Madrid proyecta su semana cultural en Buenos Aires: un intercambio que busca consolidarse

La idea todavía está en proceso. Sin fechas confirmadas ni una programación cerrada, la visita de Marta Rivera de la Cruz -escritora y actual delegada del Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid- a Buenos Aires funciona como un primer paso para delinear lo que será la Semana de la Cultura de Madrid en la ciudad.

Con una trayectoria previa en el mundo editorial y en el periodismo cultural, Rivera de la Cruz llegó con una agenda breve pero intensa -estará solo 2 días en la ciudad-, enfocada en recorrer espacios, reunirse con funcionarios locales y tomar contacto con la escena porteña. “Lo que voy a proponer es traer espectáculos de la escena madrileña, en colaboración con teatros municipales”, explica. El proyecto, dice, se está construyendo en diálogo con el gobierno porteño, que según destaca, se mostró “colaborador, receptivo, cómplice en todo esto”.

La fecha es tentativa: la funcionaria espera que pueda concretarse hacia el otoño europeo de este año, aunque reconoce que dependerá de agendas y definiciones institucionales. Por ahora, el foco está puesto en explorar posibilidades. “Este viaje es precisamente para ver qué se puede hacer, con quién y en qué condiciones”, señala.

Dos ciudades que responden a la cultura

Más allá del proyecto concreto, Rivera de la Cruz pone el acento en una afinidad que considera central: la relación entre las ciudades y su público. “Se puede programar bien, pero si el público no responde, no sirve de gran cosa. Y creo que tanto los madrileños como los porteños y los bonaerenses responden increíblemente a la oferta cultural”, afirma.

Marta Rivera de la Cruz espera que la semana cultural de Madrid en Buenos Aires se realice en el otoño europeo de este año Fabián Marelli

Esa respuesta, sostiene, no solo define la vitalidad de una escena, sino también el tipo de turismo que se genera. “Quien viaja movido por la cultura es un visitante que se vincula de otra manera con la ciudad”, señala. En ese sentido, tanto Madrid como Buenos Aires funcionan como destinos donde la actividad cultural forma parte de la experiencia urbana, asegura Rivera de la Cruz.

Durante su estadía, la funcionaria recorrió algunos de los principales espacios culturales porteños. A la tarde irá al Malba, luego de reunirse en Madrid con Eduardo Costantini. Menciona el Teatro Colón como “un icono”, junto con el Teatro San Martín y la Usina del Arte. También visitó el Centro Cultural Recoleta, que describe como “un lugar precioso”, y el Museo de Arte Moderno, donde detectó proyectos que podrían eventualmente viajar a Madrid.

“Buenos Aires es una ciudad que uno asocia enseguida con la cultura”, resume. “Uno viene —aunque sea por otro motivo— y siempre termina dejando tiempo para ir al teatro, a un concierto o a una exposición”.

El antecedente: Buenos Aires en Madrid

La iniciativa que ahora se proyecta en Buenos Aires tiene un antecedente reciente. En 2025, la capital española fue sede de “Buenos Aires en Madrid”, una semana cultural que desplegó una programación diversa en teatros y centros culturales.

El ciclo incluyó teatro, música, cine y actividades literarias, con propuestas que buscaron mostrar la amplitud de la escena porteña. Entre los espacios participantes estuvieron los Teatros del Canal y la Cineteca de Matadero, donde se realizaron funciones, encuentros y proyecciones. Uno de los eventos más convocantes fue una jornada dedicada al tango y la milonga, que reunió a cientos de personas durante todo el día.

“La experiencia fue muy buena”, recuerda Rivera de la Cruz. “Había propuestas de gran calidad y el público respondió muy bien. Eso es lo más importante: no hay nada más desolador que un gran espectáculo vacío”.

Entre las ideas en evaluación aparece la posibilidad de sumar artes visuales y de articular la programación con el centenario de la Generación del 27, que se celebrará próximamente en España. También menciona el interés por incluir danza, un lenguaje que -considera- puede generar descubrimientos en el público local.

Más que un evento puntual, ambas iniciativas forman parte de un intercambio que busca sostenerse en el tiempo. “Los equipos hablan constantemente y nos intercambiamos muchas cosas”, explica la funcionaria. Como ejemplo, menciona el trabajo conjunto entre las bandas municipales de ambas ciudades, que ya comenzaron a compartir repertorios y arreglos musicales.

La lógica, insiste, es la del aprendizaje mutuo: compartir experiencias, detectar qué funciona y qué no, e incluso anticipar problemas a partir de lo ya transitado por el otro. “Es muy bueno que las ciudades se comuniquen”, afirma.