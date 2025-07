Portal de portales. AméricaLee actualiza su catálogo multimedial de revistas latinoamericanas

Hace diez años, el Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas (CeDInCI), que dirige el historiador Horacio Tarcus, lanzó el portal AméricaLee, especializado en revistas latinoamericanas. Ahora, el portal se renovó con la incorporación de nuevas colecciones y herramientas, entre ellas, enlaces a otros portales de revistas, mapa de geolocalización, línea de tiempo, bibliografías, imágenes e índices razonados, con el fin de agilizar las búsquedas de estudiantes, investigadores y lectores. Agrupa periódicos, revistas culturales, boletines y anuarios artísticos, estudiantiles, feministas y LGBTIQ+, filosóficos, humorísticos, literarios, periodísticos, políticos y universitarios de fines del siglo XIX al presente.

Al convertirse en un “portal de portales”, el catálogo multimedial de revistas latinoamericanas del CeDInCI, de acceso libre y gratuito, permite consultar ediciones facsímiles de colecciones históricas de revistas y periódicos latinoamericanos de difícil o imposible acceso en bibliotecas físicas.

El hsitoriador Horacio Tarcus Gentileza: CeDInCI

Al momento de su inauguración, AméricaLee ofrecía colecciones digitales completas de revistas como Contorno, fundada por los hermanos Ismael y David Viñas; Pasado y Presente, ideada por José “Pancho” Aricó; Cristianismo y Revolución, que dirigió el sacerdote tercermundista Juan García Elorrio y Militancia, creada por Rodolfo Ortega Peña y Eduardo L. Duhalde, entre otras. E incluía colecciones de revistas latinoamericanas, como la peruana El Zorro de Abajo, la cubana Estudios, Cuadernos Colombianos, la uruguaya Deslinde y La Gaceta de Chile que dirigió Pablo Neruda.

“El 70 % de las visitas provienen de la Argentina, pero recibimos consultas de América Latina y Europa Occidental, sobre todo, pero también de Europa del Este, Estados Unidos, países de África y Asia, como China y Japón”, señala la investigadora Karina Jannello, coordinadora del portal.

La investigadora Karina Jannello Gentileza: CeDInCI

Entre las revistas más consultadas, sobresalen Ahora, que publicaban Elías Castelnuovo y Roberto Arlt; Argentina, dirigida por el crítico de arte Cayetano Córdova Iturburu; la Babel argentina y la Babel chilena, ambas a cargo de Samuel Glusberg; la revista Cero de Vicente Zito Lema; Che de Pablo Giussani, Cine Liberación de Fernando “Pino” Solanas y Octavio Gettino. Las más antiguas son El Artesano (1863), del masón socialista Bartlomé Victory y Suárez; La Liberté (1893), del anarquista Pierre Quiroule; El Obrero (1890), de Germán Avé Lallemant, y La Montaña (1897), que dirigieron Leopoldo Lugones y José Ingenieros.

La historiadora Laura Fernández Cordero, integrante del equipo, cuenta que la publicación más consultada es el diario anarquista La Protesta, fundado en Buenos Aires en 1897. “Superando clausuras y asaltos a su imprenta, se publicó hasta 2015 -dice la autora de Amor y anarquismo-. Durante las tres primeras décadas del siglo XX apareció diariamente. Es una fuente imprescindible no solo para la historia obrera, sino también para investigar temas tan diversos como la inmigración, las culturas populares, el arte político o la historia de las mujeres”.

La revista "Babel" se puede leer online en AméricaLee Gentileza: CeDInCI

“Ninguna biblioteca del mundo podía ofrecer hasta ahora una colección completa de La Protesta. Desde el CeDInCI pusimos durante años un enorme esfuerzo en armar una colección, pero el período más antiguo era imposible de conseguir. Acudimos, entonces, a fotografiar y digitalizar colecciones parciales disponibles en distintos lugares del país y el mundo. Los ejemplares más antiguos, cuando se llamaba La Protesta Humana, habían sido conservados en la Universidad de California", revela la historiadora Vera Carnovale.

El cristianismo tercermundista sentó las bases en la década de 1960 Gentileza: CeDInCI

Se recuperaron, además, revistas de cultura feminista, como La Voz de la Mujer, Nuestra Causa, fundada por Alicia Moreau de Justo, y Alfonsina, dirigida en la década de 1980 por la escritora María Moreno, así como también revistas de las disidencias sexuales: Somos (del Frente de Liberación Homosexual), San Telmo Gay, Boletín de la CHA, Baruyera y Sentimientos, entre otras. La consulta digital de estas revistas creció en estos últimos diez años.

“El CeDInCI comenzó a digitalizar sus colecciones en el año 2000, cuando lanzó un CD con la colección de la revista Contorno -recuerda Tarcus-. A poco de andar, era una tecnología obsoleta, de modo que en los años siguientes ofrecimos revistas en DVD. Pero luego aparecieron las nuevas computadoras sin lectoras de DVD. Internet ya era parte de nuestra cotidianidad, de modo que empezamos a darle vueltas al proyecto de un portal digital. En 2006 presenté el proyecto, sin éxito, en la Biblioteca Nacional. Incluso se generó un debate absurdo entre edición digital versus edición en papel, como si no se pudieran complementar”.

Ediciones facsimilares de "Contorno", la revista de los hermanos Viñas donde escribieron en su juventud Carlos Correas y Juan José Sebreli Gentileza: CeDInCI

“AméricaLee comenzó en 2015, cuando varias de nuestras colecciones de revistas y periódicos fueron reconocidas por el Programa Memoria del Mundo de la Unesco, porque podíamos ofrecer cincuenta colecciones completas, acompañadas de índices y presentaciones -dice Janello-. Ese año surgió el Archivo Histórico de Revistas Argentinas (Ahira) y la Biblioteca Nacional lanzó el sitio Trapalanda, de vida efímera. Recientemente se inauguraron archivos de revistas culturales de Córdoba y de Rosario. Son proyectos complementarios, que ofrecen un panorama muy completo de la cultura argentina, pero AméricaLee se propuso desde el inicio como una hemeroteca latinoamericana, que excediera las fronteras nacionales y repusiera integralmente el tejido revisteril del continente”.

En cierta manera, las hemerotecas digitales de acceso libre y gratuito compiten con los portales de las grandes empresas de tecnología digital.

“El modesto trabajo de los portales argentinos de revistas no tiene parangón con los servicios pagos que ofrecen empresas como Google Books, Brill, Scribd, Jstor o East View -admite Tarcus-. Tampoco con los grandes proyectos que cuentan con respaldos de la Unesco o la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, como la Biblioteca Digital Mundial, y algunas bibliotecas nacionales o universitarias como Internet Archive, Gallica [de la Biblioteca Nacional de Francia], la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, la Hemeroteca Nacional de España o la Biblioteca Nacional de Brasil. Los portales argentinos ofrecemos acceso gratuito a las colecciones, pero estamos todavía en la etapa del trabajo artesanal, sin grandes financiamientos. Buscamos en vano auspiciantes, pero no queremos introducir publicidad, queremos que el cibernauta lea o descargue sin sobresaltos”.

Con la actualización del portal, “ahora basta con poner en el buscar un nombre propio, como Jorge Luis Borges, para que el sistema muestre todas las revistas que Borges dirigió o en las que colaboró”, explica Carnovale.

El sitio ofrece también un mapa de geolocalización, que permite visualizar las revistas en los países y las ciudades donde se publicaron, y una línea de tiempo, para ubicarlas diacrónicamente.

La gran novedad es que AméricaLee se convirtió en un portal de portales. “Además de ofrecer más de 260 colecciones de revistas digitalizadas hasta hoy por nuestro equipo, proporciona acceso directo a revistas digitalizadas en otros portales -dice Tarcus-. No tiene sentido superponerse con otros proyectos, sino promover lógicas cooperativas y reenvíos mutuos. La Biblioteca Nacional de España realizó un trabajo excelente de digitalización del magazine ilustrado Caras y Caretas, de modo que si se busca esta revista en nuestro portal, va a remitir al sitio web de la BN de España. El Instituto Iberoamericano de Berlín digitalizó revistas argentinas como Nosotros o Fray Mocho, y nuestro portal linkea directamente a su portal. También remitimos a las colecciones que ofrece el sitio Anáforas de Montevideo, al Archivo Mariátegui de Perú o al sitio Rialta con sede en Querétaro, México”.

Jannello destaca que el CeDInCI posee una de las colecciones de revistas más grandes de Latinoamérica. “El sistema arroja hoy 13.824 títulos -dice-. El problema es que estas colecciones están gestionadas por apenas un puñado de personas. En estos tiempos de ajuste brutal, el equipo de AméricaLee quedó reducido a su mínima expresión; todavía no hemos podido digitalizar ni el 1 % de nuestras colecciones. Aun así, gracias a un proyecto de Mecenazgo de la ciudad de Buenos Aires, conseguimos un respaldo de la Fundación Banco Itaú para llevar a cabo la migración a un software nuevo, renovar el diseño y agregar nuevas funcionalidades. Esperamos seguir enriqueciéndolo, con nuevas incorporaciones. Esta semana, terminamos de cargar una colección completa del semanario antifascista Argentina Libre, que se editó entre 1940 y 1948 bajo varios nombres y donde escribió casi todo el arco de la intelectualidad argentina, de César Tiempo a Jorge Romero Brest, desde Borges hasta Arlt”.

El antifascismo en la Argentina tiene sus antecedentes en el siglo XX Gentileza: CeDInCI

“En un tiempo de desprecio por la cultura, y en particular por la cultura letrada, surgen a contrapelo proyectos independientes de recuperación digital de nuestras revistas históricas -concluye Tarcus-. La voluntad de rescate es más fuerte que la asfixia presupuestaria. Los portales no estatales pero con vocación pública son una demostración de que se pueden ofrecer productos y servicios gratuitos de alta calidad. Nos vienen a decir que sí vale la pena estudiar, investigar, apostar por la cultura. Hace veinticinco años, cuando visitó el CeDInCI por primera vez, Ricardo Piglia me dijo, señalando nuestra hemeroteca: ‘Aquí está lo más rico, lo más vivo, lo más potente de la cultura argentina’. Quizás tuvimos que llegar a este punto límite para entender que lo mejor que ha dado nuestro país corría semejante riesgo”.

Más información en este enlace.