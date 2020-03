La galería Calvaresi se vio obligada a crear un modo virtual de recorrer la muestra actual de Paola Vega Crédito: Gentileza Calvaresi

Celina Chatruc
29 de marzo de 2020 • 13:06

Las galerías de arte advirtieron sobre la "alarmante situación" del debilitado mercado local y se sumaron al pedido de medidas extraordinarias para contrarrestar los efectos de la llamada "coronacrisis". La emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus no solo obligó a cancelar o posponer en forma indefinida exhibiciones, inauguraciones y performances sino también a postergar hasta nuevo aviso la 29ª edición de la feria arteBA , principal motor del sector en la Argentina , que estaba prevista para abril.

"Nuestra feria local concentra hasta un 80% de las ventas anuales de gran parte de nuestros socixs", señaló la Cámara Argentina de Galerías de Arte Meridiano , que representa a 48 espacios, en una carta dirigida al ministro de Cultura, Tristán Bauer . Lo mismo hizo esta semana la Cámara Argentina del Libro , que agrupa a editoriales, librerías, distribuidoras y pymes del sector editorial.

Ante la emergencia sanitaria, Roldán Moderno lanzó un recorrido virtual en 360 grados por la muestra de Juan Del Prete Crédito: Gentileza Roldán Moderno

"Si no se toman medidas urgentes, estas empresas no sobrevivirán y muchos artistas y trabajadores del arte se quedarán sin un sistema de apoyo", advirtió Meridiano tras recordar que las galerías de arte "constituyen una parte fundamental de la producción cultural de la Argentina". "Tienen un rol doble: económico y cultural. No solo comercializan las obras, sino que también documentan, promueven, muestran, circulan, preservan y fomentan la producción contemporánea y la carrera de los artistas", dice la carta firmada por Leopol Mones Cazón y Florencia Giordana Brown, presidente y vicepresidenta de la Cámara.

"A través de nuestras exposiciones y eventos, ofrecemos un servicio público gratuito para todas las ciudades en donde nuestros socios tienen sus galerías -agrega-. Las mismas representan a más de 500 artistas de todo el país, 450 con exclusividad en Argentina y alrededor de 50 artistas fallecidos. La cantidad de muestras por año asciende a más de 350 y son más de 475 los artistas exhibidos por año".

Todo esto, observa Meridiano, "es sostenido por empresas que entran en la categoría de pymes o micropymes, además de que varias galerías son directamente monotributistas". La Cámara agregó que las medidas que el Ministerio de Cultura de la Nación elaboró para mitigar los efectos sociales y económicos que afectan a los trabajadores de la cultura, anunciadas el 20 de marzo, "contemplan ayudas específicas para centros culturales, salas de teatro y bibliotecas culturales; mientras que excluyen a nuestros asociados. Es por eso que solicitamos que se tomen medidas adicionales para proporcionar alivio financiero a todas las pequeñas empresas abocadas a la cultura en el país".