Música, cine y literatura para celebrar el mes de las mujeres

Para celebrar el 8M, y en el marco del mes de las mujeres, los museos y centros culturales porteños presentan una gran variedad de actividades artísticas gratuitas: música, cine, recorridos guiados, charlas y lecturas, con las mujeres como protagonistas.

Uno de los eventos más destacados será el concierto de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires del Teatro Colón, que se presentará el sábado 8 de marzo a las 20.30 en el Anfiteatro Niní Marshall. Dirigido por Zoe Zeniodi, la primera mujer en liderar la agrupación, el espectáculo se enmarcará en la celebración del centenario de los elencos estables del Colón.

Casco histórico

-El sábado 8 a las 16 habrá un recorrido titulado Mujeres con historia por el casco histórico porteño. Con punto de encuentro en la Plazoleta Buenos Aires (Adolfo Alsina y Defensa), la caminata finalizará con un encuentro coral en la Casa del Virrey Liniers. Esta propuesta se repetirá el jueves 13 a las 16 y terminará en el Museo de Arte Contemporáneo. Gratis, con reserva vía web.

Sitio arqueológico La Cisterna, en Moreno 550, en el casco histórico porteño Dirección General de Patrimonio, Museos y Casco Histórico del Ministerio de Cultura

-En el sitio arqueológico La Cisterna, el jueves 20 a las 17, se llevará a cabo la charla Naturalistas: Historias de mujeres científicas, talentosas y rebeldes, a cargo de Julia D´Angelo. Además, el martes 25 a las 17 y el viernes 28 a las 11 y 16 se realizará la experiencia guiada Las damas de Rosas: historia y secretos de Moreno 550, basada en una investigación histórica de Marina Cirigliano.

En La Boca

-En el Teatro de la Ribera (Av. Don Pedro de Mendoza 1821), el sábado 8 se realizará el desfile de personajes en el marco del Festival del Tornillo. La actividad, curada por Norma Galfrascoli y Patricio Delgado, presentará algunos de los trajes utilizados por grandes actrices que actuaron en este emblemático escenario de La Boca.

Por los museos

-El Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken (Caffarena 51, La Boca) presenta el programa Pioneras y dúos femeninos del slapstick el sábado 8 a las 16, con una selección de películas protagonizadas por mujeres que desafiaron los estereotipos del cine cómico en las décadas de 1910 y 1920. No requiere inscripción previa. Actividad incluida con la entrada del museo (residentes argentinos y/o extranjeros con DNI, $1.200).

-El Museo Saavedra (Crisólogo Larralde 6309) presenta el sábado 8 a las 17 Pionera: Mariquita Sánchez en primera persona, una visita guiada que recorrerá la vida y el legado de Mariquita Sánchez, figura central en la historia argentina del siglo XIX. Actividad incluida en la entrada del museo (residentes argentinos y/o extranjeros con DNI, $1.200).

Mariquita Sánchez Tytrytr

-La Casa Fernández Blanco (Hipólito Yrigoyen 1420) invita a recorrer la exhibición De blanco te esperé… todos los sábados y domingos de marzo a las 14 y 17. La muestra explora la historia de los trajes de boda entre 1870 y 1926. Actividad incluida en la entrada del museo (residentes argentinos y/o extranjeros con DNI, $1.200).

-El Buenos Aires Museo (Defensa 187) ofrece recorridos guiados especiales los miércoles 12, 19 y 26 a las 15.30, titulados Mujeres de todos los tiempos, que destacan la participación activa de las mujeres en la historia y cultura de Buenos Aires. Entrada para residentes argentinos y/o extranjeros con DNI, $1.200.

-El Museo de Arte Español Enrique Larreta (Juramento 2291) organiza el curso Historia del arte: Mujeres de la historia/Historias de mujeres, dictado por Eleonora Toro. En el ciclo, que comenzó el miércoles 5 y continúa todo el mes, se abordan figuras femeninas clave, desde la Diosa Madre hasta Leonor de Aquitania. Requiere inscripción previa por mail: asociacionamigoslarreta@gmail.com.

En los centros culturales

-El Recoleta (Junín 1930) ofrece una programación especial con cine y música. Todos los viernes de marzo en la terraza se presenta el ciclo Cantar juntas, con recitales de dúos y tríos femeninos, como Argentas, Humana, Dandara, Mora Robirosa y Vocat. En tanto, en cine, se proyectarán películas dirigidas por mujeres en dos ciclos: Chicas de Hollywood, los viernes, con títulos como Punto límite, The Babadook, Girlfight y Sintonía de amor; y Pioneras en la pantalla, los sábados y domingos, con películas como Tracks, Los indomables, Malquerida, Mrs. Robinson, Julie Zwijgt, The Lionesses: Hoy Football Came Home, Hilma y Jinete de ballenas. Todas las funciones serán con entrada sin costo para residentes argentinos, previa reserva en EntradasBA.

El grupo Argentas tocará en la terraza del Recoleta Prensa BA

-El 25 de Mayo (Av. Triunvirato 4444) también forma parte de la programación cinematográfica, los lunes a las 20, en la sala principal con proyecciones de películas nacionales, muchas de ellas dirigidas por mujeres. Mientras que en la terraza, todos los viernes a las 20.30, el ciclo Cine bajo el cielo tendrá películas dirigidas y basadas en libros escritos por mujeres. En este mismo espacio, los sábados hay música en vivo con solistas, dúos y bandas, acompañados de DJ sets.

Entre libros

-Las bibliotecas de la Ciudad tienen una programación especial con el eje Nosotras, Vosotras, Ellas, con actividades que se extenderán hasta el 9 de abril y que abordan el papel de las mujeres en la literatura, los feminismos y la historia. A lo largo del mes, se realizarán presentaciones de libros, charlas y talleres en las bibliotecas Centenera, Casa de la Lectura y la Escritura, Ricardo Güiraldes, Parque de la Estación y Miguel Cané. Entre las propuestas más destacadas, la Biblioteca Casa de la Lectura y la Escritura (Lavalleja 924) recibirá a Gabriela Saidon el sábado 15 de 15 a 20 para coordinar el workshop Mujeres, el oficio de escribir, un espacio de reflexión sobre la literatura con perspectiva de género y la representación de las escritoras en el mercado editorial.

Casa de la Lectura y la Escritura, en Villa Crespo Hernan Zenteno - La Nacion

-En la Biblioteca Centenera (Venezuela 1538), el viernes 14, la escritora Florencia Etcheves leerá Emma Zunz, de Jorge Luis Borges, en el marco del Club de Lectura Itinerante. Además, a lo largo del mes, distintas bibliotecas albergarán presentaciones de libros que ponen en foco la producción literaria de escritoras argentinas, con títulos como Lucía en la puerta vaivén, de Verónica Laurino (viernes 7, Casa de la Lectura y la Escritura), Budín del cielo, de María Luque (jueves 13, Biblioteca Ricardo Güiraldes), Cruje el celofán, de Dafne Cassoy (jueves 27, Biblioteca Ricardo Güiraldes) y Nunca podemos descansar del todo, de Gabriela Mayer (miércoles 9 de abril, Biblioteca Miguel Cané).

-El ciclo de charlas continuará con Encuentros de lectura: La obra de Leila Guerriero, el domingo 30 a las 18, en la Biblioteca Parque de la Estación, mientras que la Casa de la Lectura y la Escritura será sede de dos encuentros dedicados a la literatura polaca, con lecturas y traducciones de poetisas como María Pawlikowska Jasnorzewska y Halina Poświatowska, el 28 de marzo y el 4 de abril a las 18, en una actividad organizada junto a la Embajada de Polonia en Argentina.

En Palermo

-El Planetario Galileo Galilei presenta el ciclo de podcasts Astrónomas sorprendentes, disponible en el canal de YouTube PlanetarioBA a partir del 8 de marzo. Cada episodio destacará la historia de mujeres que han realizado aportes fundamentales en el campo de la astronomía. Además, el viernes 29 se realizará la tercera edición de Apasionadas por el universo, un encuentro que busca conectar a chicas adolescentes con científicas de disciplinas vinculadas a las ciencias espaciales. La actividad, que se desarrollará de 14 a 18 h, incluirá charlas, diálogos y una propuesta artística que abordará la intersección entre arte y ciencia. El evento será sin cargo y estará dirigido a jóvenes de entre 14 y 20 años, con ingreso por orden de llegada.

El Planetario organiza la tercera edición de Apasionadas por el universo Alejandro Guyot - Prensa MALBA

Más música

-En el Anfiteatro de Parque Centenario, el sábado 8 a las 20, la Orquesta del Tango de Buenos Aires, dirigida por el maestro Néstor Marconi, dará un concierto dedicado a rendir homenaje a las mujeres en su día. El espectáculo contará con la participación especial de Sandra Luna y Noelia Moncada. Ambas presentaciones serán con entrada sin costo por orden de llegada hasta completar la capacidad del espacio.

-Gran concierto lírico: el sábado 8, a las las 20, La Pequeña Orquesta brindará un concierto lírico en el Teatro Del Globo (Marcelo T. de Alvear 1155). Participarán los cantantes Alejandra Malvino (mezzosoprano), Víctor Torres (barítono), Leonardo Estévez (barítono), Patricia Deleo (soprano) y Darío Leoncini (tenor) que interpretarán arias, dúos y secciones instrumentales de grandes obras del repertorio operístico, además de obras de música de cámara y canción popular argentina. Será una propuesta interactiva con el público. El concierto es un homenaje a las mujeres en la música. Las entradas pueden adquirirse en la web y en la boletaría del teatro, el mismo día desde las 17.

