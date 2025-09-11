Polémica entre fileteadores porteños y el Palacio Libertad por obras pro Palestina

Horas antes de la apertura del 14° Encuentro Anual de Fileteadores “Esther Barugel y Nicolás Rubió”, que se iba a extender hasta el 30 de septiembre en dos salas del cuarto piso del Palacio Libertad, la Asociación de Fileteadores emitió ayer el comunicado titulado “No hay libertad en el Palacio Libertad”, en el que denuncia censura de parte de la institución que depende de la Secretaría de Cultura de la Nación, que dirige Valeria Ambrosio, e informa que la muestra no se llevará a cabo. El anuncio de la exposición Fileteado es patrimonio ya no aparece en la página web oficial.

El desacuerdo se originó a partir de tres obras en favor de Palestina y otra en defensa de la educación pública con la frase “La educación pública no se vende, se defiende”. La muestra, con un total de 160 piezas de 152 artistas, se había terminado de montar el lunes, y si bien hubo una instancia de diálogo en las últimas horas, no se realizará. En una de las obras cuestionadas, se lee: “Miles de niñxs mueren, miles de madres lloran. Palestina libre”. Las autoridades de Cultura recién vieron las obras seleccionadas el martes.

Otras obras cuestionadas por el Gobierno

“Desde la Asociación de Fileteadores denunciamos la censura a la Exposición del 14° Encuentro Anual de Fileteadores -remarcan en el comunicado-. Horas antes de la inauguración se nos informa que debemos bajar las obras con contenido político porque hieren la susceptibilidad del Gobierno Nacional, puntualmente las referidas a la Educación Pública y al conflicto de Gaza. Creemos en la democracia y en el arte como comunicador y transformador social. El filete porteño es la expresión pictórica característica de Argentina que ha transmitido sentires y sentidos desde su inicios. Fue prohibido por la dictadura y hoy censurado por los libertarios”.

Si bien en principio pidieron retirar también esta pieza sobre la educación, en una negociación posterior aceptaron mantenerla, pero la muestra finalmente no se hace

Los organizadores del encuentro anticiparon que este “se hará igual con todos adentro aunque eso implique mudar en 24 horas todas las obras y volver a montar la exposición en otro espacio que defienda la democracia y la libertad de expresión como lo hacemos nosotros”. Y concluye: “La expresión popular no acepta la censura”. María Cecilia Calvet y Marcos Paradizo presiden la Asociación de Fileteadores.

Desde el área de Cultura informaron que la Subsecretaría de Patrimonio Cultural, a cargo de Liliana Barela (gran entusiasta de esta expresión artística), había ofrecido el Palacio Libertad como lugar de instalación de Fileteado es patrimonio “para darle mayor visibilidad a un arte que define la identidad de nuestro país al cumplirse los diez años de la inscripción del fileteado porteño en la Lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por Unesco”.

“Desde el inicio esta gestión al frente de la Secretaría de Cultura de la Nación se sostiene que en ningún efector cultural de la nación habrá espacio para manifestaciones de índole político de ningún tipo -señalaron fuentes de Cultura-. La decisión de dar de baja las exposiciones corresponde a la Asociación de Fileteadores, no a la Secretaría ni al Palacio”.

A mediados de julio, el secretario de Cultura Leonardo Cifelli se había ausentado del acto de apertura de la Feria del Libro Infantil y Juvenil en el Palacio Libertad, alertado por las autoridades de la Fundación El Libro de que la escritora María Teresa Andruetto, en su discurso, iba a condenar el asesinato de niños en Gaza en ataques israelíes. “No voy acompañar el show de una persona que aprovecha ese espacio para sus posicionamientos ideológicos”, dijo Cifelli en esa ocasión.

La exposición de fileteado tenía previstas charlas y actividades para todo público, y en la explanada del Palacio Libertad se iba a instalar un colectivo.

El 14.° Encuentro Anual de Fileteadores "Esther Barugel y Nicolás Rubió” se haría en una sede no oficial, anunciaron los organizadores

En diálogo con LA NACION, la curadora de la exposición, Ayelén Fagiani, confirmó que autoridades del Palacio Libertad les plantearon que debían bajar las obras porque “herían la susceptibilidad del Gobierno”.

“Hubo una instancia de diálogo en el que aceptaron otras obras, como una referida a la defensa de la educación pública, pero seguían sin aceptar las de Gaza -dice Fagiani-. Antes de montar la exposición, nos dijeron que curábamos y montábamos nosotros. La muestra se armó desde la idiosincrasia de la comunidad del fileteado; ya con todo montado, las paredes listas, todo hermoso, nos bajaron. No hubo negociación posible con las obras de Gaza”.

En el área de Cultura del gobierno porteño, las menciones a Gaza y Palestina tampoco fueron bien vistas. A inicios de mes, la directora del Centro Cultural General San Martín, Fernanda Rotondaro, decidió suspender un taller de la directora, autora e intérprete Marina Otero, a quien había convocado a finales de agosto, porque el título de su propuesta era “¿Cómo crear después de Gaza?” (en alusión al aforismo del pensador Theodor Adorno sobre la imposibilidad de escribir poesía después de Auschwitz). Aunque la posición a favor de Palestina de Otero era pública (basta con ver su cuenta de Instagram), la funcionaria del gobierno porteño le sugirió cambiar el título del taller por “¿Cómo crear después de las tinieblas del presente?”, que Otero rechazó. El viernes pasado, Rotondaro le comunicó por WhatsApp que el taller había sido dado de baja.