¿Qué vas a leer con tu hijo esta noche? Tres amigos imaginarios y la inmensidad del mar

Esta semana presentamos libros nuevos para chicas y chicos de edades variadas: hay travesuras entre amigos reales y de ficción, una nena que descubre el mar y aventuras en un pueblo llamado Villa Verde. También, la vida de Van Gogh contada en primera persona y un manual de cocina para intervenir con recetas e ideas propias. Pasen y lean.

Los imaginarios, de Melina Pogorelsky (Alfaguara). En su nuevo libro para pequeños lectores, la autora de Los Superminis y la trilogía Las Súper 8 presenta una historia muy divertida protagonizada por tres amigos y sus “imaginarios”: juntos hacen un montón de lío. Con ilustraciones de Oscar Senonez, es ideal para la etapa de los seis, siete años, cuando chicas y chicos suelen jugar con amigos imaginarios a los que les ponen nombre como hacen Joaquín, Amelia y Lucas, que llama El coso a su querido imaginario de formas raras.

Uno de los cuentos ilustrados del nuevo libro de Mariana Ruiz Johnson

La sopa más rica y otros cuentos, de Mariana Ruiz Johnson (Ojoreja). “Bienvenidos a Villa Verde. Aquí vivimos nuestras pequeñas aventuras”. Así empieza el nuevo libro de la autora e ilustradora, dirigido a los más chiquitos. En Villa Verde hay una biblioteca, un mercado, una plaza y muchos animales que son los protagonistas de las historias. En el cuento que le da título al libro, los vecinos del pueblo preparan una sopa de verduras en un gran caldero para compartir en un fogón al aire libre. Hay también un cuento “terrorífico” que transcurre en un campamento, una abuela tortuga que lleva al nieto a leer a la biblioteca, una hija caprichosa que quiere tener todo lo que ve en el mercado y un pequeño cocodrilo que adopta una peculiar mascota. Atención madres, padres, tías, tíos, abuelas, abuelos y otros buscadores de grandes libros para chicas y chicos: no lo dejen pasar. Ya está en las librerías.

Cómo cocinar la sopa más rica

Lía y el mar, de Pablo Dema (Planeta Lector). ¿Quién podría olvidarse de la primera vez (y la segunda, también) que vio el mar? ¡Cómo olvidar esa sensación de vértigo frente a la inmensidad! Todavía hoy me conmuevo y me sorprendo cada vez que llego a la playa y miro el mar. Algo de eso le pasa a Lía, la protagonista de este cuento ilustrado por Rocío Alejandro, que siente que el mar es horrible al enfrentarse a él por primera vez. Y algo de razón tiene: es bravo, helado, salado, no respeta timideces ni dudas. Arremete. Pero, de a poco, Lía va haciéndose amiga de un mar que está preocupado porque, en el fondo (y en la superficie, también) quiere que lo quieran. Novedad del catálogo 2021 de la colección de libros para chicos y adolescentes pensada para leer en las escuelas, Lía y el mar integra la serie Planeta Amarillo, para lectores que rondan los seis años.

La casitamía, de Marie-Sabine Roger y Chloé Alméras (Periplo). Noah sueña con construir una casita de madera en un árbol y tener un refugio para invitar a sus amigos a jugar. Cuenta su sueño a los lectores (y los pasos que seguirá para construirla y equiparla con todo lo que necesita para no tener que bajar de allí). Pero hay una voz que le hace preguntas: no son preguntas cualquiera, son preguntas sobre situaciones y personajes que le dan miedo. Pero Noah está decidido: va a hacerse una casita y punto.

Vincent Van Gogh. El gran artista incomprendido, de Fran Nuño (Shackleton Kids). “Sueño con pintar, y luego pinto mis sueños”. De la colección Mis pequeños héroes, que ofrece a los chicos biografías ilustradas de grandes personalidades de la historia como Antoni Gaudí, Charles Darwin, Martin Luther King y Simone de Beauvoir. La vida del artista holandés contada en primera persona desde su infancia junto a Theo y otros cuatro hermanos, hasta la decisión de dedicarse a la pintura a los 28 años. Su vida en París, el vínculo con contemporáneos como Gauguin y Toulouse-Lautrec, el episodio de la oreja y la trágica muerte, a los 37 años. Con ilustraciones creadas por el grupo Wuji House y reproducciones de algunas obras célebres como sus autorretratos.

Con las manos en la masa archivo

Este libro lo cocinamos vos y yo, de Flavia Tomaello (Albatros). Para fanáticos de la cocina (y también, aprendices), un libro creado a partir de recetas de Mariana Bisso (su cuenta de Instagram, @cocina.mona, tiene más de 90 mil seguidores) que invita a chicos y grandes a meter las manos en la masa. Divididas según las estaciones del año, ofrece alrededor de setenta recetas para aprender a cocinar de todo: panes caseros, condimentos, dulces, tartas, pastas, batidos. La diferencia con libros tradicionales de cocina es que ese álbum propone intervenir con dibujos, tips, ideas. Todo muy sano, rico y divertido.

Bonus track

Música al aire libre

Este sábado a las 17, el grupo Bigolates de chocote se presenta en el patio de la Casa Nacional del Bicentenario (Riobamba 985) con un show gratuito, que se repite el sábado 20. Hará un recorrido por las canciones de sus discos en un espectáculo que combina música, teatro y humor. El sábado 27 será el turno de la banda Valor Vereda y su recital inspirado en los Cuentos del Chiribitil. Con aforo limitado y turno previo en compartir.cultura.gob.ar .