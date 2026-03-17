Del caso $Libra a la reforma de la ley de glaciares: ¿qué dicen los intelectuales sobre este momento de Javier Milei?

Tras varios éxitos del oficialismo en el Congreso a comienzos de año, entre otros, la ley de reforma laboral y el nuevo régimen penal juvenil, el Gobierno de Javier Milei entró en un cono de sombra por las revelaciones concernientes a la criptoestafa $Libra, que vincularían al Presidente y a su hermana, Karina Milei, con emprendedores digitales; los traspiés del jefe de Gabinete Manuel Adorni (que llegaron a la Justicia) y hasta la demora en el tratamiento de la ley de glaciares en Diputados por la audiencias masivas en las que participará la ciudadanía. En redes sociales, escritores e intelectuales críticos y simpatizantes del oficialismo expresaron su opinión.

“Cuando creo que ya no puede ser peor, él lo consigue -sintetizó el escritor Martín Caparrós en X sobre los dichos de Milei acerca de quienes se oponen a la reforma de la ley de glaciares, a quienes tildó de ‘ambientalistas idiotas’ e ‘imbéciles’-. Cada vez me parece más humillante que alguien que dice las tonterías inconexas que dice este señor sea presidente de nuestro país. ¿Qué carajo nos pasó, muchachis?“.

le recomendaría q se busque buenos abogados, q tampoco los tiene, en vez de andar diciendo tonterías ridículas con ínfulas de genio https://t.co/ZCNe96Gsci — roberto gargarella (@Rgargarella) March 16, 2026

El jurista Roberto Gargarella comentó: “le recomendaría q[ue] se busque buenos abogados, q[ue] tampoco los tiene, en vez de andar diciendo tonterías ridículas con ínfulas de genio”. El letrado, que sostiene que Milei debe ser sometido a un juicio político por el caso $Libra, opinó: “armaron, con participación directa del presidente, no sólo una estafa, sino [también] un crimen fundado en el desprecio y la burla hacia los otros, los que pierden. Es, no cabe duda, seña de identidad central de este gobierno del desprecio”.

El abogado ambientalista Enrique Viale sostuvo sobre los argumentos de Milei respecto a la ley de glaciares vigente: “Esto dicho hace 50 años, era atrasado... (es realmente impresionante el nivel de ignorancia, no leen, no tienen idea de como son y están los debates de este tipo en el mundo)”. Ante el “aluvión” de inscriptos para concurrir a las audiencias públicas en la Cámara de Diputados por la reforma de la ley 26.639 –hay más de cincuenta mil inscriptos– el bloque oficialista cambió la modalidad de participación.

Se quieren parecer al menemismo pero, como diría un gran escritor, no saben ni robar. — marcelo gioffre (@marcelogioffre) March 17, 2026

“[Mauricio] Novelli con los Milei y [Marcelo] Grandio con Adorni parecerían ejemplos de una ley no escrita de la Argentina: se llega al poder para acomodar amigos y para armar negocios con amigos. Eso antes que pensar en una idea de país”, señaló en X el escritor y periodista Marcelo Gioffré para quien los integrantes del Gobierno “se quieren parecer al menemismo pero, como diría un gran escritor, no saben ni robar”.

El sociológo y escritor Pablo Alabarces se refirió a la propuesta de Gargarella: “Yo no soy abogado: @Rgargarella sí. Y dice: tráfico de influencias, estafa, fraude, cohecho, negociaciones incompatibles con la función pública, abandono de función, uso de información privilegiada, omisión del deber de perseguir delitos, abuso de poder. Juicio político ya”. No obstante, para el crítico de cine y literatura Quintín, Gargarella “se fue al pasto o se sacó la careta. Decidan ustedes”.

Del horóscopo de la profesora Karina Milei: “LIBRA: Semana complicada. No dé entrevistas o sea críptico. Taiano hace lo que puede, pero ya no es suficiente”. — O. Pérez Sammartino (@OSammartino) March 16, 2026

El académico e historiador Pablo Gerchunoff optó por referirse a la actualidad política con ironía republicana. “Adorni se desloma arrastrando la marca para distraer del caso Libra. Su fidelidad no puede ponerse en duda”, bromeó. Siguió su ejemplo el letrado y ensayista Osvaldo Pérez Sammartino: “Del horóscopo de la profesora Karina Milei: ‘LIBRA: Semana complicada. No dé entrevistas o sea críptico. Taiano hace lo que puede, pero ya no es suficiente’”.

Hoy, en un posteo ilustrado con la imagen de los hermanos Milei, el abogado e influencer liberal Carlos Maslatón denunció: “Fueron expulsando sistemáticamente de La Libertad Avanza, desde 2022, a todos aquellos militantes primero y funcionarios después que cumplían alguna de estas dos condiciones: 1) no les servían para traer negocios y robar; 2) profesaban ideología liberal clara y, por ello, constituían un freno para ejecutar políticas desde el gobierno destinadas a cobrar sobornos, frustrando así los planes de enriquecimiento extremo con los cuales iniciaron la actividad política y llegaron al poder. Milei y su Hermana se inscriben en la sucesión de gobernantes latinoamericanos que, en nombre presunto de la libertad, organizan sistemas de corrupción como eje central de sus gobiernos, siendo ejemplos en este sentido Collor de Mello y Fujimori, en Brasil y en Perú”.

Aparición con vida de la dirigencia "republicana" — Gerardo Aboy Carlés (@Breogan66) March 16, 2026

El historiador y escritor Marcelo Larraquy coincidió con Maslatón: “Afanan con las criptomonedas y destruyen empresas, empleo universidades, rutas. Vinieron a robar. Gobierno de Milei”. Y el periodista Juan Luis González, autor de la primera biografía no autorizada del Presidente, enumeró los casos que complican al Gobierno: “Libra, Andis, venta de candidaturas, encuentros tarifados, Lule Menem, Adorni, Novelli y siguen las firmas: todo termina en Karina. Ella trajo al Loco hasta acá y es la que, algún día, lo va a hacer caer. Si no fuera trágico sería una gran novela”.

Entre los intelectuales defensores del Gobierno se encuentra el filósofo Alejandro Rozitchner. “Una buena conclusión sería: los diarios principales y la mayor parte del periodismo está actuando como si fueran enemigos del país -reflexionó en X-. Están muy a disgusto frente a un gobierno que hace bien las cosas, mejor que todos los anteriores que hemos conocido por décadas”.

No me parece grave que funcionarios viajen con sus mujeres en el avión presidencial. Pero Adorni y LLA cosechan lo que sembraron, porque ayudaron a imponer esta visión santurrona que tenemos ahora sobre cómo deben vivir, cómo deben trabajar y cuánto deben cobrar los funcionarios. — Hernanii. (@HernaniiBA) March 11, 2026

“No me parece grave que funcionarios viajen con sus mujeres en el avión presidencial. Pero Adorni y LLA cosechan lo que sembraron, porque ayudaron a imponer esta visión santurrona que tenemos ahora sobre cómo deben vivir, cómo deben trabajar y cuánto deben cobrar los funcionarios”, sostuvo el escritor y editor Hernán Iglesias Illa.

Si académicamente te dedicaste a defender meritocracia en servicio civil y denunciar prácticas clientelares que obturan profesionalización, cuando te tocó ocupar un puesto en el gobierno para administrar estos temas no podés desconocer eso. Hay gente q lo hace. Daré nombres — Maria Coutinho (@mecoutinho) March 12, 2026

En un tono bélico acorde con los tiempos que corren, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, el economista Federico Sturzenegger, aseveró en X que el Gobierno está bajo un “ataque mediático”, pese a que “luego de 15 años de estancamiento, logró crecer la economía más del 10%. Creo que tiene que ver con lo que comentaba en esta columna: que @JMilei, en los últimos 6 meses, empezó a quebrar el sistema de castas. Ladran Sancho. VLLC!”, expresó. Para Sturzenegger, el Gobierno habría liberado a los argentinos de “su Triángulo de las Bermudas”.