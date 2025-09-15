Para quien se haya internado en el universo de Twin Peaks –la serie realizada en los años noventa por David Lynch y Mark Frost que ahora se puede ver en Mubi– esta imagen solo puede enviar a una frase: The owls are not what they seem (“los búhos no son lo que parecen"). O, salvando tal o cual rasgo que diferencia a búhos de lechuzas –aves rapaces, que por otra parte, la lengua inglesa denomina del mismo modo–, cierto verso de Marosa Di Giorgio: “Cuando yo era lechuza observaba todo con mi pupila caliente y fría; no se me perdió ningún ser, ninguna cosa”. Lo cierto es que el animal retratado en esta foto, puro ojo tras el follaje de un árbol en Arlington, Texas, bien podría estar imbuido tanto de las bizarras y fantasmales criaturas de Lynch como de las visiones gozosamente panteístas de la poeta uruguaya: un misterio cercano, una mirada que nos taladra mientras permanece, frente a nuestros pedestres recursos humanos, señorial y opaca.