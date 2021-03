¿Qué vas a leer con tu hijo esta noche? Feminismo para chicas y chicos y una Caperucita muy rebelde

Una Caperucita rebelde con causa que engaña a un lobo vegetariano. Una Cenicienta transgresora que prefiere usar zapatillas antes que zapatitos de cristal. La historia del futbol femenino y un recorrido por el movimiento feminista a nivel mundial. Las historias de vida de cien mujeres migrantes y un ensayo de una gran escritora nigeriana que se presentó primero en formato de charla TED y ya fue visto por más de seis millones de personas. Todo eso encontrarán en los libros de ficción e informativos que seleccionamos esta semana para compartir con lectores pequeños, medianos y grandes. Además, actividades del fin de semana en el marco del Día Internacional de la Mujer. Pasen y lean.

Anda en tricicleta, es fan de Pinocho y tiene una abuela que escucha Heavy Metal

Caperucita rebelde (con causa), de Verónica Alvarez Rivera y Pablo Pino (Riderchail). De la colección Versionaditos, un cuento que da una vuelta al clásico Caperucita Roja con mucho humor e ironía. En esta historia, Caperucita anda en una tricicleta, escucha música con auriculares, tiene celular y está enojada con los padres porque la mandaron a llevarle provisiones a la abuela y no la dejaron ir al recital de su artista favorito: Pinocho. Rebelde con causa, la chica se cruza con un lobo vegetariano que es más bueno que Lazzie. En esta versión, la abuela tiene cien años, pero baila rock y heavy metal. El final no tiene nada que ver con el original. Por suerte.

A Cenicienta le duelen los pies por usar tacos altos

A Cenicienta le duelen los pies, de Liliana Cinetto y Eugenia Nobati (Riderchail). De la misma colección, esta reversión de Cenicienta va a fascinar a chicas y chicos que ya conozcan la historia original porque sigue fiel a la trama pero con giros muy graciosos: entre ellos, que Cenicienta no quiere ponerse zapatos de taco para ir al baile; prefiere usar zapatillas. Los dibujos estilo grotesco de Nobati también aportan humor a un cuento que, por más que se vaya contando millones de veces, siempre tiene una vuelta más interesante para dar.

Barriletas cósmicas. Historia del fútbol femenino, de Ayelén Pujol (Chirimbote). Con ilustraciones de Ro Ferrer (autora de un comic que ya reseñamos aquí, Mala madre en cuarentena), la periodista deportiva cuenta en este libro informativo todo lo que no sabemos sobre el futbol femenino: desde cuándo y dónde se juega, por qué estuvo prohibido en varios países, quiénes son y quiénes fueron las estrellas del país y muchos datos desconocidos más que no suelen aparecen en las noticias. Entre ellos, que las mujeres cobran menos que los hombres en el fútbol profesional. La narradora es Mónica Santino, ex jugadora y actual directora técnica, que presenta el recorrido histórico junto con Lucy y Kari, dos chicas que juegan en La Nuestra, un equipo de la Villa 31. Así se enteran, por ejemplo, que el primer partido del que se tiene registro en el país fue en 1913 en la provincia de Santa Fe. Fue a beneficio del asilo de canillitas y fue anunciado en un diario de la época con el siguiente titular: “Los cuadros estarán representados por señoritas”.

Un recorrido por la historia del fútbol femenino narrado por una ex jugadora argentina y actual directora técnica

Ahora podemos, de Ariela Kreimer (Albatros). “Un repaso por los logros de los movimientos feministas y todo lo que falta”: con este subtítulo se presenta este libro indispensable para leer con chicas y chicos de todas las edades. Acompañada por las ilustraciones de Tiana, la autora recorre la historia del movimiento feminista de manera ágil y sencilla a partir de preguntas que abren cada capítulo. “¿Qué es el feminismo?”, “¿Qué es ser mujer?”, “¿Conocen sus derechos?” y “¿Qué van a ser cuando sean grandes?”, entre otros temas. Incluye, también, una brevísima historia de la moda femenina y mini biografías de referentes como Julieta Lanteri y Marie Curie. La sección “¿Quieren ser protagonistas” hace foco en grandes figuras como Frida Kahlo, las hermanas Brönte, películas como Thelma y Louise y el movimiento Me Too. Hay también espacio para las heroínas de la ficción como la Mujer Maravilla y las princesas de Disney.

Todos deberíamos ser feministas, de Chimamanda Ngozi Adichie (Beascoa). La escritora africana (Nigeria, 1977), autora de las novelas La flor púrpura, Medio sol amarillo y Americanah, que ganó en 2014 el Premio Nacional de la Crítica de Estados Unidos, participó en 2009 del ciclo de charlas TED y sus palabras fueron escuchados por YouTube por más de seis millones de personas. Este libro, ilustrado por Leire Salaberría, reproduce el ensayo que presento entonces la autora. Alli cuenta parte de su infancia y juventud en Nigeria. Y también por qué decidió presentarse como “feminista feliz africana que no odia a los hombres y a quien le gusta llevar pintalabios y tacos altos para sí misma y no para ellos”. Una verdadera declaración de principios que ha difundido por todo el mundo.

Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes, de Elena Favilli (Planeta). La tercera entrega de este best seller con perspectiva de género está dedicada a “100 mujeres migrantes que cambiaron el mundo”. Como en los libros anteriores, las elegidas fueron retratadas por sesenta artistas de todas partes del mundo. Así, por estricto orden alfabético, a lo largo del volumen aparecen magas, cineastas, deportistas, periodistas, escritoras, poetas, dramaturgas, políticas, militantes, cocineras, artistas, cantantes, actrices, ejecutivas, científicas, diseñadoras, médicas, juezas, diplomáticas y hasta una comandante naval: algunas son conocidas por estas tierras (Anna Wintour, Carmen Miranda, Elena Poniatowska, Hannah Arendt y la argentina Julieta Lanteri, impulsora del voto femenino antes de Eva Perón); otras biografías interesantes son para descubrir a mujeres extraordinarias que tuvieron, por algún motivo, que dejar su país y migrar. Y es justo lo que hizo la autora italiana, que cuenta a las lectoras: “Yo llegué a Estados Unidos cuando tenía veintitrés años para asistir a la Universidad de California, en Berkeley. Ahora este es mi hogar, donde formé mi empresa, escribí estos libros y las conocí a todas ustedes”. En el prefacio, Favilli cuenta también que más de la mitad de los inmigrantes del planeta son mujeres. A ellas dedica este libro y a todas las niñas rebeldes, que son quienes intentan “mejorar el mundo para sí mismas y para quienes la rodean, sin importar los riesgos”.

Bonus track

Día de la mujer y la niña en la ciencia

Este sábado, 6 de marzo, es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Para celebrarlo, el Centro Cultural de la Ciencia y la Casa Nacional del Bicentenario organizan una jornada de juego, ciencia y arte al aire libre con talleres lúdicos-científicos y actividades artísticas. Está dirigida a familias y se realizará de 16 a 20 con cupo limitado. Las entradas se consiguen en compartir.cultura.gob.ar. Se suspende en caso de lluvia

"Una aventura sonora" en el jardín del Museo Enrique Larreta Diego Astarita

Una aventura sonora

Este sábado y domingo, a las 16, 17 y 18, en el Museo de Arte Español Enrique Larreta (Juramento 2291) se presenta Una aventura sonora, una obra creada a partir de sonidos, que pueden disfrutar los no videntes. Forma parte de Fibita, la sección infantil del festival FIBA. Las entradas son gratuitas y con reserva previa online, en la web buenosaires.gob.ar/festivalesba.

¡Mujeres y niñas mueven e inventan el mundo!

El domingo 7, a las 17, en el Centro Cultural Kirchner, se presentará el espectáculo ¡Mujeres y niñas mueven e inventan el mundo!, conducido por Sol Canesa y Agustina Baldi, animadoras de Pakapaka. Se proyectarán por primera vez dos nuevos episodios de “La asombrosa excursión de Zamba” con dos protagonistas de nuestra cultura: María Elena Walsh y Mercedes Sosa. También se transmitirá en vivo por las redes de Pakapaka (YouTube y Facebook) y por el streaming del CCK. El lunes 8, a las 20, se emitirá por el canal Pakapaka. Es necesario reservar entradas en compartir.cultura.gob.ar/centro-cultural-kirchner