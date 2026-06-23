Margaret Atwood: “Una sociedad que ya no puede pensar con claridad se dirige al precipicio”

GRANADA.- No es extraño, como es el caso de este artículo, que las informaciones sobre Margaret Atwood se titulen con un entrecomillado de algo dicho por ella. Mejor citarla literalmente, porque a Atwood (Ottawa, 86 años) es difícil mejorarle la formulación de las muchas cosas que dice. La escritora canadiense, autora de El cuento de la criada hace ahora 41 años y, más recientemente, de su autobiografía El libro de mis vidas. Como unas memorias o de Sinceramente, su último libro de poemas, ha sido investida ayer doctora honoris causa por la Universidad de Granada.

Su intervención ha recorrido, de manera precisa, los asuntos y las preocupaciones que la acompañan en esta etapa: la educación y el arrinconamiento de las humanidades, la falta de libertad de expresión y la censura, o la inteligencia artificial y el uso que de ella hacen los jóvenes. Quizá algo más tecnopesimista de lo que es habitual en ella, la escritora ha concluido su discurso de aceptación del doctorado con una pregunta halagadora a España: “¿Podría ser que, si los tiempos se tornan más sombríos, España se convierta en un santuario para la preservación de la alfabetización y del saber?”. Y ha respondido: “No es algo descabellado”.

"Los profesores de humanidades están sitiados en las universidades norteamericanas. Las materias que enseñan —Literatura, idiomas, Historia, Teoría del arte y Filosofía, entre otras— están siendo tachadas como estudios no esenciales en una época caracterizada por el rápido cambio tecnológico”, dijo Atwood en su discurso Miguel Ángel Molina - EFE

Margaret Atwood ha trabajado todos los géneros literarios: poesía, novelas, relatos cortos, libros infantiles, novela gráfica, ensayo o teatro, y también ha sido guionista. Al mismo tiempo, ha sido profesora en varias universidades canadienses hasta su retiro de la docencia. Y dado el lugar en el que se ha encontrado este lunes en Granada, ha centrado sus palabras en ese asunto: la educación y los problemas que la hostigan.

Las humanidades —el hostigamiento hacia ellas— es su principal preocupación. “No estoy segura de cuál es la situación en España”, ha dicho, “pero los profesores de humanidades están sitiados en las universidades norteamericanas. Las materias que enseñan —Literatura, idiomas, Historia, Teoría del arte y Filosofía, entre otras— están siendo tachadas como estudios no esenciales en una época caracterizada por el rápido cambio tecnológico”. Atwood cree que a los estudiantes se les aleja de esas materias al decirles que se olviden de ellas porque no conseguirán trabajo. Sin embargo, para la autora, “muchas empresas buscan, no personas con habilidades especializadas, sino a personas que sepan innovar, que sean capaces de pensar más allá de lo convencional”.

Y eso, el pensamiento, es un acto humano esencial, como lo es la creatividad porque, ha afirmado, “son precisamente estos estudios humanísticos los que enseñan a las personas a pensar, a crear y a comprender a los demás, especialmente a quienes son diferentes a uno mismo”. La pérdida de interés por las humanidades tiene consecuencias devastadoras para la sociedad: “Una sociedad que ya no puede pensar con claridad, y que ya no puede cuestionar sus propias suposiciones, se dirige hacia el precipicio”. Y ha rematado su interés por salvar las humanidades añadiendo que “no se puede entender hacia dónde es probable que vayamos, a menos que tengamos una idea de dónde hemos estado y de las historias sobre cómo llegamos aquí, a este lugar y a este momento”.

“Se supone que escribir un ensayo te enseña algo a ti, el autor o autora; pero si no lo has escrito tú, no has aprendido nada, salvo a hacer trampa”, dijo Atwood sobre el uso de la IA Miguel Ángel Molina - EFE

Atwood es tan autora como defensora de causas sociales. Así lo ha explicado la profesora Mercedes Díaz Dueñas, quien ha intervenido en el acto de investidura de la nueva doctora para exponer los méritos que le otorgan ese doctorado. Díaz ha alejado a Atwood de aquella descripción con la que el escritor canadiense David Staines se refería a sus connacionales, a los que denominaba “testigos distantes”. Ella está lejos de esa actitud poco comprometida; es participante activa en numerosas causas medioambientales y sociales, y en 2020 firmó la Carta sobre la justicia y el debate abierto en Harper’s Magazine en la que numerosos intelectuales afirmaban que “la forma de derrotar las ideas malas es mediante la denuncia, el debate y la persuasión, no tratando de silenciarlas o de ignorarlas”, ha recordado Díaz Dueñas. Además, hay que rechazar toda “falsa disyuntiva entre justicia y libertad, ya que no pueden existir la una sin la otra”.

Por otro lado, Atwood, quien no ha mostrado temor a las innovaciones tecnológicas en otras ocasiones, ha dejado ver su inquietud en lo que afecta a la educación de los más jóvenes en este preciso momento. Y se ha referido al uso de la inteligencia artificial por parte de los estudiantes durante su aprendizaje. La también ganadora del Premio Príncipe de Asturias de las Letras 2008 y recientemente Premio Internacional Joan Margarit de Poesía dejó la docencia universitaria hace tiempo, pero sabe que “los estudiantes recurren a la IA para que les escriba los ensayos”. “Se supone que escribir un ensayo te enseña algo a ti, el autor o autora; pero si no lo has escrito tú, no has aprendido nada, salvo a hacer trampa”, ha contado. Y se ha preguntado, reconociendo lo inevitable del círculo vicioso que se crea: “Y si todos los demás hacen trampa y se benefician de ello, ¿por qué no ibas a hacerlo tú?”.

La inteligencia artificial y las dudas que le genera trascienden, no obstante, a los jóvenes, y crea —o puede hacerlo— un problema de libertades. El régimen instaurado en la obra 1984 de Orwell “pretende consolidar su poder eliminando del lenguaje cualquier palabra que permita a la gente hacer lo que hoy en día, todavía, podríamos llamar pensar”. Y se ha preguntado: “¿Será capaz la IA de lograrlo? Averigüémoslo”.

Atwood ha hecho referencia a “la enérgica agitación en favor de la libertad de expresión antes de que los trumpistas llegaran al poder”, frente a la situación actual de “represiones mediáticas, demandas, despidos […] Estados Unidos aún no tiene medios de comunicación estatales, y no es que esté precisamente destrozando imprentas; pero no por falta de ganas”. En un momento de optimismo, la nueva doctora por la universidad granadina ha expresado que podríamos asistir al momento en que se diga “adiós al acto de la escritura humana real”, pero que no cree que vaya a suceder. “Pero lo averiguaremos”, dijo.

Atwood ha dedicado los últimos párrafos de su discurso a las “tres guerras cruciales: la de Ucrania, la de Gaza y la de Irán” y a una reorganización del orden geopolítico que disminuye el poder y el prestigio de Rusia, Estados Unidos e Israel, y asciende el de China, además de provocar crisis medioambientales y económicas. Tras describir este panorama poco halagüeño es cuando la autora se ha referido a España como el posible santuario de la alfabetización y el saber si vinieran tiempos oscuros.

El rector de la universidad granadina, Pedro Mercado, ha dicho en su intervención que el discurso de la nueva doctora “interpela directamente a la universidad contemporánea”. La intervención de Margaret Atwood, que llegó a Granada el sábado a mediodía y dedicó parte de la mañana del domingo a visitar la Alhambra, ha concluido mostrando una certeza y un deseo: “Este discurso no lo ha escrito una inteligencia artificial, sino yo misma, y deseo por el bien de todos nosotros que las humanidades pervivan”.