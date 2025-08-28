Esta tarde, en su casa de la ciudad de Buenos Aires, murió la gestora cultural Teresa Anchorena, quien estuvo al frente de la Comisión Nacional de Monumentos Históricos, fue directora del Fondo Nacional de las Artes, diputada, directora del Centro Cultural Recoleta y asesora del presidente Raúl Alfonsín, a su regreso a la Argentina tras una década de vida en Francia -tuvo dos hijos, estudió Antropología, empezó a trabajar en artes visuales, se inició en política y aprendió su fuerte: el cuidado del patrimonio-. Actualmente se desempeñaba en la mesa del directorio del Fondo Nacional de las Artes y preparaba una exposición, mientras se trataba por una recaída de un cáncer. En diciembre había sido reconocida por su aporte a la Cultura por la Ciudad de Buenos Aires.

En diciembre pasado, Teresa Anchorena recibió la distinción de Personalidad destacada de la Cultura en la Legislatura Porteña Fabián Malavolta

Su currículum es conocido y amplio. De todas sus funciones, la que más visibilidad adquirió en las últimas décadas fue la de guardiana del patrimonio, al frente de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos, nombrada por el entonces presidente de Mauricio Macri. Se mantuvo en el cargo durante seis años, pero en 2022, tras contagiar un cierto fervor por los tesoros y pueblos escondidos de todo el país, terminó su mandato como presidenta del organismo y recaló como asesora en el Teatro Colón, durante la dirección de Jorge Telerman.

