Murió la gestora cultural Teresa Anchorena
Con una larga trayectoria en el ámbito público, fue una guardiana del patrimonio desde la Comisión Nacional de Monumentos; la exfuncionaria atravesaba una recaída de una larga enfermedad
- 2 minutos de lectura'
Esta tarde, en su casa de la ciudad de Buenos Aires, murió la gestora cultural Teresa Anchorena, quien estuvo al frente de la Comisión Nacional de Monumentos Históricos, fue directora del Fondo Nacional de las Artes, diputada, directora del Centro Cultural Recoleta y asesora del presidente Raúl Alfonsín, a su regreso a la Argentina tras una década de vida en Francia -tuvo dos hijos, estudió Antropología, empezó a trabajar en artes visuales, se inició en política y aprendió su fuerte: el cuidado del patrimonio-. Actualmente se desempeñaba en la mesa del directorio del Fondo Nacional de las Artes y preparaba una exposición, mientras se trataba por una recaída de un cáncer. En diciembre había sido reconocida por su aporte a la Cultura por la Ciudad de Buenos Aires.
Su currículum es conocido y amplio. De todas sus funciones, la que más visibilidad adquirió en las últimas décadas fue la de guardiana del patrimonio, al frente de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos, nombrada por el entonces presidente de Mauricio Macri. Se mantuvo en el cargo durante seis años, pero en 2022, tras contagiar un cierto fervor por los tesoros y pueblos escondidos de todo el país, terminó su mandato como presidenta del organismo y recaló como asesora en el Teatro Colón, durante la dirección de Jorge Telerman.
Noticia en desarrollo
- 1
Bailarina, actriz, amante: detrás de la muerte del cisne negro
- 2
Encuentran en la Argentina un cuadro robado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial que buscan hace décadas
- 3
Día del Lector. Una edición ilustrada de “El Aleph” y nuevos títulos en la babélica biblioteca borgeana
- 4
Otro aspirante a heredero en la sucesión de Beatriz Sarlo: vinculan a la causa a un primo de la intelectual