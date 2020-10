Mariana Enriquez, Daniel Guebel, Guillermo Martínez, Jorge Fernández Díaz, Gabriela Cabezón Cámara y MarÌa Teresa Andruetto, entre otros, hacen sus apuestas y comparten sus deseos de cara al Nobel de Literatura 2020 Fuente: Archivo

7 de octubre de 2020

A un día del anuncio del ganador o de la ganadora del Nobel de Literatura 2020, que en la Argentina se conocerá al alba, escritores y lectores hacen sus apuestas. Luego de los escándalos sexuales que salpicaron el prestigio de la Academia Sueca, que ocasionaron una "purga" al modo escandinavo y la suspensión del premio esa temporada, el año pasado se otorgaron dos galardones que, para los europeos, quedaron en casa. El Nobel de Literatura 2018 lo recibió el escritor austriaco Peter Handke y el correspondiente a 2019 lo mereció la escritora polaca Olga Tokarczuk.

Este año, entre los favoritos hay varias escritoras: la antillana Jamaica Kincaid, la guadalupeña Maryse Condé, las canadienses Anne Carson y Margaret Atwood, la estadounidense Joyce Carol Oates, la británica Hilary Mantel, la francesa Nina Bouraoui, la finlandesa Sofi Oksanen y la rusa Liudmila Ulitskaya. En el equipo de los varones, compiten el japonés Haruki Murakami, el francés Michel Houellebecq, el estadounidense Paul Auster, el rumano Mircea Cartarescu, el israelí David Grossman, el keniano Ngugi wa Thiong'o, el noruego Jon Fosse y los húngaros Péter Nádas y László Krasznahorkai. La lengua española, que no ha sido reconocida con un Nobel a la calidad literaria desde 2010, cuando lo recibió el peruano Mario Vargas Llosa, tiene dos promesas: el poeta venezolano Rafael Cadenas, de 90 años, y el español Javier Marías.

Consultados por LA NACION, diez escritores argentinos comparten sus pronósticos y deseos para la lotería del Nobel literario.

Guillermo Martínez

¿Quién va a ganar? Posiblemente, una mujer. ¿Joyce Carol Oates? ¿Margaret Atwood? ¿Quién me gustaría que gane? Creo que me conformaría con que no se lo dieran a un músico, a un rapero o a un youtuber. No me molestaría en cambio que se lo dieran por una vez a un guionista: Mathew Weiner (Mad Men). Milan Kundera, John Le Carré, Ian McEwan, Emmanuel Carrère me parecen cada uno a su manera buenos candidatos: escritores con una obra vasta, personal, y una manera original de ver y hacer ver el mundo. Y entre los argentinos, hay un escritor muy prolífico, extremadamente imaginativo, que ha escrito y reescrito todos los géneros y que podría estar perfectamente en esta lista corta: me refiero a Pablo De Santis.

Mariana Enriquez

Quién va a ganar no sé. Me gustaría que gane Anne Carson o Stephen King. King porque es uno de los escritores más populares del mundo y un verdadero creador de mitos, no hay tantos artistas que hayan impactado así en la vida de la gente. Y para mí Carson es un genio, una poeta prodigiosa, la mejor escritora del momento, al menos de lo que yo pude leer. Está muy lejos de cualquier otro.

Gabriela Cabezón Cámara

No tengo ninguna hipótesis de quién se lo va a ganar. Pero me encantaría que gane María Moreno porque se merece todos los premios y porque sabría gastar el millón de dólares de forma gloriosa.

A Julián López le gustaría que el Nobel fuera para un francés: Pascal Quignard Fuente: Archivo - Crédito: Telam / Paula Ribas

Julián López

No tengo idea de quiénes están entre los candidatos pero quiero que lo gane el francés Pascal Quignard. Supongo que porque hace una inmersión muy definitiva en la lengua y la descubre como un plano que no tiene origen ni fin.

María Teresa Andruetto

No sé quién lo va a ganar, pero me gustaría que lo ganara Jamaica Kincaid o Maryse Condé, alguna de esas negras feministas poscoloniales me gustaría mucho. Al Nobel de Literatura lo han ganado pocas mujeres y una sola negra. A Kincaid la descubrí hace tiempo, en los años 1980, y me encanta. Ella ahonda en un tema que es muy importante para mí, la relación entre madre e hija. Y a Condé la he descubierto ahora y estoy devorando todo lo que encuentro de ella. Por supuesto que también me gusta mucho Joan Didion.

Daniel Guebel

Los premios se organizan para que un montón de personas que uno no conoce se sientan en condiciones de distinguir a personas que otros tal vez tampoco conocen. Por lo tanto, es, en principio, una política de valor invertido. Cuando alguien premia, se premia. El Nobel es la cúspide de esa política. En este caso, no he leído a ninguno de los candidatos extranjeros, por lo que no puedo apostar ni a favor ni en contra de sus obras. Pero sí leí a César Aira, que vendría a ser nuestro candidato oficioso. A Aira lo leí, y mucho, y tengo la impresión de que ese premio no perjudicaría la calidad de su obra y beneficiaría su economía. Así que es él.

Jorge Fernández Díaz

No tengo la menor idea quién puede ganar el Premio Nobel. Pero tal vez podría ser el francés Michel Houellebecq porque revolucionó la novela política y demostró ser capaz de nadar todo el tiempo contra la corriente biempensante y también la mediática, anticipar hechos escalofriantes de la realidad y sacudir conciencias. Yo le daría el Nobel a Javier Marías, un novelista de gran calado con una carrera impresionante, de una lucidez implacable y con un método de trabajo audaz y una galería de personajes literarios originales, inolvidables.

Claudia Piñeiro

Quisiera que gane Jamaica Kincaid, que es una escritora que me encanta; Autobiografía de mi madre es un libro que tengo siempre a mano para revisar y releer. Entre otros, como Lucy y Mi hermano. La creo que va a ganar es Joyce Carol Oates, que también es una escritora muy buena y me pondría muy contenta si así fuera, pero entre mis autores de cabecera está Kincaid.

Para Ariana Harwicz el Nobel será para Joyce Carol Oates o Jamaica Kincaid Fuente: Archivo - Crédito: Telam

Ariana Harwicz

Sin mucha sorpresa y sin ser en absoluto original, y aun a riesgo de equivocarme, creo que va a ganar Joyce Carol Oates o Jamaica Kincaid. Por la lógica de mercado y la lógica política, la guerra ideológica de hoy, deberían elegir a una de ellas dos, primero porque son mujeres pero sobre todo también porque Oates encarna la lucha contra Donald Trump; eso sería posicionarse en el campo político opositor antes de las elecciones en Estados Unidos, y además ella milita en las luchas por visibilizar a los oprimidos y a los perdedores y a favor de proteger a las minorías y a los negros, en contra del racismo. Y Kincaid, por sus orígenes culturales africanos, porque es negra. Eso me parece lo obvio. Todos los que quería que ganaran murieron hace poco, como Imre Kertész y Aharon Appelfeld, y ahora mi favorita es Cynthia Ozick.

Pablo Maurette

Tal vez lo gane László Krasznahorkai o Joyce Carol Oates. Me gustaría que ganase el albanés Ismail Kadaré. Creo que escribió algunas de las mejores novelas de los últimos cincuenta años, como Abril quebrado y El expediente H.

