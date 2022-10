¿Qué vas a leer con tu hijo esta noche? Historias extraordinarias para disfrutar en el fin de semana largo

Para aprovechar a pleno las horas libres del fin de semana extralargo seleccionamos siete libros para pequeños y medianos lectores que invitan a involucrarse de distintas maneras. Algunos, a través del humor (como el súper divertido Mamerto mío), otros con juegos de palabras (como Mi abuela, la loca), otros con preguntas (¿Y vos qué pensás?) y otros, mediante el juego. Aquí están, estos son los elegidos de esta semana. Pasen y lean.

"Mamerto mío", para reír de principio a fin

Mamerto mío, de Ezequiel Dellutri (AZ). Hacía tiempo que no me reía tanto mientras leía. Es que Pascual, el narrador de este libro genial ilustrado por Cucho Cuño, es un perro salchicha con mucho sentido de la ironía y del humor. Todo lo que piensa (y ejecuta) nos hará disfrutar de la historia protagonizada por Pascual y Darío, un escritor de libros para chicos en busca de inspiración. Sus afiladas reflexiones y sus torpes acciones nos llevarán de la mano sin soltarnos hasta la última página. Queridos lectores de todos los tamaños: sumérjanse en este libro, déjense guiar por Pascual y disfruten de las peripecias de un salchicha que no se considera mascota ni perro.

"Mi abuela, la loca": cómo crear poesía

Mi abuela, la loca, de José Ignacio Valenzuela (Alfaguara). Hacía tiempo, también, que tenía este libro en la enorme pila de los pendientes para leer. ¡Qué suerte que por estos días lo elegí! Me fascinó. Con ilustraciones de Patricio Betteo, narra en primera persona la historia de un chico tímido, que se define como un nerd y descubre la potencia de la poesía gracias a su abuela Petunia. La señora, que se pinta un lunar negro cerca de la boca y tiene el pelo como “Darth Vader, el villano de La guerra de las galaxias”, le enseña sin que él se dé cuenta a jugar con las palabras y la imaginación para observar el mundo y hacer poesía. Está dedicado, por supuesto, a la abuela del autor y su lunar.

Ilustración a partir de la tapa de "Miradas"

Miradas. ¿Por qué el jardín de mi vecino es más verde?, de Mariángeles Reymondes (Quipu). El narrador de este cuento ilustrado, un señor con sueter a rayas y gorrito haciendo juego, se pregunta una y mil veces ¿por qué? Y se responde con un montón de opciones que muestran, sin decirlo de manera explícita, que las respuestas pueden cambiar según la perspectiva, el punto de vista o el lugar desde donde uno mire. Un libro sencillo que abre una puerta amplia para detenernos un rato y pensar.

"¿Y vos qué pensás? Un viaje filosófico por las ideas"

¿Y vos qué pensás? Un viaje filosófico por las ideas, de Florencia Sichel (Planeta). Y hablando de preguntas y de miradas, nada mejor que seguir la lectura con este libro de edición reciente escrito por una docente de Filosofía integrante del grupo El Pensadero, pionero en talleres y charlas filosóficas para la infancia. Desde la primera página, la autora les habla de manera directa a los lectores: les da la bienvenida y los interpela con planteos como “¿Cuál es tu pregunta chiquita?” y “¿Cuál es tu pregunta imposible?”. El diseño invita a intervenir las páginas con reflexiones y preguntas propias. Es un gran libro para iniciarse en el pensamiento crítico y conocer los principales conceptos de cada corriente filosófica.

Atención, padres, madres, tíos, abuelas y docentes: arma un combo ideal con Filosofar desde la infancia. Y perderse en el camino, de Sichel, Mayra Muñoz y Ursula Pose, publicado por La Crujía. Dirigido a los adultos, tiene prólogo de Luis Pescetti.

DescubriMiento de América, de Marcelo Valko (Sudestada). Un título especial, de la colección Pachamama, pensado para desmitificar el relato oficial sobre el 12 de octubre, la llegada de Cristóbal Colón al continente americano y el encuentro con los pueblos originarios. Con ilustraciones de Dolores Mendieta, ya desde el título queda claro el enfoque al dividir la palabra “descubrimiento” en “descu” y “miento”. Un recorrido distinto por la historia de los conquistadores españoles, la matanza de indígenas, los personajes destacados y, también, la producción cultural. Al final, vienen propuestas de juegos como la payana y una invitación a hacer de cronista de cada barrio y enviar los trabajos a la editorial (sudestadarevista@yahoo.com.ar)

Teo y Ana investigan la historia, de Alexiev Gandman (El Ateneo). Y ya que hablamos de historia y de juegos, nada mejor que sumar este libro que fascina a los más chicos. En cada doble página, los personajes deben encontrar (con la ayuda de los lectores) una serie de objetos escondidos en la ilustración. Cada escena representa un momento clave de la historia como la época de los dinosaurios, la revolución industrial, la vida colonial y hasta la llegada del hombre a la Luna. Y al final vienen datos históricos curiosos.

Bonus track

El libro del año

La Comisión Directiva de la Biblioteca Popular Madre Teresa anunció a las y los ganadores del Premio Nacional y Latinoamericano de Literatura Infantil y Juvenil “La Hormiguita Viajera”, edición 2022. Sola en el bosque, de Magela Demarco y Caru Grossi (La Brujita de Papel) fue elegido como el libro del año.

"Sola en el bosque"

Otros de los premiados son: Graciela Montes (maestra de maestros); Angeles Durini, Yolanda Reyes, Verónica Parodi y Maryta Berenguer (maestras latinoamericanas de LIJ); Sebastián Vargas (maestro latinoamericano de LIJ); Estrellita Caracol y Paula Socolovsky (ilustradoras); “Periodismo por chicos”. Clásicos desatados, conducción de Jessica Fainsod (programa de radio) y Daniel Gigena (periodismo).

Los premios se entregarán el sábado 3 de diciembre, desde las 19.30, en el salón de la Asociación de bibliotecarios graduados de la República Argentina (ABGRA), ubicado en Paraná 918, segundo piso, Caba.