Interna familiar por la adaptación al cine de “El salto de papá”

Otra vez un libro basado en hechos reales ocasiona una polémica, aunque en este caso se trata de una disputa familiar que trasciende al ámbito público. A raíz de un reclamo legal de Gabriel Sivak, hijo de Jorge Sivak (1942-1990), la película basada en el título de no ficción El salto de papá (2017), del periodista y escritor Martín Sivak (1975), podría sufrir modificaciones, en especial, en el uso de nombres de familiares del empresario y financista que se suicidó en diciembre de 1990, arrojándose al vacío. El autor vendió los derechos cinematográficos de su libro, que fue un best seller, a Paramount+ y la película -dirigida por Daniela Goggi (Abzurdah, El hilo rojo y la miniserie María Marta: el crimen del country), con Andrea Garrote como coguionista- está producida por Viacom International Studios en asociación con Infinity Hill y Rei Cine. En el film, el actor Rodrigo de la Serna encarnará al personaje del narrador del libro que reconstruye la historia de su padre, es decir, Martín Sivak.

El apoderado legal de Gabriel Sivak (1979), Julio Raffo, difundió el pasado 10 una carta pública en la que el hermano menor de Martín Sivak manifiesta sus reparos acerca de la adaptación al cine del libro. “El señor Gabriel Sivak me ha encomendado la interposición de acciones judiciales para: a) tener acceso a la película anunciada con el título El salto de papá antes de su exhibición pública y b) impedir que, mediante esa película, se infrinja el debido respeto a la intimidad de su padre, de su abuelo Samuel, de su familia y el uso indebido de sus nombres”, se lee en el comunicado de Raffo. El estreno está previsto para 2023.

Así comienza la carta de Gabriel Sivak, músico franco-argentino residente en París. “Me encuentro en la increíble y surrealista situación de tener que acudir a la intervención de un juez para acceder al guion de la película que se está filmando sobre la vida de mi padre, Jorge Sivak, y donde hay un personaje que lleva mi nombre aun a pesar de haber realizado un pedido formal por ser excluido en esa narración audiovisual”. A continuación señala que “se está involucrando la intimidad de mi padre, de mi familia y mía, SIN MI CONSENTIMIENTO [sic], viola mis derechos a la intimidad mía y de mi familia”.

“La validación de una crónica familiar editada en el año 2017 no autoriza desde el punto de vista jurídico el paso de ese relato nunca aprobado a un formato audiovisual sin cumplir los requisitos formales de autorización previa: los guiones de películas suelen diferir de los libros que las inspiraron e incluso las películas, en su producto final, suelen diferir de los guiones -continúa la carta pública-. Luego de pedir el guion a su directora Daniela Goggi, de enviar cartas documentos a las productoras Infinity hill, Paramount (VIACOM INTERACTIVE LIMITED -TELEVISIÓN FEDERAL SOCIEDAD ANÓNIMA – TELEFÉ) y Rei Cine, me veo en la violenta y penosa situación de tener que acudir a la intervención de la Justicia para poder verificar si no hay intromisiones indebidas en la intimidad de mi familia. Todo acto creativo no debería estar desligado de la dimensión ética, y más aun al tratarse de hechos trágicos que pertenecen a la intimidad de personajes reales”.

Y concluye: “Es desde ese lugar que me veo en la obligación anunciar estas acciones judiciales destinadas a impedir la utilización del nombre de mi padre y el de mi familia en esta película producida en un contexto completamente carente de humanidad y de respeto que incurre en la ilegalidad”.

En diálogo con LA NACION, Gabriel Sivak confirmó que los productores aún no le habían enviado el guion. “No han respondido las cartas documento, que es una obligación -dijo-. Todos tienen el contacto de mi abogado, el doctor Julio Raffo, que está actuando ante la Justicia. Las hijas de Osvaldo Sivak, mis primas, tampoco consienten la utilización del nombre de su padre ni el de la familia. Mi prima Malena, hija de Osvaldo, me manifestó que los productores se manejaron con ellas en los mismos términos que lo han hecho conmigo, es decir, sin enviarles el guion que es el instrumento jurídico para validar o no esta película. En síntesis: nadie de la familia aprueba una película realizada en estas condiciones”. LA NACION se comunicó con uno los productores locales, pero aún no obtuvo respuesta.

En su cuenta de Facebook, Camila Sivak (hija de Osvaldo Sivak y Marta Oyhanarte) publicó un texto el 30 de julio pasado. “En estos tiempos sin ideas las productoras salen a comprar tragedias ajenas para lucrar con ellas -se lee en la publicación, acompañada de la imagen de una página del guion-. Hoy le tocó a mi familia entrar en la picadora de carne… Hace 37 años intento cicatrizar heridas que nunca terminan de sangrar. Atesoro los contados recuerdos que tengo con mi papá hasta mis 10 años, los administro como el bien más sagrado, hoy leí en el guion que van a filmar esta escena: ‘exterior, basural, bolsa negra cuerpo de Osvaldo Sivak’. ¿Cuántos años más tardaré en superarla? ¿Dónde termina la libertad de expresión? ¿Libertad de expresión es también inventar y tergiversar los hechos? ¿Dónde empieza el derecho a la intimidad de las víctimas? Vayan a buscar ideas, cómprense un poco de humanidad. Me quedo con la memoria siempre viva de mi papá, el amor de mi mamá y mis hermanas que trascenderá también a este momento”.

En 2017, las primas del autor de El salto de papá (Camila, Analía, Malena y María Sivak) ya habían hecho un reclamo público en Facebook por el modo en que aparecían retratados en el libro la esposa de Osvaldo Sivak (secuestrado y asesinado por exmilitares y policías en 1985 en una tenebrosa seguidilla de secuestros extorsivos seguidos de muerte) y la cofundadora de Poder Ciudadano, Marta Oyhanarte, y el abuelo del autor, Samuel Sivak.