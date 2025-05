¿Qué quiere decir “Roma no paga traidores”?: la historia detrás de la frase se encuentra en la Historia

Después del triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas en la ciudad de Buenos Aires, el presidente Javier Milei se había mostrado dispuesto a hacer “tábula rasa con toda la gente de bien” que quisiera “abrazar las ideas de la libertad”. Pero ayer, tras participar del tédeum en la Catedral metropolitana, donde le negó el saludo al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, el Presidente dejó en claro en su cuenta de X, con la frase “Roma no paga traidores”, que algunos dirigentes no serían bienvenidos a las fuerzas del cielo. Milei acusa al jefe de gobierno porteño de haber encomendado una “campaña sucia” al asesor catalán Antoni Gutiérrez-Rubí.

ROMA NO PAGA TRAIDORES https://t.co/CJAWUpWtu6 — Javier Milei (@JMilei) May 25, 2025

El origen de la frase utilizada por el Presidente para justificar su negativa a saludar a Jorge Macri, al que dejó “pagando” al pasar a su lado al ingresar en la Catedral, se remonta al siglo II antes de Cristo. Según los historiadores Apiano y Diodoro de Sicilia, el cónsul y militar romano Quinto Servilio Cepión habría ofrecido grandes riquezas, honores y tierras a tres embajadores (Audax, Minuro y Ditalco) del caudillo lusitano de la “resistencia” ante la expansión romana en Hispania, Viriato (al que se comparó con Espartaco), para que lo asesinaran. Cumplido el encargo, mientras Viriato dormía, Cepión no les pagó el total de lo acordado y derivó a los sicarios al Senado para que cobraran el resto. Sin embargo, el Senado no les pagó y, con la frase Roma traditoribus non praemiat, le negó además a Cepión la victoria militar por haber usado la traición para ganar.

Ojos bien cerrados: otra postal de la conmemoración del 25 de Mayo Fabián Marelli - LA NACION

El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, agregó más información su cuenta de X, en una detallada respuesta al economista Roberto Cachanosky. Además de corregir las afirmaciones del economista, citó otra fuente para explicar el origen de la frase, nada menos que de Ab Urbe Condita (“Desde la fundación de la ciudad”, más conocida como Historia de Roma desde su fundación), del historiador romano Tito Livio.

Roberto, no hay que tomar la búsqueda de Google como verdadera sin chequear con fuentes más serias.

"Roma no paga traidores": Sobre esta frase cuál es su verdadero uso y origen?

1. Usualmente se asocia esta frase con la figura de Viriato, el líder lusitano que resistió a la… https://t.co/Vxild7deZu pic.twitter.com/qCzZrmjONg — Alejandro Alvarez (@AleCiroAlvarez) May 26, 2025

"Según Livio, durante el asedio galo a Roma en el 390 a.C., liderado por el jefe galo Brennus, los romanos intentaron negociar la retirada de los invasores pagando un rescate en oro -recapitula Álvarez-. Sin embargo, los galos usaron pesas trucadas para aumentar la cantidad de oro exigida. Cuando los romanos protestaron, Brennus arrojó su espada sobre la balanza y exclamó Vae victis (’¡Ay de los vencidos!’), humillándolos aún más. Pero el ejército romano en retirada es reorganizado por un nuevo jefe, Marco Furio Camilo, quien tras derrotar a los galos y recuperar su ciudad, al constatar la destrucción, proclamó que se condenaría a quienes hubieran colaborado con los ocupantes galos y a los desertores de la defensa de la ciudad, proclamó que ‘Roma no paga traidores’”.

Álvarez destaca que la frase “expresa el desprecio que la cultura política de la Roma clásica tenía por los traidores”. Desde la Antigüedad hasta el siglo XXI, ese sentimiento se actualiza en el Río de la Plata.

Días pares: Tabula Rasa

Días impares: Roma no paga traidores



La regla puede cambiar al azar en cualquier momento. — Maximiliano Firtman (@maxifirtman) May 25, 2025

Para el periodista Juan Luis González, autor de Las Fuerzas del Cielo. Secretos, confesiones y peligros de la primera presidencia mesiánica, la liturgia romana usada por Milei proviene de la creencia del Presidente de haber sido un gladiador romano en otra línea temporal. “La constante apología al Imperio romano es otra prueba más de cómo lo místico, el corazón del fenómeno de Milei, se cruza con lo político en este Gobierno: Milei está convencido de haber sido un gladiador romano en otra vida, algo que le reveló Gustavo, su hechicero personal que a su vez cree haber sido Marco Aurelio”.

El abogado y ensayista Nicolás Márquez, coautor con Marcelo Duclos de la biografía de Milei (que se acaba de publicar en Israel), interpreta la frase del Presidente como una respuesta a “aquellos que tienen un juego desleal, desmarcado y sospechoso para con su proyecto, y que no han cumplido con los compromisos políticos que alguna vez pactaron con él”.

“Con esta gente no podemos contar ni darles una responsabilidad ni un lugar en el espacio -sostiene Márquez-. Hay que ignorarlos, apartarlos del proyecto político y que hagan lo propio. Es muy distinto del concepto que usaba Perón, ‘A los traidores ni justicia’, donde había un tinte vengativo. No es el caso de Milei; él simplemente los ignora y no los contempla. No los ataca, pero que no cuenten con el proyecto que él lidera. Tiene un concepto de la lealtad muy rígido y, por añadidura, un concepto muy negativo sobre la deslealtad”.

Y lo peor de todo: igual que con Corea del Centro, están usando mal la frase "Roma no paga traidores". No la entendieron posta. — Gabi (@MissLadrillos) May 25, 2025

Por otro lado, usuarios de X allegados al PRO señalaron que ni el Presidente ni sus simpatizantes comprendían el significado del dicho romano e indicaron que las filas del Gobierno nacional -por seguir con la metáfora militar- estaban colmadas de dirigentes que habían desertado de sus propias fuerzas (ya sea el macrismo, el kirchnerismo o el massismo) para sumarse, tábula rasa mediante, a las del cielo.