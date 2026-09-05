Más ferias del libro: Felipe, en Pergamino, y Dramática, en Chacarita

Florecen las ferias del libro con la llegada de septiembre. Sábado y domingo se hace la cuarta edición de la Feria del Libro de Pergamino (Felipe) y, el domingo, la primera de Dramática, en el barrio porteño de Chacarita, ambas con entrada libre y gratuita. Este fin de semana, en el Centro Cultural Recoleta se desarrolla la Fiesta del Libro Usado y, en el Centro Cultural Rojas, el Festival Argentino de Historieta. Hay para elegir.

La Feria del Libro de Pergamino -que se hace hoy de 14 a 20 y mañana de 15 a 20 en el Centro Cultural Bellas Artes (Alsina y Moreno)- es un proyecto impulsado por Milena Pergamino, la Biblioteca Municipal Dr. Joaquín Menéndez, la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, la Fundación OSDE, el Centro de Capacitación, Información e Investigación Educativa y el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica n° 122 de la localidad bonaerense.

La Feria del Libro de Pergamino va por su cuarta edición gentileza

“Es una de las ferias de escala intermedia en el interior bonaerense que se han convertido en polos de resistencia cultural, formación de lectores y cruces generacionales e interdisciplinarios”, dice a LA NACION María José Di Pasquale, una de las organizadoras. Participan 62 editoriales y librerías.

En esta edición fueron invitados Selva Almada (que dialogará con Eugenia Zicavo sobre su novela Una casa sola), Anahí Flores, Sebastián Pandolfelli, Alberto Giordano, Julieta Yelin, Virginia Higa y Pablo Katchadjian, entre otros; se brindarán un talleres de crónica, antirracismo y edición independiente, y habrá actividades para chicos, un homenaje a Jorge Luis Borges en el 40° aniversario de su muerte con la instalación inmersiva Los senderos que se bifurcan (coordinada por Natalia Tealdi y Pablo Vidal), y debates sobre memoria y derechos humanos. En el Herbario Literario se explorarán metáforas botánicas en las obras de Borges y Gabriel García Márquez. La programación completa se puede consultar en la cuenta de Instagram de “la Felipe”.

En la última jornada del Festival Llegás, en el Galpón de Guevara (Guevara 326), de 11.30 a 20.30, las editoriales que aman publicar teatro y ensayo teatral contemporáneo debutan en la Feria Dramática. Se podrá apreciar los catálogos de Vinilo, Entropía, Blatt & Ríos, Rara Avis, Libretto, Paripé Books, Documenta, Entre Ríos y Libros Drama, con títulos de Romina Paula, Rafael Spregelburd, Lorena Vega, Bonaventure Soh Bejeng Ndikung, Alejandro Tantanian, Andrea Garrote, Mariano Tenconi Blanco, Ariel Farace, Claire Bishop, Mariana Chaud, Santiago Loza, Agustina Muñoz, Liliana Porter y las Piel de Lava, entre otros autores.

La Feria Dramática debuta en el Festival Llegás

“Este año lanzamos en Vinilo nuestra nueva colección, Programa de Mano, en sociedad con Teatro Futuro -dice la editora Joana D’Alessio, una de las organizadoras de Dramática-. Por ahora distribuimos de manera independiente, a la salida de los teatros y en ferias, porque hicimos poquitos y estamos testeando cómo circulan. Todo esto es nuevo para nosotros y estamos contentos porque tuvieron una gran recepción. Con otras editoriales independientes que publican teatro, la idea es sumar fuerzas, traccionar entre todos y ver qué pasa; tenemos ilusión, expectativa, entusiasmo y la verdad que trabajamos mucho así que ojalá venga mucha gente”.

En el Festival Llegás, todas las obras programadas para este sábado y domingo tienen un 50% de descuento.