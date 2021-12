Más de trescientas figuras internacionales de la cultura piden que el gobierno cubano deje de reprimir a artistas

Siguen las protestas internacionales por la persecución y el encarcelamiento de artistas en Cuba. Este miércoles se dio a conocer una declaración firmada por más de trescientas figuras destacadas del arte y la cultura en la que se exige al gobierno de la isla que cese de inmediato la represión y los abusos poder contra artistas de su país, muchos de ellos encarcelados u hostigados policial y judicialmente. “Encarcelar a artistas o forzarlos a exiliarse para siempre por su creación artística, sus palabras e ideas es un acto abusivo e inhumano. Apoyamos con orgullo a los artistas cubanos y nos solidarizamos con ellos”, se afirma en la declaración compartida por PEN International, Artists at Risk Connection de PEN America y Human Rights Watch, y que lleva la firma de las actrices Meryl Streep y Bianca Jagger, el historietista Art Spiegelman, la fotógrafa Ve Speers, los directores Anton Corbijn e Isabel Coixet, la artista Kiki Smith, la filósofa Fanny del Río y los escritores Paul Auster y Siri Hustvedt, Anne Tyler, Tobias Wolff, Gioconda Belli, Sergio Ramírez, Rosa Montero, Orhan Pamuk, Elena Poniatowska, Isabel Allende, J. M. Coetzee, Chimamanda Ngozi Adichie, Zadie Smith y Khaled Hosseini, entre muchos otros.

La escritora Claudia Piñeiro, la artista y arquitecta Luciana Levinton y el actor Luis Brandoni, argentinos los tres, aparecen entre los firmantes, así como también los artistas cubanos Tania Bruguera, Coco Fusco y Hamlet Lavastida (excarcelado a mediados de septiembre). “El arte debe estar libre de censura y represión, en Cuba y en cualquier otro lugar del mundo”, se lee en el petitorio. No es el único caso en el continente americano de una revolución que se transforma en un sistema de opresión.

“Nosotros, los artistas que suscribimos este pronunciamiento junto con PEN International, Artists at Risk Connection de PEN America y Human Rights Watch instamos al gobierno cubano a respetar el derecho la libertad de expresión en Cuba, incluida la libertad artística -comienza la declaración-. El gobierno cubano debe terminar inmediatamente con sus abusos constantes contra artistas, liberar a todos los artistas que han sido detenidos arbitrariamente y desistir de todos los cargos contra ellos”.

“El arte tiene un potencial inmenso -continúa-. En todas las disciplinas, nos permite exponer verdades sobre nuestra sociedad y sobre nosotros mismos, fomentar el diálogo, expresar nuestra identidad cultural y dejar en evidencia actos inhumanos. Los artistas tienen la capacidad de convocar a nuestras comunidades y arrojar luz sobre la oscuridad. Debido al potencial del arte, muchos gobiernos, incluido el cubano, temen a los artistas y los persiguen”. El gobierno de Miguel Díaz-Canel no hace distinciones: músicos y cantantes, artistas plásticos, escritores y cronistas, muchos de ellos también activistas por los derechos humanos, son perseguidos, detenidos y enjuiciados. Al menos 55 artistas y escritores se encuentran actualmente bajo arresto domiciliario, en prisión o bajo investigación.

Artistas que integran los movimientos San Isidro, 27N y Archipiélago denunciaron la falta de libertad en la isla y llamaron la atención de la prensa mundial y de organismos internacionales de derechos humanos. Como señala el comunicado, “ellos sentaron las bases para las protestas multitudinarias que ocurrieron en todo el país el 11 de julio de 2021″. Pero el gobierno cubano ha reaccionado del modo por el que se lo denuncia, “con abusos sistemáticos contra los artistas”, que fueron detenidos o puestos bajo arresto domiciliario, como ocurrió en reiteradas ocasiones con Luis Manuel Otero Alcántara. En Cuba se aplica además el polémico decreto ley 35, que penaliza la publicación de información crítica del gobierno, fake news y contenidos que inciten al odio (esto según lo dictamine el mismo régimen cubano, que es juez y parte).

“Varios siguen detenidos y enfrentan cargos penales sin sustento -destaca el comunicado-. Otros cumplen arresto domiciliario y se encuentran bajo vigilancia constante. A muchos que huyeron del país no se les ha permitido regresar a Cuba y seguirán exiliados por tiempo indeterminado. No hay ninguna justificación válida para perseguir a artistas por sus opiniones. Instamos al gobierno cubano a respetar el papel fundamental que juegan el arte y los artistas en la sociedad y a cesar de inmediato el hostigamiento contra artistas que expresan posiciones políticas y sobre asuntos sociales que no coinciden con la ideología rígida del gobierno”.