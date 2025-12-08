Laura Sbdar recibió el Premio Internacional de Literatura Aura Estrada

Siguen los reconocimientos internacionales para la literatura argentina. La narradora, dramaturga, directora teatral, docente y licenciada en Artes Laura Sbdar (Barcelona, 1990) ganó este sábado el Premio Internacional de Literatura Aura Estrada por un proyecto que consiste en la continuación de la historia iniciada en su novela Hasta que brille (Edhasa, $ 33.900), publicada en junio. La autora, que vive en Buenos Aires desde los tres años, recibirá veinte mil dólares. Resultó finalista la narradora e investigadora boliviana Natalia Chávez Gómez da Silva.

El acto de premiación se realizó en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, tras la desaparición de la Feria Internacional del Libro de Oaxaca, también en México, en donde solía darse a conocer a la autora ganadora.

La historia iniciada en "Hasta que brille" continuará en varios tomos Gentileza

Fundado en 2008 en memoria de la escritora mexicana Aura Estrada (1977-2007), el premio se entrega cada dos años a una autora de 18 a 35 años que escriba narrativa en español o en una de las lenguas originaras de México. Sbdar es la primera argentina en ganarlo.

El jurado internacional, conformado por el estadounidense Francisco Goldman, las mexicanas Gabriela Jauregui y Brenda Lozano, el mexicano Daniel Saldaña París y la guatemalteca Gladys Tzul Tzu destacó en su fallo que la escritura de Sbdar “exhibe una fuerza poco común en su prosa, en la construcción de imágenes y en el desarrollo de personajes”. “Demuestra ser una autora inmensamente talentosa”, resalta.

✨ Nos llena de alegría felicitar a la escritora argentina Laura Sbdar, ganadora del Premio Internacional de Literatura Aura Estrada 2025.

“El Premio Aura Estrada no es un premio a una novela u obra en concreto, sino una apuesta a una autora -explica Sbdar en diálogo con LA NACION-. Las autoras presentan un proyecto y se postulan no solo al dinero del premio, sino además a la posibilidad de participar en residencias de escritores en Nueva York, Wyoming, en la Toscana, en Oaxaca”. Entre otras, ganaron este original certamen la boliviana Liliana Colanzi y las mexicanas Verónica Gerber Bicecci y Aniela Rodríguez.

Sbdar tiene dos novelas publicadas: Las criaturas (Elefante) y Hasta que brille. “El proyecto que presenté al premio se llama ‘La felicidad tensada al tiempo de la ruina’ y consiste en una novela compuesta por cinco tomos, cada uno narrado por una voz diferente, cuyo centro neurálgico se establece en los vínculos de clase, de género y de intimidad entre los distintos personajes que habitan un barrio cerrado”. Sin estar nombrado, el espacio ficcional tiene las características de un country en el conurbano bonaerense.

“Hasta que brille es el primer tomo y está protagonizado por Elsa y Lili, dos empleadas de casa particular que trabajan en un barrio cerrado -resume Sbdar-. Desde la voz de Elsa se narra un accidente que tienen durante el festejo de Año Nuevo cuando deciden trepar la M brillante y amarilla que titila en la autopista. Al premio me postulé con este proyecto y un fragmento de Hasta que brille antes de que fuera publicado. Ahora me dispongo a escribir el segundo tomo, narrado por El más chico, un personaje que aparece en la primera entrega; es el hijo menor de la casa, una criatura muy particular”. Los subsiguientes tomos estarán narrados por Lili, El más grande y la Señora y el Señor.

“Hay poesía y ternura en el horror que viven los personajes. Siempre trabajo en torno a la violencia; la forma textual exacerba la brutalidad y la belleza aparece donde no es convocada”, observa Sbdar.

Jauregui señaló que la escritura de la autora argentina es “electrizante”. “Escribe con una precisión extraordinaria, con una atención tan aguda a los matices íntimos, emocionales y psicológicos como a los detalles físicos y a la gestualidad, con una combinación cautivadora de humor conceptual y narrativo”, sostuvo.

Entre sus obras teatrales se encuentran La obra siamesa (que volverá en febrero de 2026 a Arthaus), Ametralladora, Vigilante, Un tiro cada uno (se reestrenará también en febrero en Espacio Callejón), Turba y Las suicidas. El volumen Estos son los huesos reúne cuatro de sus piezas teatrales. Sbdar obtuvo el Primer Premio Germán Rozenmacher a la Dramaturgia, la Mención honorífica en el Premio de Letras del Fondo Nacional de las Artes y el Premio S a la creación escénica. Dicta clases en la Universidad Nacional de las Artes y coordina los talleres de escritura “La ficción al poder”. Es la creadora y directora del Festival de Teatro en la Cárcel.