Palpitando el Mundial: el público de la Feria del Libro se saca fotos con la Copa del Mundo en el stand de la AFA

En el año en que la selección argentina irá a la conquista de la cuarta estrella en el Mundial de Fútbol de Norteamérica, la Copa del Mundo que el equipo liderado por Lionel Messi ganó en Qatar en 2022 se luce, se mira y se postea en las fotos del público que visita el stand de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en el Pabellón 9 de la Feria del Libro. Por razones de seguridad, la réplica del trofeo dorado se traslada cada día desde la sede de la calle Viamonte, donde también se halla la biblioteca de la entidad, hasta La Rural.

Además de fotografiar la Copa, los hinchas pueden dejar mensajes a la selección en un cuaderno Hernan Zenteno - La Nacion

Chicos y grandes hacen fila para posar junto a la réplica del trofeo (el original de oro macizo está en el Museo de la FIFA, en Zúrich), que se demoró unos días en llegar al stand por cuestiones de logística. “Hacé como que la estás abrazando”, le recomendó este viernes un padre a su hijo que luego tomó su lugar para retratarlo. No se la puede besar al estilo de Messi en Qatar porque la protege una caja de seguridad.

También se pueden hojear libros y revistas, tomos encuadernados con ejemplares de la revista El Gráfico y materiales de archivo. Los hinchas pueden dejar mensajes a la selección en un cuaderno que será entregado a Lionel Scaloni al final del evento cultural.

La Copa del Mundo despierta la pasión futbolera en el Pabellón 9 Hernan Zenteno - La Nacion

Se programaron actividades interactivas y culturales, como las charlas dedicadas a distintos clubes de fútbol. El primero fue Nueva Chicago; el jueves, Huracán, y en el Día del Trabajador, cuando una multitud concurrió a la Feria, se rindió tributo a los 120 años de Chacarita. Este domingo a las 19 será el turno de Independiente y el lunes, de Racing, con la presencia del sociólogo y escritor Julián Scher. El último día, el lunes 11 a las 17, se presentará el libro Historias de los hinchas y sus cábalas. 40 textos, 40 clubes, en la Sala José Hernández. El calendario completo de las actividades se puede consultar en este enlace.

Por si fueran pocas las emociones, los hinchas de la albiceleste no se irán con las manos vacías; la AFA distribuye merchandising, como el fixture del Mundial 2026 (con las efigies de Messi, Scaloni y el Dibu Martínez en portada), una libreta con el sello de la institución, bolígrafos y estampillas futboleras en una cuidada edición postal de Correo Argentino titulada “Argentina campeón del mundo”.