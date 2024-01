escuchar

El debut del secretario de Cultura Leonardo Cifelli en la Cámara de Diputados, que ayer informó en el plenario de comisiones que debate la “ley ómnibus” sobre las medidas vinculadas con su área, no pasó inadvertido para el sector. Del exminsitro de Cultura de Cambiemos, Pablo Avelluto, y el exdirector del Cultural San Martín, Diego Berardo, a los escritores Edgardo Cozarinsky, Claudia Piñeiro y Josefina Delgado, los directores y autores teatrales Rubén Szuchmacher, Emilio García Wehbi, Juan Parodi y Alejandro Tantanian y el editor Víctor Malumián, entre otros, criticaron en redes sociales la performance del funcionario. “Ni un argumento ni una idea. El Secretario de Cultura todavía no entiende de qué trabaja un Secretario de Cultura”, dictaminó ayer Avelluto en su cuenta de X.

Ante la consulta de LA NACION Cifelli dijo que la experiencia había sido “muy buena” y que la semana próxima respondería preguntas de la prensa. En su exposición había dicho que, al asumir, se habían encontrado “con entes descentralizados enormes con más puestos de trabajo que funciones concretas, con organismos que tienen asignados los mismos objetivos, tareas y funciones; con gasto público, no con inversión”. Y sostuvo: “Vamos a reducir el aparato estatal, centralizar tareas y funciones y modificar la estructura para reasignar programas que van a depender de forma directa del presupuesto nacional y de la administración central”. El primer paso en ese sentido sería agrupar todos los organismos en la Secretaría de Cultura.

Me despierto francamente desanimada. El cierre del Fondo Nacional de las Artes y del Instituto Nacional de Teatro, y los argumentos esgrimidos a tal efecto, me llevan a pensar que hemos retrocedido décadas en un país que supo liderar movimientos culturales. — Lady Macbeth (@lady_josedemail) January 12, 2024

“No permitirán institutos descentralizados porque, como todo espacio con una concepción autoritaria, lo quieren controlar todo -interpretó Berardo en X-. El pensamiento, la creatividad y, con ellas, la libertad. Nosotros vamos a demostrar que la cultura es libertad y nos abraza”.

Hola @leocifelli cómo estás? ¿Está en agenda, en tu rol como secretario de cultura, que te reunas con las cámaras del libro o librerías para charlar la derogación de una ley tan inportante? — Víctor Malumián (@vmalumian) January 11, 2024

“Hola @leocifelli cómo estás? ¿Está en agenda, en tu rol como secretario de cultura, que te reúnas con las cámaras del libro o librerías para charlar la derogación de una ley tan importante? Hay un consenso enorme en torno a la ley, se ha debatido largamente y ahora con un reglón la derogan. Es una pregunta honesta y preocupada por el silencio hasta el momento. En la conferencia de hoy no se dijo nada. Gracias por leerme”, publicó Malumian en la misma red social. La derogación de la ley 25.542 en defensa de las librerías no formó parte del temario aunque algunos diputados le preguntaron a Cifelli a quiénes beneficiaría esa medida.

No hay un solo artista que esté de acuerdo con las medidas que se están tomando en Cultura. Pregunta: ¿para qué sector trabaja la Secretaría de Cultura? Claro que sabemos la respuesta a esa pregunta, pero sería bueno que quienes están a cargo la respondan. #stopmilei — Alejandro Tantanian (@atantanian) January 12, 2024

Algunas afirmaciones del funcionario sembraron dudas sobre el futuro del Fondo Nacional de las Artes (FNA) y el Instituto Nacional del Teatro (INT). El FNA es un ente autárquico y descentralizado que, si pasara a depender de la Secretaría de Cultura, se convertiría en un programa que dependería del presupuesto que le asigne el Poder Ejecutivo Nacional (aprobado por el Congreso, recalcó Cifelli ayer) y la discrecionalidad de los funcionarios de turno. “Que lo absorba la Secretaría es como cerrarlo”, señalan exdirectivos de ese organismo.

Agrupaciones como la Asociación Argentina del Teatro Independiente (que utilizó un mirthalegrandesco “¡Así no!” en su comunicado), la Asociación Argentina de Actores y Actrices, la Cámara Argentina del Libro, la Cámara Argentina de Librerías Independientes, el colectivo de editoriales independientes Typeo, la Red Argentina de Universidades de Artes y la Asociación Argentina de Traductores e Intérpretes, manifestaron su disconformidad con el secretario de Cultura y volvieron a rechazar las iniciativas del Gobierno en materia de cultura expresadas en el proyecto de ley.

LA NACION consultó a gestores culturales, creadores e investigadores del “ecosistema cultural”, como dijo ayer el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, que le recomendó a Cifelli no enemistarse con un sector “que contribuye en impuestos, puestos de trabajo y desarrollo para la Argentina”.

Expresidenta del FNA en la gestión de Mauricio Macri, Carolina Biquard sostiene que la idea de transformar al Fondo en programa de la secretaría de cultura "va a ser discrecional probablemente. Van a acceder a sus beneficios unos pocos”

Carolina Biquard, abogada y expresidenta del FNA en el gobierno de Cambiemos

“Somos muchos los que pensamos que la verdadera discusión es qué porcentaje de los ingresos se destina a la administración y cuánto efectivamente llega a los artistas. La solución no es que la Secretaría de Cultura absorba al FNA; lo que hay que hacer es descentralizar, dar autonomía a las organizaciones, que se concentren en cumplir con su propósito, con un control efectivo de su gobierno y gestión. Así es como funciona en los países que el actual gobierno toma como modelo. El FNA es un banco para artistas, con un mecanismo de financiación muy sofisticado y que supo ser muy efectivo. Absorberlo es como que el Banco Nación, salvando las distancias, pase a ser un programa de promoción de pymes y empresas de la Secretaría de Producción. En vez de evolucionar a un modelo mixto de financiamiento público (podría ser vía desgravación impositiva) y privado, se reduce a un programa que va a ser discrecional probablemente. Van a acceder a sus beneficios unos pocos”.

Diana Saiegh, arquitecta y expresidenta del FNA en el gobierno del Frente de Todos

“En su apresurada lectura dejó en evidencia un gran desconocimiento del área que pretende manejar, así como del valor del federalismo o del potencial de la relación entre lo público y lo privado en temas de cultura. Habló de centralidad, que además de representar algo antiguo es lo opuesto al aporte de los colectivos culturales y del valor intrínseco del hecho creativo. También planteó sospechas infundadas al hablar de transparencia, desconociendo los mecanismos de auditoría contable que rigen en el Estado. Negligencia, irresponsabilidad y desconocimiento de los organismos que ahora pretende poner bajo su exclusiva órbita. La democracia no es solo ganar por el voto de la mayoría. Despreciar la cultura, el federalismo o la diversidad es no comprender el valor de la democracia”.

"Cuando el Secretario dice que la cultura no funciona y es deficitaria eso es completamente falso", sostiene el director y productor de cine Mariano Llinás Juan Francisco Sánchez - RollingStone

Mariano Llinás, director y productor cinematográfico

Todo va en la línea con lo que viene haciendo este gobierno: menos un intento de resolver las cosas que una especie de sobreactuación un poco insensata de alinearse con la idea de restricción del gasto. Es comprensible porque ellos ganaron con la idea del “ahorro”, pero nada parece hacer presumir que estas medidas vayan a mejorar algo. Cuando el Secretario dice que la cultura no funciona y es deficitaria eso es completamente falso. Si hay algo que funciona, al menos en la ciudad de Buenos Aires y de manera virtuosa, es la cultura. Eso no es mérito de un gobierno sino de un ambiente cultural que funciona, acomodándose a las diferentes realidades desde siempre. Generar la sensación de que la cultura funciona de tal o cual manera es una sobreactuación que implica una intervención del Estado. Da la impresión de una serie de tonterías de personas que quieren demostrar a otras que están castigando a un grupo por quién sabe qué cosas. Que se cierre el FNA es uno de los mayores disparates de la historia. No beneficia a nadie y hace mucho daño. Parece tener como propósito un castigo a los kirchneristas, como si la cultura fuera kirchnerista. Son todas fantasías que no tienen nada que ver la eficacia ni con mejorar cosas concretas. El Incaa desde luego que necesita una mejora, pero ninguna de las medidas va en esa dirección. Ninguna persona que sabe cómo funciona el Incaa fue consultada. Quitar financiación y generar un manto de sospecha en la manera en que se otorgan los subsidios no responde a los probemas del Incaa. El problema es una política cinematográfica excluyente.

Sebastián Blutrach, productor teatral y exdirector del área de Teatro del FNA

La verdadera discusión, adulta, hacia adentro de quienes amamos la cultura, es discutir sobre los cánones de eficiencia de los organismos descentralizados, qué porcentaje se destina a la administración y cuánto efectivamente llega a los artistas, sin estigmatizar, ni subestimar el manejo de la administración pública, que necesita tener mecanismos que la transparenten, la visibilicen y que pueda invertir en esos propósitos. Y estos son costosos. El desafío de la gestión, para no volver a repetir gobiernos nefastos, es ser eficientes en la gestión de las políticas públicas, para que nadie vuelva a cuestionar el rol tan necesario del Estado nacional a la hora de impulsar y ser activo en generar el desarrollo integral de un país y su gente.

Luis Quevedo, gerente general de Eudeba

No se entiende la derogación de la ley 25.542 que norma el funcionamiento de un mercado privado, en donde el Estado no participa. Los problemas del sector editorial no están vinculados con la determinación de los precios que establece la cadena de valor para editores, libreros y distribuidores, sino con los desequilibrios macroeconómicos, la inflación, la inestabilidad del tipo de cambio, la falta de poder de compra de los ciudadanos. Ahí están los problemas. La experiencia demuestra que allí donde no hay precio fijo del libro se produce un incremento del costo de los libros para los lectores, la desaparición de las pequeñas librerías y de las editoriales independientes.

Alejandro Dujovne, doctor en Ciencias Sociales y director del Centro de Estudios y Políticas Públicas del Libro de la Unsam

La liviandad e inconsistencia de los argumentos expuestos por el Secretario de Cultura para desestimar organismos esenciales de la vida cultural argentina sorprenden tanto como su silencio en torno a la derogación de la ley de precio único del libro. De las decenas de políticas del libro existentes y probadas, acá y en otros países, pocas, muy pocas, son tan virtuosas como esta ley. Al proteger las librerías independientes como actores imprescindibles de la vida literaria y cultural de la sociedad, la medida genera las condiciones ideales para el desarrollo de pequeñas y medianas editoriales, y para la publicación de autoras y autores que, de otro modo, difícilmente accederían a ser editados y ver sus libros en las vidrieras y estantes de las librerías. Pese a los numerosos problemas estructurales que tiene el mercado del libro argentino, se sigue destacando en toda la región por el número de librerías por habitante, y por su dinamismo y vitalidad. Todo eso se debe en buena medida a la existencia de la ley. Gracias a esta ley, tenemos un mercado más rico, diverso y competitivo. No a la inversa.

Guillermo Tello, director de TV y audiovisuales, músico y coordinador general de la Multisectorial Audiovisual

Nuestra impresión es que Cifelli desconoce cada punto que intenta modificar el proyecto de ley del PEN. El funcionario no sabe cómo funcionan los institutos, ni la diferencia entre un ente público no estatal y un organismo descentralizado, ni qué significan el FNA ni la Comisón Nacional de Bibliotecas Populares. Confunde y mete a todos en la bolsa como un mismo organismo, plantea una reducción administrativa del Estado cuando el Instituto Nacional de la Música (Inamu) no pertenece al Estado: es un ente público no estatal que no tiene empleados estatales. Es un organismo creado por ley cuyo financiamento es la derivación del canon de la ley de servicios de comunicación audiovisual, un porcentaje del 2 % con el cual el sector desarrolla políticas públicas en todo el país con una gran representatividad federal. Es muy transparente, nunca hubo una sola denuncia. El INT no queda claro si va a tener continuidad o no, porque en el texto dice que derogan la ley. El secretario debería presentar un anteproyecto de ley o una resolución firmada por Presidencia o el Ministerio de Capital Humano para que pase a su órbita, con lo que tampoco estaríamos de acuerdo.