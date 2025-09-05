Gigante de IA Anthropic pagará US$1500 millones por infringir derechos de autor

La empresa Anthropic pagará al menos US$1500 millones para resolver una demanda colectiva en Estados Unidos por haber entrenado a su robot de inteligencia artificial (IA) con libros sin permiso de sus creadores, según documentos judiciales presentados el viernes.

“Este acuerdo envía un mensaje contundente a la industria de la IA: existen graves consecuencias cuando piratean las obras de los autores para entrenar su IA”, declaró Mary Rasenberger, directora ejecutiva del Gremio de Autores, en un comunicado de apoyo al acuerdo.

El acuerdo surge de una demanda colectiva presentada por los autores Andrea Bartz, Charles Graeber y Kirk Wallace Johnson, quienes acusaron a Anthropic de copiar ilegalmente sus libros para entrenar a Claude, el chatbot de IA de la compañía que compite con ChatGPT.

En junio, Anthropic obtuvo una victoria parcial cuando el juez federal de San Francisco, William Alsup, dictaminó que el entrenamiento de los modelos de IA de la compañía con libros -ya fueran comprados o pirateados- transformó las obras de tal manera que constituyó un “uso legítimo” según la ley estadounidense de derechos de autor.

“El uso de los libros en cuestión para entrenar a Claude y sus precursores fue sumamente transformador y constituyó un uso legítimo”, escribió Alsup en su decisión de 32 páginas.

Sin embargo, el juez dictaminó que la práctica de Anthropic de descargar millones de libros pirateados para crear una biblioteca digital sí constituía una infracción de la ley.

Según la presentación legal, el acuerdo cubre aproximadamente 500.000 libros, lo que se traduce en unos US$3000 por obra, cuatro veces la indemnización mínima legal por daños y perjuicios según la ley de derechos de autor de Estados Unidos.

Además, Anthropic destruirá los archivos pirateados originales y cualquier copia derivada de ellos. No obstante, la compañía conserva los derechos sobre los libros que compró y escaneó legalmente.

El acuerdo aún debe ser aprobado por el juez Alsup. Una audiencia está prevista para el lunes en el tribunal federal de San Francisco.

gc/arp/db/ag