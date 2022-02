¿Qué vas a leer con tu hijo esta noche? Ciencia, filosofía y ficciones para el fin de semana largo

Una nueva colección infantil sobre ideas filosóficas. Un manual ilustrado sobre el universo de las plantas. Un cómic de ciencia. Ficciones para reflexionar. Y un libro que invita a destrozarlo. Todo eso (y algo más) encontrarán esta semana entre los elegidos para el público infantil.

Felicidad con Aristóteles, de Duanne Armitage y Maureen McQuerry (Serres). De la serie Grandes ideas para pequeños filósofos, este libro de edición reciente tiene ilustraciones de Robin Rosenthal y explica, de manera sencilla, las ideas básicas de grandes pensadores a través de preguntas filosóficas. “¿Qué te hace feliz?”, “¿Cómo puedes quererte y ser amable contigo mismo?” y “¿Para qué sirve la filosofía?” son algunos de los planteos de las autoras, que también abordan el concepto de “verdad”, según Sócrates; “igualdad”, según Simone de Beauvoir, e “imaginación”, según Descartes, entre otros títulos de la serie.

Una enciclopedia ilustrada sobre el reino vegetal

Rayos de sol para desayunar, de Michael Holland y Philip Giordano (HarperKids). “Un canto a las plantas del mundo”: así se presenta este manual ilustrado repleto de información sobre el reino vegetal. Es perfecto para chicas y chicos de escuela primaria que quieran aprender todo pero todo sobre las plantas. Los textos son breves y contundentes y las ilustraciones, súper alegres y coloridas. Trae, además, experimentos y actividades para hacer en casa o en el cole: un laberinto para plantas, un jardín para cultivar “malas” hierbas, un slime de harina de maíz, entre otras propuestas para los lectores.

Panthera tigris, de Sylvain Alzial y Hélene Rajcak (Iamiqué). “Había una vez un señor que sabía muchas cosas. Era un señor pequeño con un sombrero negro y una barba blanca, que transportaba bajo el brazo un libro gordo que contenía todo su saber”. Así empieza este magnífico libro que cuenta una historia de ficción sobre la búsqueda del conocimiento. Las autoras demuestran con humor que la práctica es tan importante como la teoría en cualquier investigación científica. Imperdible.

Cómics de ciencia: Plagas, la batalla microscópica, de Falynn Koch (Océano). Un título de la serie Historias gráficas que aborda con humor y con el recurso gráfico de la historieta cuestiones que hoy resultan comunes para los chicos por el contexto pandémico: la lucha contra los virus y las bacterias. Lo hace a través de dos personajes temibles: la fiebre amarilla y la peste bubónica, que ingresaron en un cuerpo humano y allí resisten el avance del ejército de las defensas. Humor, guiños y viñetas en un libro ideal para llevar al colegio y compartir en la clase de ciencias.

"Mora y las letras", de la colección Quiero aprender

Mora y las letras, de Jime Montaña (Monwaki). De la colección Quiero aprender, dirigida a chicos desde los dos años, este libro invita a imaginar qué sucede con algunas palabras cuando le cambiamos la primera letra. Así, de la mano de Mora y su muñeco Napo, los pequeños lectores pueden jugar con términos como “boca” y “foca”, “juego” y “fuego”, “capa” y “mapa”, entre otras. Trae una guía para adultos, un cuadernillo con actividades y acceso a material audiovisual.

¿Quién vive aquí?, de Ariela Kreimer, Federico Combi y Sabrina Dieghi (Albatros). ¿Qué animales viven en el mar, la sabana, el campo y el jardín? En la costa del Mar Argentino viven los pingüinos de Magallanes, el ostrero austral, las toninas ovejeras, el atún y otras tantas especies. En la sabana africana, en cambio, hay otras especies. En este libro ilustrado, los lectores encontrarán datos científicos sobre distintos animales, contados de manera amena y sencilla. Otro recomendado para completar las clases de ciencias naturales del cole.

Una niña con un lápiz, de Federico Levín y Nico Lassalle (Limonero). Un álbum ilustrado tan simple como conmovedor. A partir de dos personajes (una nena y un lápiz), los autores crean un universo fantástico. Crean, en realidad, un mundo mejor para una nena que no tiene nombre, casa ni cama. Pero tiene sueños. Y un lápiz. Un consejo al paso: busquen este libro en las librerías. No es solo para niños.

Una escena del álbum poético "Una niña con un lápiz" Archivo LN

Bonus track

Destroza este álbum, de Keri Smith (Planeta). La autora del best seller mundial Destroza este diario propone pistas y consignas creativas para “hacer que un libro cobre vida” en su primera obra pensada para los más chicos. “¿Un libro es más bonito y está más vivo cuando se explora. Lo que para algunas personas es ‘destrozar’, para otras es vivir”, dice en el inicio. “Lo cierto es que los libros no están destinados a quedarse en las estanterías. Están pensados para usarlos, leerlos, sacarlos por ahí y llevarlos a la aventura. Un libro en una estantería no vive la vida para la que está destinado. Por favor, da vida a este libro. No hay tiempo que perder. ¡Este libro te necesita!”, remata.

Destroza este álbum, de Keri Smith Maqueta

Ya desde la cubierta de tapa, los lectores se encontrarán con una serie de instrucciones para hacer muñecos de corcho. Pero, a diferencia de otros libros que también invitan a interactuar, en este álbum la artista visual canadiense va más allá y lanza desafíos creativos para intervenirlo (o “destrozarlo”, como dice ella) de manera activa. Así, a partir de la consigna “Agitar bien antes de usar”, Smith propone, entre otras cosas, tocar las páginas con los pies, enrollar y plegar las hojas, pasarlas rápido para escuchar el sonido del papel, oler el libro e, incluso, animarse a agregarle olores y sabores. Un álbum para disfrutar con todos los sentidos.