Revelan el pasadizo secreto detrás de un mueble en pleno Manhattan: estuvo oculto a la vista por más de 100 años

Desde el siglo XIX, un recinto oculto permanece detrás de un mueble en una casa histórica de Manhattan. Los responsables de Merchant’s House Museum sabían que ese espacio existía, pero desconocían su propósito original. Una investigación reciente confirmó que el pasadizo integró el Underground Railroad y que la vivienda funcionó como “casa segura” para esclavos que huían del sur de Estados Unidos.

¿Dónde está el pasadizo secreto en Manhattan?

La histórica casa en la que está el recinto se ubica en East 4th Street y fue construida en la década de 1830 por Joseph Brewster, identificado como abolicionista. En 1835, Brewster vendió la propiedad a la familia Treadwell, que residió allí hasta 1933, informó Spectrum News.

Especialistas concluyeron que el diseño fue pensado para ocultar personas de forma deliberada

El museo abrió sus puertas al público en 1936 y fue el primer edificio declarado monumento histórico en Manhattan. Actualmente, conserva los ambientes originales, desde el salón delantero rojo rubí con su piano hasta la cocina con estufa de hierro fundido a carbón.

El pasaje se encuentra en el segundo piso, detrás de cajones empotrados junto al muro oeste. La curadora del Merchant’s House Museum Camille Czerkowicz explicó al medio: “Sabíamos que estaba aquí, pero no sabíamos realmente qué estábamos viendo”.

No está claro si la familia Treadwell utilizó o conoció la existencia del pasadizo durante el tiempo que habitó la propiedad.

La estructura oculta y el diseño para permanecer invisible

El acceso está escondido bajo un cajón inferior de gran peso. Al retirarlo, aparece una abertura rectangular en las tablas del piso que conduce a un espacio cerrado de aproximadamente 2 por 2 pies (60 por 60 centímetros). Desde allí, una escalera desciende hasta la planta baja.

Arquitectos y especialistas en preservación inspeccionaron recientemente el pasaje vertical. Tras el análisis, concluyeron que la vivienda operó como refugio para personas esclavizadas que escapaban del sur.

Los historiadores consultados por el medio describieron el diseño como una “obra maestra de ocultamiento deliberado”, concebida para resultar absolutamente invisible ante cazadores de esclavos o alguaciles urbanos del siglo XIX.

¿Quién era Joseph Brewster, el constructor de la casa?

Joseph Brewster nació en 1787 en Preston, Connecticut, y falleció en 1854. Era hijo de un agricultor próspero y descendiente directo de Elder William Brewster, integrante de la colonia de Plymouth. En 1814 se trasladó a Nueva York y se estableció como sombrerero, según el sitio American Aristocracy.

Para 1819 tenía dos tiendas en Broadway. En la década de 1830, su empresa figuraba entre las más importantes del sector. El mismo perfil señala que fue líder del movimiento por la templanza, una campaña que promovía la moderación o abstinencia del consumo de alcohol, y que tenía reputación de empleador ejemplar, con un “temperamento sanguíneo y una disposición simpática y generosa”. Su éxito comercial le permitió invertir en propiedades.

Sobre su perfil abolicionista, el historiador arquitectónico Patrick Ciccone afirmó que esa postura era “increíblemente rara entre los neoyorquinos blancos, especialmente los blancos adinerados”.

Las reacciones al descubrimiento y el nuevo enfoque del museo

El abogado especializado en preservación histórica y profesor del Pratt Institute, Michael Hiller, sostuvo que se trata de “un hallazgo generacional” y afirmó que es el descubrimiento más significativo de su carrera en ese campo.

El concejal de Manhattan Christopher Marte señaló que muchos residentes olvidan la participación local en el movimiento abolicionista y sostuvo que el pasaje constituye “evidencia física de lo que ocurrió en el Sur durante la Guerra Civil y de lo que ocurre hoy”.

El concejal Harvey Epstein definió el espacio como “una pieza crítica de la lucha general por la libertad y la justicia”.

El museo informó que incorporará el hallazgo a su relato histórico y permitirá el acceso a esa zona de la propiedad.