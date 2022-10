¿Qué vas a leer con tu hijo esta noche? Un misterio estrambótico y la imaginación al poder

Un nuevo caso misterioso desvela al dúo de pequeños detectives “Los estrambóticos”. Un señor, llamado Paparulo, que se prepara para debutar como padre. Un montón de cuentos protagonizados por animales curiosos como sapos, pulgas y lechuzas. El poder de la imaginación, bajo la lupa de Descartes. Y un libro-disco de la banda Canticuénticos. Todo eso y mucho más en la sección de esta semana. Pasen y lean. Todos invitados.

Los estrambóticos, de Nicolás Schuff, Damián Fraticelli y Jimena Tello (Ralenti). El caso de “la goleadora envenenada” intriga a los amigos Mei y Ángel en una nueva entrega de la saga que combina misterio, humor, ilustración y recursos del cómic. En los preparativos para un partido clave del equipo en el que juega Mei, aparece envenenada la goleadora. Y las acusaciones recaen en Ángel, cocinero oficial del grupo. Juntos, los amigos van a descubrir cómo fue que la nuez moscada (que le da alergia a la jugadora) terminó en las barritas de cereales caseras.

El señor Paparulo lee un enorme manual con recetas que indican cómo ser un gran papá Gza. Lecturita Ediciones

Para ser un gran papá, de María Luz Malamud y Cristian Turdera (Lecturita Ediciones). ¿Cuál es la fórmula para ser un buen padre? Es lo que atormenta al señor Paparulo, protagonista de este excelente libro. Como está por debutar en el terreno de la paternidad, decide comprar un libraco titulado “El gran manual para papás que no saben una papa”. Escrito en rima, el texto es muy divertido y dice cosas como: “Tercero y muy urgente, para un papá valiente: alejar monstruos peludos, sacudir bien el felpudo”. Turdera dibuja a Paparulo con bigotes y jopo oscuro, camisa a rayas y pantalón con tiradores. Me declaro fan de este libro, de sus creadores y, por supuesto, del genial Paparulo.

"Cuarto e imperioso, para un papá glorioso: saber de restas y sumas y hacer baños con espuma" Gza. Lecturita Ediciones

Imaginación con René Descartes, de Duane Armitage y Maureen McQuerry (Serres). Un nuevo título de la colección “Grandes ideas para pequeños filósofos”, que ya recomendamos en esta sección. En esta entrega, las autoras explican a los pequeños lectores los conceptos básicos de la visión de la filosofía aplicada por Descartes, “un filósofo que utilizaba su imaginación para comprender mejor el mundo”. “Imaginar es pensar y pensar te hace ser quién eres. A esto, René lo llamó: ‘Pienso, luego existo’.” Con ilustraciones de Robin Rosenthal, es un buen primer acercamiento a la disciplina que genera más preguntas que certezas a través de conceptos como verdad, igualdad y felicidad.

¿De dónde viene la nada?, de Margarita Ivulich (Cartografías). Ya que hablamos de libros de filosofía para principiantes recomiendo este título de la serie “Preguntas de mi tamaño” ilustrado por Melina Ortiz. “La nada no puede hacer nada porque es nada”, le dice Meli a su hermano Fran para argumentar que no es posible que hayan desaparecido sus juguetes. “¿Por qué no puede pasar al revés, que primero haya algo y después nada?”, le retruca el nene. Al final, viene una serie de preguntas que invitan a los lectores a pensar el concepto de la nada desde distintas perspectivas.

Los Canticuénticos ilustrados por Estrellita Caracol

¿Por qué?, ¿Por qué?, de Canticuénticos (Gerbera). Un libro-disco con las canciones de la banda santafecina e ilustraciones de Estrellita Caracol y Martina Cúneo. Además de las letras (“La murga del monstruo” y “La rana Rosita”, entre ellas), trae código QR para descargar gratis el disco entero, tableros y fichas de juegos para recortar de la solapa y las biografías con fotos de todos los integrantes del grupo.

El grupo Canticuénticos editó el libro-disco "¿Por qué? ¿Por qué?" Archivo LN

El carnaval de los sapos, de Gustavo Roldán (Alfaguara). Reedición de los cuentos publicados en 1995, ahora ilustrados por Héctor Borlasca. Protagonizados por sapos, pulgas, lechuzas y bichos del monte, los relatos de Roldán no pierden vigencia: con humor y lenguaje coloquial, nos hacen preguntas que todos alguna vez nos hemos hecho. Por ejemplo, de dónde nace el arcoíris y cuál es el animal más lindo del mundo.

Bonus track

Uno de mis libros favoritos de Juan Lima, ganador del premio Konex de Platino 2022 en la categoría ilustración.

Un día, un gato (Calibroscopio). Firmado por Juan Lima y amigos, es un álbum ideal para los amantes de los gatos de todas razas y colores. El autor convocó a amigos y colegas para ilustrar los felinos imaginados en sus poemas. Así, veintisiete artistas, de países variados, como Isol, Bianki, Mandana Sadat, Gustavo Roldán hijo, Gusti, Max Cachimba, Ayax Barnes, Decur y Roberto Cubillas crearon gatos con diferentes técnicas y estilos. En este libro, Lima se dio algunos lujos: incluyó una obra de Paul Klee, un gato de autor anónimo de Egipto del año 1200 AC y hasta el gato negro y sonriente de Landrú.