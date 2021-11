Mesas servidas para el té y flores gigantes: cómo transformar una galería de arte en el país de las maravillas

Una mesa servida con huevos para el desayuno. Otra, con mermelada para el té. Un poco más allá, arándanos, vino y piezas de Rogelio Polesello, Luna Paiva o Edgardo Giménez a modo de centros de mesa. Completan el ambiente festivo obras de artistas como Nicolás García Uriburu, Luis Felipe Noé y Antonio Berni, colgadas sobre paredes verdes junto a enormes flores y mariposas de papel. Eso se encontrará desde mañana al entrar en la galería Roldán Moderno, en Retiro.

Vista de la mesa que se ve desde la vereda Gentileza Roldán

Los límites de lo “decorativo” se disuelven en La mesa. Todo un arte, una colaboración entre Roldán y Edipo Antiques, donde obras de arte modernas y contemporáneas conviven con vajilla que se remonta hasta el siglo XVIII. La ambientación, a cargo de Gerardo Acevedo, está inspirada en el Jardín del Edén. “¿Cuándo vienen los duendes?”, preguntó una nena que pidió entrar al ver desde la vereda una escena muy parecida a la de Alicia tomando el té en el país de las maravillas.

Un gato de Nicolás García Uriburu, parecido al de Alicia en el país de las maravillas, parece esperar a sus invitados Gentileza Roldán

“Soñé todo esto hace unos cuatro meses, y la realidad superó la fantasía”, explica el coleccionista y anticuario Abel Guaglianone, responsable de Edipo Antiques. Junto a su marido, Joaquín Rodriguez, impulsan también el Premio En Obra en arteba, destinado a apoyar la producción de artistas emergentes, que este año logró una recaudación récord de tres millones de pesos. Hace dos años, ambos remataron en este mismo espacio decenas de obras para apoyar la producción artística federal.

Apenas cerró la feria, diez días atrás, se embarcaron de lleno en esta producción sin precedente junto a un equipo interdisciplinario en el que cada uno aportó su idea: Gloria César, Cecilia Perazzo, Cecilia Remiro Valcárcel y Sebastián Boccazzi. “Es como una mesa redonda”, dice este último, director de la galería, que sumó también obras de referentes del arte contemporáneo como Marcelo Pombo, Chiachio & Giannone, Alejandra Seeber y Joaquín Boz.

Los colores, las flores, las obras: cada uno de los integrantes del equipo aportó ideas para lograr este resultado Gentileza Roldán

Autor de un libro dedicado al tema que acompaña la muestra, Guaglianone ofrecerá además charlas y talleres. Se podrá descubrir allí, por ejemplo, que Catalina de Médici marcó un hito al introducir en 1533 en la corte francesa el tenedor y la vajilla. Esas nuevas costumbres desplazaron las de los desmesurados banquetes medievales, en los que cada comensal portaba su propio cuchillo y la comida, a falta de platos, se servía sobre un trozo de pan. “La corte de Versalles exportó así el servicio ´a la francesa´ -explica este experto-, con la comida presentada en mesas alineadas e importante decoración en mantelería, cristalería y porcelana”.

En Francia nació también Raymond Loewy, uno de los diseñadores industriales más conocidos del siglo XX, que desarrolló casi toda su carrera profesional en los Estados Unidos. Además de trabajar para Coca-Cola, creó por ejemplo el logotipo de la empresa petrolífera Shell y el paquete de cigarrillos de la marca Lucky Strike. También, un juego de vajilla que ahora se exhibe en Roldán.

“Esta muestra no tiene nada que ver con el protocolo, sino que se inspira en las historias detrás de cada pieza y en los vínculos afectivos que se crean alrededor de una mesa”, aclara Guaglianone. Y agrega que “los grandes acontecimientos de nuestra vida están siempre acompañados de una comida. No hay celebración, reencuentro o despedida en nuestra cultura que no tenga lugar en torno a una mesa. Si invitás a comer a alguien a tu casa, es para disfrutar. Para demostrarles a las personas con las que la compartimos que nos importan, que son especiales”.

“A veces, para siempre es solo un segundo”, parece agregar el Sombrerero loco, desde algún rincón de este jardín mágico.

Para agendar:

La mesa. Todo un arte, en Roldán Moderno (Juncal 743), desde mañana hasta el 17 de diciembre.