Más de ocho millones de euros por la colección de arte de Alain Delon

escuchar

La colección de arte de la leyenda del cine francés Alain Delon, integrada por 80 obras entre pinturas y dibujos del Renacimiento italiano, fue subastada el jueves en París por más de ocho millones de euros, el doble de lo estimado, según anunció la casa Bonhams-Cornette de Saint-Cyr.

Las obras habían sido expuestas desde abril en una muestra itinerante que pasó por Nueva York, Hong Kong, Ginebra, Londres y Bruselas para que los potenciales interesados pudieran observarlas de cerca.

"La bahía de Sainte-Adresse", de Raoul Dufy, superó el millón de euros

En dos salas repletas de público, entre compradores internacionales, curiosos y admiradores del actor, todos los lotes experimentaron una feroz competencia.

Lo más destacado de la subasta fue La bahía de Sainte-Adresse, un cuadro de Raoul Dufy con un valor estimado de entre 600.000 y 800.000 euros y que finalmente se vendió por 1.016.400 euros. Además una obra de Eugène Delacroix, que estaba fuera del mercado desde hacía más de 40 años, alcanzó los 775.100 euros, más del doble de la estimación más baja.

“No es de extrañar que (estas obras) hayan atraído subastas tan apasionantes. Gran coleccionista, con un ojo intuitivo, el actor fue notablemente uno de los mayores compradores de dibujos de los años ‘60 y ‘70, cuando no estaban de moda”, explicó el comisario a cargo de la venta, Arnaud Cornette de Saint Cyr.

La estrella del cine francés había reunido un conjunto considerado excepcional. “Compré mi primer dibujo en 1964, en Londres. A lo largo de los años, he adquirido obras que me han conmovido, hablado e incluso a veces consolado. Han sido parte de mi vida...”, dijo Alain Delon, de 87 años, para el texto que acompaña el catálogo. El actor no estuvo presente en la subasta.

Escena del film "El Círculo Rojo", con Yves Montand

En 2007, Alain Delon vendió sus obras modernas y le explicó al periódico Le Monde “que odiaba las ventas póstumas”. En ese remate, que incluyó obras de artistas como Estève, Manessier u Olivier Debré, se registraron siete récords mundiales, en parte por el efecto de la popularidad del propietario de la colección.

En 2016, después de haberse desprendido de su colección de vinos, relojes y armas, Delon remató con mucho éxito una colección de bronces de Bugatti.

El mejor, para las mujeres

El galán francés siempre ha querido ser “el mejor, el más guapo, el más fuerte” por amor a las mujeres, según escribió el actor en el prefacio de una obra consagrada a su carrera que salió en mayo en Francia.

Ilustrado con fotos personales inéditas, el libro Alain Delon, Amours et Mémoires repasa la vida del actor, desde su infancia hasta la última de sus películas, con testimonios especialmente recogidos de estrellas como Brigitte Bardot o Sofía Loren.

“El amor me llevó siempre a superarme”, reveló Delon en el libro publicado por Editions de La Martinière. Escrito por Denitza Bantcheva y Liliana Rosca, colaboradora del actor recoge testimonios inéditos.

“Nunca soñé con ser actor. Entré en este oficio y continué a causa de las mujeres y para las mujeres”, afirma Delon, de 87 años, en alusión a las actrices Brigitte Auber, Michèle Cordoue, Romy Schneider, Nathalie Delon y Mireille Darc, así como a la madre de sus dos últimos hijos, Rosalie van Breemen.

“Si hay una cosa de la que estoy orgulloso es de mi carrera” que “no habría existido sin esos encuentros con los grandes cineastas que me formaron y sublimaron” estima el intérprete de películas como Borsalino o El gatopardo. El director de cine Costa-Gravas opina, por ejemplo, que Delon es “una fiera del cine francés, irremplazable e inimitable”.

Delon, que dedica el libro particularmente “a los jóvenes y a los cinéfilos del futuro”, revela una carta póstuma en homenaje a Romy Schneider. Y asegura que “nunca pasó nada” con Bardot, “por muy sorprendente que pueda parecer”, mientras que la actriz asegura que el actor es “un dominante que esconde su vulnerabilidad refugiándose en la soledad”.

“Si tengo que morir mañana, concluye el actor, que Dios haga que sea por amor” remató Delon.

LA NACION