultas, ni los productores ni el autor del libro hicieron declaraciones a LA NACION.

“Están usando nuestra historia, peor aún, nuestra tragedia para venderla como un producto comercial -sigue el texto-. De hecho Paramountplus publicita la película en sus redes como ‘la próxima aventura a disfrutar’. No hay respeto, no hay humanidad, no hay arte”. La publicación en Instagram de Paramount+ Latinoamérica (@paramountplusla) que anunciaba la película el 21 de julio ha sido eliminada. El estudio que representa a las hermanas Sivak es Marval O’Farrel Mairal.

Publicación eliminada en la cuenta de Instagram de Paramount+, donde se anunciaba el film "El salto de papá" como una "aventura para poder disfrutar"

A continuación se reproduce el comunicado completo de las hijas de Osvaldo Sivak y Marta Oyhanarte.

Sobre la película El Salto de papá

En el año 2017 se publicó el libro El salto de papá de Martín Sivak del cual tuvimos conocimiento solo cuando ya estaba publicado y circulando. En ese momento, expresamos públicamente nuestro total desacuerdo con la reconstrucción de los hechos que realiza Martín. En nuestra opinión, busca responsabilidades por el suicidio de su padre dentro de la familia y desatiende las secuelas y el contexto del país donde se produjo uno de los delitos más siniestros, como es el secuestro extorsivo seguido de muerte, del que fue víctima nuestro padre.

Ahora, de acuerdo con información pública, Paramountplus compró los derechos del libro para realizar la película. Tampoco esta vez nadie nos avisó, ni contactó, ni pidió nuestra autorización o consentimiento previo y, mucho menos, nos hizo llegar el guión. Luego de varias comunicaciones con el autor del libro, este se desentendió de nuestro reclamo argumentando que había vendido los derechos. La productora Infinity Hill, la directora (Daniela Goggi) y las guionistas (Goggi y Andrea Garrote) evadieron los mensajes y llamados o se comprometieron a comunicarse más adelante, cosa que aún no han hecho.

A principios de agosto, nos enteramos de que la película estaría en etapa de rodaje, por lo cual nos vimos obligadas a avanzar por los canales legales correspondientes. De la misma forma, sentimos ahora la necesidad de dar a conocer, públicamente, que no hemos prestado consentimiento para que se represente en forma determinada o determinable a nuestra madre, Marta Oyhanarte, a nuestro padre, Osvaldo Sivak, tampoco a nuestro abuelo, Samuel Sivak, o a nosotras mismas, quienes al momento en que ocurrieron los hechos éramos menores de edad.

No consentimos en 2017 el relato que contiene el libro y así lo dejamos claramente expuesto a través de un escrito público. Tampoco consentimos un guión que trata nuestra historia sobre la base de un libro que no refleja la realidad de los hechos ocurridos. Están usando nuestra historia, peor aún, nuestra tragedia para venderla como un producto comercial. De hecho Paramountplus publicita la película en sus redes como “la próxima aventura a disfrutar”. No hay respeto, no hay humanidad, no hay arte.

Gabriel Sivak, hermano de Martín, tampoco aprueba esta realización y ha iniciado acciones legales. Familiares y amigos se nos han acercado a manifestar su solidaridad con nuestra posición.

Es hora de que las productoras, los actores y las actrices, los técnicos y toda persona involucrada en la realización de películas o series basadas en casos reales y, por qué no también, los espectadores, nos preguntemos qué están contando, cómo y para qué y, sobre todo, que nadie olvide que hay personas reales detrás, a quienes se causa daño.

Nos resulta obsceno y doloroso tener que pasar por esta situación y por esta exposición pública. Sin embargo, tal como lo hicimos en el momento de la publicación del libro El salto de papá, defenderemos nuestra historia y nuestros derechos, todas las veces que sea necesario, esta vez atribuyendo las responsabilidades civiles y penales que correspondan a todos los que, con pleno conocimiento y de manera intencional, desoyen los reclamos que hemos realizado hasta la fecha y omiten comportarse dentro del marco de la ley.

Camila, Analía, Malena y María Sivak