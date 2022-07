¿Qué vas a leer con tu hijo esta noche? La fascinante vida de Martha Argerich y los chicos de la Independencia

Se acercan las vacaciones de invierno y nada mejor que elegir los libros que queremos leer con los chicos en los días de ocio y descanso. Esta semana seleccionamos cinco títulos muy distintos entre sí: una biografía de la gran pianista Martha Argerich, un cuento sobre chicos tucumanos de la época colonial, una historia de brujas que no dan miedo y un álbum de Isol a precio promocional para buscar en la Feria del Libro Infantil que abre el lunes 11 en el Centro Cultural Kirchner. Pasen y lean.

Sol Mayor, la vida de Martha Argerich

Sol Mayor. La vida de Martha Argerich, de Adriana Riva y Josefina Schargorodsky (Diente de León). “Cuando era chica, no entendía por qué todo el mundo admiraba a mi mamá. Me decían: ‘Es extraordinaria’, ‘¿Cómo es ser hija de una artista tan grande?’, ‘Debés estar orgullosa de tu mamá’. Yo no entendía por qué me hacían esas preguntas. Por supuesto, sabía que ella era pianista y que era famosa en el mundo de la música clásica, pero no sabía qué significaba eso, porque, para mí, mi mamá era simplemente mi mamá, a quien amaba”, dice Annie Dutoit-Argerich en el prólogo de este libro maravilloso recién editado por el pequeño gran sello independiente Diente de León. Es el tercer título dedicado a la vida y obra de grandes mujeres, después del de María Elena Walsh y Doña Petrona.

Entre otras facetas de la vida de Argerich, el libro cuenta su entrañable amistad con Daniel Barenboim Gentileza Diente de León

Lo que distingue esta biografía pensada para chicas y chicos de otras tantas que se encuentran en las librerías es, por un lado, la excelente calidad de edición, impresión, escritura e ilustraciones. Y, también, el enfoque: a la genial elección del personaje en cuestión (no conozco otros libros sobre Argerich para pequeños lectores), Sol Mayor se destaca por la decisión de la autora de incluir no solo lo maravilloso de la vida de Martha sino sus pesares, obsesiones, miedos y frustraciones. Celebro esa cuestión porque la vidas (las vidas) no son en blanco y negro sino que están plenas de grises. Un gran libro, imprescindible para quienes tienen hijos, sobrinos, hermanos, amigos con intereses musicales. Es ideal para distintas edades: cada uno captará lo que le interese o le llame la atención de esa pianista prodigio de manos veloces y larga cabellera.

Ilustración a partir de la portada de "Los chicos de la Independencia", de Ricardo Lesser

Los chicos de la Independencia, de Ricardo Lesser (PlanetaLector). Con ilustraciones de Afra, este libro del catálogo para escuelas del grupo Planeta integra la serie azul, recomendada por los editores para chicos de ocho años en adelante. Me encantó la idea del autor, especialista en novelas y relatos históricos para el público infantil, de imaginar cómo era la infancia de distintos chicos de Tucumán en los días previos a la declaración de la Independencia. Justo hoy que se cumple un nuevo aniversario de aquel 9 de julio de 1816 recomiendo este libro, en el que los chicos juegan como chicos, se divierten y hacen travesuras. Presten atención a uno llamada Juan Bautista, que tendrá un gran futuro.

El bosque de los siete hechizos, de Liliana Cinetto

El bosque de los siete hechizos, de Liliana Cinetto (Norma). Con la participación “especial” de personajes de cuentos célebres, que aparecen sin nombres precisos pero muchos lectores podrán reconocer, esta historia disparatada ilustrada por Mariela Califano va a atrapar seguramente a los fans de los cuentos de brujas y hechiceras. Pero no se trata de esas brujas malvadas que dan miedo. Por suerte. Dalmacia, la protagonista, “la única bruja con diploma que ejercía su profesión allí”. Allí es el bosque de los siete hechizos, que estaba protegido hasta que “un día pasó lo que pasó”. No voy a contarles más porque quiero que lo lean hasta el final y lo disfruten. Está sugerido para chicas y chicos de siete años en adelante, pero yo tengo unos cuantos más y lo disfruté mucho.

Invisible, de Tom Percival (Catapulta Junior). Un cuento ilustrado ideal para compartir en estos días tan fríos del invierno. Es la historia de Isabel, una nena integrante de una familia que, como muchas en todas partes del mundo, tiene problemas económicos. “Había muchas cosas que la familia de Isabel no podía pagar. Cosas que algunas personas jamás piensan que les puede faltar”, dice el narrador en un momento. La cuestión es que un día la familia tiene que mudarse a la otra punta de la ciudad, que lucía “exactamente igual a como ella se sentía: fría, triste y solitaria”. Tan triste estaba Isabel que empezó a sentirse (y verse) invisible. Pero, por suerte, siempre hay alguien que nos hace sentirnos especiales.

Invisible, de Tom Percival

Imposible, de Isol (Fondo de Cultura Económica). “Toribio tiene dos años y medio y sus papás lo quieren mucho”, dice la narradora en el inicio. A diferencia de sus trabajos anteriores, en los que la autora cuenta e ilustra situaciones vinculadas con chicos, los protagonistas de este álbum son los padres de Toribio. Felices por la experiencia de la paternidad, también están abrumados por todo lo que conlleva: despertarse a mitad de la noche porque el nene llora, quedar agotados después de cada baño y cada comida y así. Un día, ven un anuncio en el diario que les parece prometedor: una especialista resuelve de inmediato todos los problemas. Ahí, la historia toma un giro mágico y desopilante.

Isol, en la inauguración de su muestra en Rosario Marcelo Manera - LA NACION

Atención: Fondo de Cultura Económica tiene en promoción este libro y otros de su catálogo a mil pesos. Y, para los que anden cerca de Rosario, Isol inauguró la muestra “El lápiz en el ojo” en el Centro Cultural Fontanarrosa, con originales, propuestas interactivas y nuevos materiales. Se puede visitar durante todas las vacaciones. No se la pierdan.