Temporada alta para el circuito artístico en las arenas de José Ignacio

Cada verano convierte a José Ignacio y su entorno en un punto de confluencia del circuito artístico regional. Museos, ferias y fundaciones activan exposiciones, encuentros y programas públicos que acompañan la temporada y amplían el mapa cultural de la ciudad costera con diversas propuestas.

Entre los hitos más destacados de la temporada figura la exposición dedicada a Lucio Fontana en el Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry (MACA), ubicado en Ruta 104, Km 4,5 Manantiales, que inaugura mañana a las 18. La muestra Genio de dos mundos recorre distintos momentos de la producción del artista rosarino, figura central del arte del siglo XX, y pone en diálogo su obra con la escala y la arquitectura del edificio, reforzando el cruce entre modernidad, espacio y paisaje. Se expondrán 72 obras del ítalo-argentino, entre cerámicas, esculturas, dibujos y telas. Se puede visitar hasta el 31 de marzo, con entrada libre.

También regresa la décima segunda edición Este Arte, la feria internacional que combina espacios de exhibición de galerías con un programa de actividades, con el propósito de construir un ecosistema artístico viable en términos económicos, sociales y ambientales, lejos de la lógica de la sobreproducción. A esto se suma el el ciclo Este Charlas, enfocado en reflexionar sobre coleccionismo, mercado y pensamiento contemporáneo, que convoca a artistas, curadores, gestores y coleccionistas de la región y del exterior. La agenda completa se puede consultar en este enlace. En Pavilion Vik, Ruta 10 Kilometro 182,500, José Ignacio, Maldonado, Uruguay. Del 4 al 7 de enero, de 17 a 22.

Desde mañana hasta el 11 de enero se llevará a cabo una nueva edición de Focus, el Festival de Fotografía de José Ignacio, con una programación que se puede ver acá, distribuida entre la Galería de las Misiones, el Faro, espacios públicos y sedes cercanas. El festival reúne exposiciones, instalaciones urbanas, talleres, revisión de portafolios y conferencias, y propone un recorrido que vincula fotografía contemporánea, paisaje y prácticas educativas, con la participación de artistas y curadores de distintos países.

La Fundación Cervieri Monsuárez inaugura su programa expositivo 2026 con "The Office of Inter-American Affairs Presents: Uruguay", un proyecto de Ana Segovia Gentileza Fundación Cervieri Monsuarez

Por último, la Fundación Cervieri Monsuárez (Eugenio Sainz Martínez, esquina Los Cisnes) inaugura su programa expositivo 2026 con The Office of Inter-American Affairs Presents: Uruguay, un proyecto de Ana Segovia curado por Magalí Arriola. Concebida especialmente para el espacio, la muestra combina pintura, instalación y performance para revisar los imaginarios construidos sobre la figura del gaucho a partir del cine y la cultura visual del siglo XX, en diálogo con el paisaje local y la tradición pictórica uruguaya, y se completa con un programa de performances activado durante el 5, 6 y 7 de enero. La muestra podrá visitarse hasta el 5 de abril.