Otros tiempos: obra de Jorge de la Vega vendida en la última edición de arteBA por una cifra estimada en 1,3 millón de dólares Fuente: Archivo - Crédito: Hernán Zenteno

Celina Chatruc Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de octubre de 2020 • 10:28

"¿Por qué tantas renuncias en arteBA?", fue una de las preguntas surgidas ayer en redes sociales, tras el anuncio de que Julia Converti había dejado su cargo como gerente general de la fundación que organiza una de las principales ferias de arte de América latina. El tercero de este tipo en dos meses en medio de la peor crisis de la institución en sus casi tres décadas de historia, que intentará aplacarse en los próximos días con el anuncio de nuevas autoridades. La pandemia, que obligó a cancelar este año su edición presencial, fue el golpe que faltaba para revelar la necesidad de cambios profundos en el debilitado sistema del arte local.

"No sé si arteBA puede aguantar un año más sin feria", reconoció preocupado anoche a LA NACION su fundador, Jacobo Fiterman, al referirse al encuentro anual en La Rural que representa un 80% de los ingresos anuales de gran parte de las galerías nacionales. Tras una edición online en Artsy que no rindió los resultados esperados, la cámara de galerías Meridiano anunció días atrás un acuerdo con esa plataforma virtual para comercializar arte argentino en la escena internacional.

"Para mí arteBA es un orgullo. No sé si puede aguantar un año más sin feria", dice Jacobo Fiterman, su fundador Fuente: Archivo

"Para mí arteBA es un orgullo. La feria se creó para que los artistas pudieran vivir de su trabajo. La política de los últimos años fue un poco elitista; hay que ver quién está dispuesto a hacer el sacrificio y volver a foja cero", agregó Fiterman, quien dijo sentirse "parte de la fundación" pese a haber renunciado en agosto a su cargo como presidente del Consejo Consultivo, luego de la polémica desatada por el nombramiento como presidente de Juan Carlos Lynch y semanas después de la muerte de una de sus hijas.

Si bien reconoció no haberse sentido incluido en las decisiones tomadas en años recientes, el ingeniero que dirigió la feria durante una década hasta 2001 valoró que Converti lo hubiera llamado para agradecerle una vez que decidió renunciar. "Yo la convoqué a la fundación como cadete, hace veinte años, y ella hizo una excelente tarea al cargar arteBA sobre sus hombros -agregó-. Para mí las instituciones están por encima de las personas, y es importante su continuidad".

Julia Converti renunció ayer a su cargo como gerente general de arteBA, tras dos décadas en la fundación Crédito: Gentileza arteBA

El foco de las críticas quedó puesto sobre Converti en agosto, principal cara visible de arteBA cuando la fundación quedó sin presidente por segunda vez en dos meses. A principios de ese mes renunció Amalia Amoedo, primera mujer en ocupar ese cargo en la fundación, alegando "motivos personales" y su reciente mudanza a Uruguay. Más tarde agregaría que había sentido "resistencia a los cambios que creía necesario realizar".

"En su momento consideré que era hora de realizar una transformación profunda que no podía llevar adelante a la distancia -escribió la nieta de Amalita Fortabat en la revista virtual Jennifer, el 18 de agosto- y con una estructura organizacional que no respetaba la cadena de mandos. Ahora, la visibilidad pública que está teniendo este debate -gracias al compromiso de todos los miembros de la escena- hacen que la transformación sea una necesidad urgente".

Tanto Amoedo como Converti debieron enfrentar esta crisis sin precedente iniciada en marzo, cuando arteBA se vio obligada a suspender su edición presencial prevista para abril en La Rural. Tras dos meses de incertidumbre y debate con los galeristas, estos últimos fueron informados por carta que "ante la imposibilidad de decidir cuándo, cómo y dónde" sería la próxima edición de la feria, se les devolvería "la totalidad de lo pagado".

Ante las versiones de que se devolvió en pesos lo que se pagó en dólares, Converti y Meridiano aclararon el malentendido a LA NACION: según ambas partes, mientras que a las que pagaron en dólares se les devolvió esa suma en dólares, quienes pagaron en pesos -a la cotización del dólar del 30 de diciembre- recibieron el mismo monto en pesos, aunque no actualizado como esperaban a la cotización del dólar oficial cuatro meses después. "El costo de la feria es una discusión histórica", recordaron desde Meridiano.

Amalia Amoedo había asumido en 2019 como la primera presidenta mujer de arteBA Crédito: Hernán Zenteno

En reemplazo de Amoedo fue nombrado Lynch, consultor en comunicación y menos conocido en la comunidad artística local, quien duró apenas tres días en el cargo luego de que sus publicaciones en Instagram fueran denunciadas por un "alto nivel de sexismo, misoginia, racismo y gordofobia".

Desde entonces, la organización sin fines lucro decidió tomarse un tiempo para dar el siguiente paso. Inició un proceso de diálogo con los distintos sectores para escuchar lo que esperaban de la fundación, y evaluar así los criterios para elegir a quienes ocupen los puestos vacantes. A través de la consultora McKinsey se enviaron unas doscientas encuestas y se recibieron más de 150 respuestas.

Juan Carlos Lynch duró apenas tres días en el cargo por la polémica desatada por sus publicaciones en Instagram Crédito: Gentileza arteBA

"Fue un proceso muy positivo, que permitió disponer de un mapa de calor para buscar a los candidatos. Surgieron unos quince nombres y ahora están en la etapa final, que se decide por votación del Consejo de Administración. La decisión se anunciará en los próximos días", dijo a LA NACION una fuente cercana a arteBA. Aseguró, además, que en las entrevistas realizadas no surgió el reclamo de la renuncia de Converti, sino que ella "venía madurando la decisión, y sintió que había cumplido su ciclo". "En estos meses se hizo leña del árbol caído -agregó-, pero tengamos más respeto por la gente que trabaja desde veinte años en la institución".

"¡Le siguen grandes logros por conquistar!", opinó Amoedo en Instagram, luego de que otro ex presidente de arteBA, Alec Oxenford, le agradeciera a Converti en la misma red social su energía y su "camiseta de arteBA 24x7". Entre otros que le demostraron su apoyo por ese medio se contó también Juan Cambiaso, ex presidente de arteBA, que jugó un rol clave en el crecimiento de la fundación. Según dijo este último a LA NACION, "arteBA va a salir adelante porque tiene un activo muy importante: décadas de hacer las cosas bien. Mucho know how y mucho trecho andado. Son más los que empujan que los que tironean. Los que juzgan a arteBA pateándola a Julia Converti muestran bajeza y falta de argumentos".

Mientras tanto, arteBA y Meridiano ya miran al futuro: trabajan en una semana del arte federal, prevista para la última semana de noviembre. Ojalá que, para entonces, el nombramiento de nuevas autoridades haya calmados las aguas.

Obra de Nicolás García Uriburu vendida por Roldán Moderno en la última edición de arteBA Fuente: Archivo - Crédito: Hernán Zenteno

Conforme a los criterios de Más información