Obras de artistas argentinos se suman a las colecciones de dos de los museos más importantes del mundo

No cualquiera recibe un regalo así: el viernes pasado, mientras celebraba sus 83 años, Marta Minujín recibió la confirmación de que el registro de su obra Simultaneidad en simultaneidad (1966) pasó a integrar la colección del Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA) gracias a una donación del Instituto para Estudios sobre Arte Latinoamericano (Islaa). El mismo día, la galería Hache anunció desde su cuenta de Instagram la incorporación al acervo del Guggenheim de la pintura Los mártires del Ocean (2000), de Santiago García Sáenz, como parte de su programa de adquisiciones 2025.

Se trata de dos hitos para el arte argentino. En el caso de Minujín, si bien la artista ya está representada en el MoMA con otras obras como Minucode (1968) y llegó a disponer de las llaves del museo para realizar Kidnappening (1973), es otra obra importante de su larga carrera, ya que fue pionera en abordar la omnipresencia de los medios de comunicación en la vida cotidiana. Se exhibió en dos oportunidades allí mismo, en el corazón de Manhattan: como parte de las muestras Transmisiones: Arte en Europa del Este y América Latina, 1960-1980, en 2016, y Señales: cómo el video transformó el mundo, en 2023.

“Me interesaba manipular a las personas en relación con los medios”, dijo Minujín en 2021 una entrevista con Inés Katzenstein y Ana Janevski, sobre esta ambiciosa acción realizada hace seis décadas en el Instituto Torcuato Di Tella (ITDT). Involucró dos etapas: una con filmaciones de sesenta invitados del ambiente cultural y una “Invasión instantánea” en cientos de hogares a través de la radio, la televisión, llamadas telefónicas y telegramas. La artista más popular de la Argentinas participó así de A Three Country Happening, obra concebida junto con el estadounidense Allan Kaprow y al alemán Wolf Vostell, para realizar acciones simultáneas sus respectivos países de origen.

En el caso de García Sáenz, la noticia llega a dos décadas de su muerte, mientras los responsables de su legado inician un programa especial de actividades, exposiciones y homenajes. El año pasado, su obra alcanzó un récord en subastas cuando otra pintura suya –Esperando (2000)- se vendió en Sotheby’s por 35.560 dólares. Y en 2023, Deseando misericordia (2001) pasó a integrar la colección del Centro Pompidou. Tanto esta última como Los mártires del Ocean (2000) fueron compradas en arteba, en 2022 y 2024.