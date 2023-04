escuchar

Arriba se ve la mano de un activista pegada a un pedazo de concreto durante una manifestación en Berlín. Es el estilo extremo del grupo ecologista Última Generación (en alemán, Letzte Generation), el mismo que arrojó sopa de tomate sobre un cuadro de van Gogh y puré de papas sobre un Monet. Ninguna de las obras fue dañada, pero el ataque indignó incluso a los que tenemos una clara consciencia ecológica, porque no es menester dañar algo tan valioso como el arte; alcanza con amenazarlo para que por error u omisión ocurra un desastre. Con estos métodos Letzte Generation pretende llamar la atención sobre la crisis climática. No sabemos si no logran acaso todo lo contrario. Mientras tanto, detrás del escándalo mediático, el nivel de los mares continúa subiendo, lentamente y en silencio, a medida que la temperatura del planeta aumenta. Un planeta rocoso al que todos estamos pegados.

