Hoy la Academia Sueca le concedió el galardón a esta estadounidense en reconocimiento a su obra literaria Fuente: AFP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de octubre de 2020 • 08:55

Al anunciar su nombre, la Academia Sueca dijo que la poeta estadounidense Louise Glück era el nuevo Premio Nobel de Literatura "por su inconfundible voz poética que con una belleza austera hace universal la existencia individual" y tiene razón porque al escribir Glück hace eso: dice sin pompas, con brutalidad basada en sencillez.

"Mi madre quiere saber por qué, si tanto odio la familia, fundé una y la saqué adelante. No le contesto. Lo que odiaba era ser una niña, no poder elegir a quién amar. No amo a mi hijo en el modo en que pensé que lo amaría", escribe en "Círculo quemado", uno de los poemas de su libro Araraty las palabras quedan. Podrían ser una declaración cualquiera, valiente, pero en el todo de su libro consiguen una música bella que se lee sin pausa.

El premio para la escritora fue anunciado en Estocolmo por Mats Malm, secretario permanente de la academia, quien destacó su colección de 2006 Averno, a la que describió como "magistral" y "una interpretación visionaria del mito del descenso de Perséfone al infierno en el cautiverio de Hades, el dios de la muerte".

Premio Nobel de Literatura para Louise Glück Fuente: Reuters

La escritora también habla mucho de la familia, en el mismo tono, como bíblico. Su obra, según quienes la distinguieron, está "caracterizada por una búsqueda de claridad", a menudo centrada en la infancia y "la estrecha relación con padres y hermanos". En el poema "Animales", ella escribe: "Mi hermana y yo llegamos a la misma conclusión: el mejor modo de querernos era no pasar tiempo juntas".

Con este libro, Ararat, de 1990, como antes, con El triunfo de Aquiles, de 1985, Glück encontró una audiencia creciente tanto en su país como en el extranjero. En varias oportunidades, la poeta señaló que fueron estas obras las que le enseñaron a emplear la dicción ordinaria en su poesía. El tono engañosamente natural. Imágenes como lisas, como cándidas, como intransigentes pero efectivas.

El comunicado que detalla los motivos que llevaron al comité a elegirla dice además: "Louise Glück no solo está comprometida con los errores y las condiciones cambiantes de la vida, sino que también es una poeta del cambio radical y el renacimiento, donde el salto adelante se da desde un profundo sentimiento de pérdida. En una de sus colecciones más elogiadas, The Wild Iris (1992), por la que recibió el Pulitzer, describe el milagroso regreso de la vida después del invierno". Y a continuación cita estrofas que dicen: "No esperaba sobrevivir a la opresión de la tierra. No esperaba despertar otra vez, sentir mi cuerpo sobre tierra húmeda, capaz de responder de nuevo, recordando, tras tanto tiempo, cómo volver a abrirme en la fría luz de la más temprana primavera. Asustada, sí, pero de vuelta contigo. Llorando sí riesgo felicidad, en mitad del crudo viento del nuevo mundo".

"En sus poemas, el yo escucha lo que queda de sus sueños e ilusiones y nadie puede ser más duro que ella para confrontar las ilusiones", agregó la Academia. Glück, neoyorquina de 77 años, ahora instalada en Cambridge, Massachusetts, hizo su debut en 1968 con Firstborn. Le siguieron obras como The House on Marshland, The Garden y Descending Figure. En español pueden conseguirse El iris salvaje, Ararat, Louise Glück: poesía selecta, Averno, Las siete edades, Vita nova y Praderas.

Premio Nobel de Literatura: Louise Glück Fuente: AP

Pequeña biografía

Gluck nació el 22 de abril de 1943 en la ciudad de Nueva York y creció en Long Island. Estudió en la Universidad de Columbia y es miembro de la Academia Estadounidense de las Artes y las Letras. Además de poeta es ensayista. Publicó entre otros trabajos una colección llamada "Proofs and Theories: Essays on Poetry", de 1994, por la que recibió el galardón PEN/Martha Albrand.

También recibió a lo largo de su carrera el Premio de la Academia Americana de Poetas y varias becas Guggenheim. Es profesora en el Williams College de Massachusetts y en la Universidad de Yale.

Ahora, por este reconocimiento, recibirá más de un millón de dólares.

Conforme a los criterios de Más información