Otro “Salvator Mundi” atribuido al taller de Da Vinci se roba las miradas en una reconocida feria europea

Una versión de Salvator Mundi volvió a concentrar la atención del mercado en la 39 edición de TEFAF Maastricht, una de las ferias de arte y antigüedades más importante de Europa. La obra, presentada por la galería londinense Agnews, es conocida como el Salvator Mundi de Ganay (por uno de sus propietarios, el marqués Hubert de Ganay) y está atribuida al taller de Leonardo da Vinci. Es un óleo sobre tabla de nogal, salido de una colección privada suiza, que fue expuesto en El Prado y el Louvre.

La feria, que se realiza cada año en los Países Bajos, reúne a algunas de las principales galerías internacionales y a coleccionistas de alto patrimonio, y funciona como un espacio clave para la circulación de obras históricas de primer nivel.

Igual que la obra de arte más cara de la historia, este "Salvator Mundi de Ganay" está atribuido al taller de Leonardo Da Vinci

La pintura exhibida en esta edición fue realizada a comienzos del siglo XVI y presenta la iconografía tradicional: Cristo de frente, con la mano derecha en gesto de bendición y la izquierda sosteniendo un globo terráqueo. Sin embargo, el foco está puesto en su atribución, ya que los especialistas la ubican dentro del entorno de Leonardo.

En 2019, durante la gran muestra dedicada Da Vinci en el Louvre, el equipo de conservación del museo pudo examinar de cerca la obra –algo que no ocurría desde hacía casi un siglo– y a partir de esos estudios, la pintura fue clasificada como una producción del taller de Leonardo y definida en el catálogo como una versión realizada por un discípulo cercano, probablemente ejecutada bajo la supervisión del maestro y con alguna posible intervención directa.

La reaparición de esta obra se da en un contexto marcado por el antecedente de 2017, cuando el famoso Salvator Mundi se vendió en Christie’s por US$450 millones, el precio más alto pagado por una obra de arte en una subasta. Aquel cuadro, adjudicado entonces a Leonardo, fue comprado por el príncipe heredero saudita Mohammed bin Salman y no volvió a verse públicamente, lo que alimentó tanto su carácter enigmático como las discusiones sobre su autenticidad.

En TEFAF, la versión “de Ganay” se presenta acompañada de estudios técnicos que buscan reforzar su vínculo con el entorno del maestro renacentista. Las imágenes de reflectografía infrarroja permiten observar el dibujo subyacente y el uso de un cartón perforado para transferir la composición, un procedimiento habitual en los talleres renacentistas y asociado a la práctica de Leonardo, según precisan desde la galería londinense.

La obra presenta un buen estado de conservación, lo que permite analizar detalles en el tratamiento del rostro y los pliegues de la vestimenta. Cuenta además con una procedencia documentada: perteneció a colecciones francesas, pasó por la familia Ganay y fue subastada en 1999 como obra del círculo de Leonardo por US$332.500, “una cifra baja en relación con los valores actuales”.

El precio del Salvator Mundi de Ganay no se hace público: se reciben ofertas. Cliff Schore, director de la galería londinense Agnews, expresó públicamente: “Prefiero no anticipar números: no hay antecedentes en el mercado para una pieza de estas características”.