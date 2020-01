Murió John Baldessari, un "gigante" del arte conceptual que quemó su propia obra

El artista John Baldessari, en Venecia, 2009, cuando recibió el en la bienal el León de Oro por su carrera Fuente: Archivo

NUEVA YORK.- John Baldessari, uno de los más famosos artistas contemporáneos estadounidenses, falleció a los 88 años en su casa de Venice, en California. Lo anunció ayer la galería Marian Goodman, que lo representaba, y lo definió como una persona "inteligente" y un artista "incomparable".

Baldessari, quien realizó miles de obras en las que combinaba imágenes y palabras e incluía dosis de humor en el arte conceptual, había sido premiado en la Bienal de Venecia en 2009, con el León de Oro a la Carrera. Y en 2014 había recibido la Medalla Nacional para las Artes de manos del entonces presidente del país, Barack Obama.

Hijo de un anticuario italiano que había migrado a California y de una enfermera danesa, Baldessari había comenzado su carrera como pintor semiabstracto. A mediados de los '60 empezó a experimentar más allá de la tela, rodando películas, creando collages y haciendo instalaciones. En 1970 devino famoso al tomar distancia de su producción anterior: quemó los cuadros repudiados del período 1953-1966 en el crematorio de una empresa fúnebre de San Diego y luego usó las cenizas para hacer bizcochos. El Proyecto Cremación -o mejor, la urna que contenía dulces- fue expuesto en el MoMA de Nueva York en el marco de la muestra "Information" , la primera y más importante reseña de arte conceptual organizada en Estados Unidos.

John Baldessari, en una instalación suya, en Alemania 2009 Fuente: EFE

Influenciado por Marcel Duchamp y, a su vez, inspiración para otros artistas contemporáneos, como Barbara Kruger, Cindy Sherman, Matt Mullican y David Salle -quien lo definió como "un gigante"-, Baldessari extraía sus imágenes de los medios de comunicación y del cine. Entre otras obras, un año después de The Cremation Project, creó I Will Not Make Any Boring Art (Ya no haré arte aburrido), para la que instruyó a estudiantes para que escribieran esta frase en las paredes de una galería. Más recientemente, en 2007, Beethoven's Trumpet (With Ear) era exactamente lo que describía el título: una gigantesca trompeta junto a una oreja de grandes dimensiones fundidas en bronce.

Baldessari fue protagonista de más de 300 exposiciones de arte. Entre otras, participó en Documenta 7 Kassel (1982); en la Bienal de Arte de Venecia (1997); en el MoMA (1994); en el Deutsche Guggenheim de Berlín (2004) y en la Fundación Prada de Milán (2010).

Entre 2009 y 2011, la retrospectiva itinerante "Pure Beauty" lo llevó al Tate Modern; al Los Angeles CountyMuseum of Art y al Metropolitan de Nueva York.

ANSA (Alessandra Baldini)