Qué dice el prólogo de Milei a la nueva edición de “Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina”, de Alberdi

La Secretaría de Cultura de la Nación, a cargo de Leonardo Cifelli, presentó este lunes en el Palacio Libertad una nueva edición de Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina, de Juan Bautista Alberdi, con un prólogo del presidente Javier Milei. La principal ley ómnibus del Gobierno, sancionada en 2024, lleva el nombre de “Bases”.

“Este libro fue el cimiento intelectual de la Constitución Argentina de 1853, uno de los diseños institucionales más modernos de su tiempo –afirma el primer mandatario en el prólogo–. Allí se estableció un modelo claro: gobierno limitado, apertura al mundo, igualdad ante la ley y respeto por los derechos individuales. [...] Cuando la Argentina abrazó esas ideas, en pocas décadas se convirtió en una de las naciones más prósperas del planeta. Cuando las reemplazó por el estatismo, el corporativismo y el privilegio inició un proceso de decadencia que nos llevó del liderazgo al estancamiento”.

El acto, encabezado por Cifelli, contó con la presencia del economista y escritor Alberto Benegas Lynch (h), el canciller Pablo Quirno, el ministro Federico Sturzenegger, la flamante directora de Asuntos Culturales de Cancillería, Mariana Ron; el diputado nacional Alberto “Bertie” Benegas Lynch y el senador provincial Diego Valenzuela, entre otros legisladores. También concurrió el presidente de la Fundación El Libro, Christian Rainone.

El secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, con un ejemplar de "Bases"

La edición, que no es comercial, corrió por cuenta de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip), que la distribuirá en bibliotecas de todo el país. Se imprimieron dos mil ejemplares de 250 páginas en tapa dura y se prevé una nueva tirada más económica. La Secretaría de Cultura no informó el costo de la inversión. Desde Conabip destacaron que la iniciativa se suma a la política de recuperación y circulación de obras fundamentales de la literatura y el pensamiento argentino que el organismo retomó el año pasado con la edición ilustrada de “El Aleph”, de Jorge Luis Borges.

La edición de "Bases", de Alberdi, publicada por la Conabip

En el prólogo, Milei afirma: “Reeditar hoy las Bases no es un ejercicio académico ni una evocación nostálgica. Es reafirmar una convicción histórica: que las naciones progresan cuando ordenan su vida pública alrededor de la libertad, la ley y la responsabilidad individual”. Su texto, que ocupa una página, concluye: “La salida es la libertad”. En 2023, al dar su primer discurso como presidente electo, había valorado las ideas del pensador liberal.

Cifelli agradeció al Presidente, “cuya mirada sobre la Argentina y sobre el rol que debe tener el Estado nos interpela también desde la cultura”, dijo, y también a su amiga, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, “por su acompañamiento permanente”. “Alberdi entendió algo que nuestro país olvidó demasiadas veces: que una Nación se construye a partir de las ideas, de las instituciones y de la libertad de sus ciudadanos”, agregó.

“La Secretaría de Cultura no está para decirles a los argentinos qué pensar –afirmó Cifelli–. Está para generar las condiciones que les permitan pensar libremente”.

El economista y escritor Alberto Benegas Lynch (h) sostuvo que esta obra de Alberdi es "el esqueleto de lo que fue la parte gloriosa" de la historia argentina

Benegas Lynch (h) ponderó la nueva edición de Bases. “He aquí, como dijo el Secretario de Cultura, la arquitectura, el andamiaje, el esqueleto de lo que fue la parte gloriosa, diría yo, de la historia argentina”, dijo.

La ceremonia concluyó con la interpretación de algunos fragmentos de Alberdi, el musical, espectáculo ideado por Pablo Flores Torres, que recorre la vida, el exilio y los ideales de Alberdi.

Alberto Benegas Lynch (h), Pablo Quirno, Leonardo Cifelli y Federico Sturzenegger en el Palacio Libertad

Alberdi nació el 29 de agosto de 1810 en San Miguel de Tucumán y murió en Francia en 1884, a los 73 años. Abogado, escritor, periodista, músico y diplomático, formó parte de la Generación del 37, desde donde participó de los debates intelectuales y políticos. Su pensamiento fue reivindicado desde el comienzo por el Gobierno. Publicada en 1852, Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina es su obra de mayor influencia y constituyó uno de los principales antecedentes de la Constitución Nacional sancionada en 1853.

El texto completo del prólogo de Javier Milei

Reeditar hoy las Bases no es un ejercicio académico ni una evocación nostálgica. Es reafirmar una convicción histórica: que las naciones progresan cuando ordenan su vida pública alrededor de la libertad, la ley y la responsabilidad individual. Si somos capaces de sostener esos principios con consistencia y madurez institucional, la Argentina puede recuperar el dinamismo que la distinguió en el concierto de las naciones y volver a ocupar un lugar de relevancia entre las sociedades abiertas y prósperas del mundo.

Este libro no es solamente una obra fundacional. Es una hoja de ruta.

Cuando Juan Bautista Alberdi escribió estas Bases entendió una verdad elemental que la Argentina olvidó demasiadas veces: que sin libertad no hay prosperidad y que sin límites estrictos al poder político no existe desarrollo duradero. Comprendió que la riqueza surge del trabajo libre, de la inversión, del comercio y de reglas estables que protejan la vida, la propiedad y los contratos.

Este libro fue el cimiento intelectual de la Constitución Argentina de 1853, uno de los diseños institucionales más modernos de su tiempo. Allí se estableció un modelo claro: gobierno limitado, apertura al mundo, igualdad ante la ley y respeto por los derechos individuales.

Cuando la Argentina abrazó esas ideas, en pocas décadas se convirtió en una de las naciones más prósperas del planeta. Cuando las reemplazó por el estatismo, el corporativismo y el privilegio inició un proceso de decadencia que nos llevó del liderazgo al estancamiento.

La lección histórica es contundente: el problema nunca fue la libertad; el problema fue habernos apartado de ella.

Un Estado limitado, profesional y enfocado en sus funciones indelegables crea el marco para que la sociedad prospere. Esa es la transformación institucional que Alberdi propuso en el siglo xix y que hoy debemos completar en el siglo XXI

La salida es la libertad.